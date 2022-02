Heidelberg-Süd: Unfall mit Verletztem

Heidelberg-Süd (ots) – Am gestrigen Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, fuhr ein

64-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki Ignis auf der Fabrikstraße in Richtung

Lindenweg. Aus bisher unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach links ab und

fuhr ungebremst mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/ h in einen auf der

gegenüberliegenden Seite geparkten Daimler-Benz-Lieferwagen. Im Auto des

64-Jährigen löste der Airbag aus. Der Fahrer wurde durch eintreffende

Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug geholt. Nach der Erstbehandlung an der

Unfallstelle kam er anschließend zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen

in ein Heidelberger Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand des 64-Jährigen

können derzeit keine Angaben gemacht werden. Am Pkw Suzuki entstand vermutlich

Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand

Sachschaden von insgesamt ca. 23.000 Euro.

Heidelberg-Ziegelhausen: Autofahrerin fährt gegen Mauer und verletzt sich

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 07 Uhr kam eine 37-jährige Smart-Fahrerin

von der Fahrbahn der Kleingemünder Straße ab und kollidierte mit einer Mauer.

Die 37-Jährige war in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie aus noch nicht

geklärter Ursache in den Grünstreifen neben der Fahrbahn geriet und gegen die

Mauer fuhr.

Durch den Aufprall verletzte sich die Frau und musste mit einem Notarzt in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An dem Smart entstand ein

Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Heidelberg-Rohrbach: Ohne Führerschein unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:50 Uhr kontrollierte eine

Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Süd auf einem Parkplatz im

Breitspiel einen 26-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unter dem

Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs war. Zu Beginn der Kontrolle gab der

26-Jährige gegenüber den Beamten sofort zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Da

die Polizisten starken Alkoholgeruch wahrnahmen und bei dem Mann körperliche

Anzeichen feststellten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten,

führten sie einen Atemalkohol- und Drogentest durch. Die Tests ergaben, dass der

Mann neben 0,72 Promille auch unter dem Einfluss von THC (Wirkstoff in Cannabis)

sowie Amphetamin stand. Nachdem ihm auf dem Polizeirevier eine Blutprobe

entnommen wurde, durfte er gehen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Eingebrochen wurde am Dienstag zwischen 12:00

Uhr und 15:30 Uhr in der Henkel-Teroson-Straße. Ein bislang unbekannter Täter

verschaffte sich durch ein entglastes Fenster, welches nur mit einer Decke

provisorisch gesichert war, Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeit und entwendete

einen Fernseher, sowie Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte

Richtung. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei rund 200 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche

Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Erneut beschädigtes Fahrzeug am Messplatz; Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Wie bereits vergangene Woche berichtet,

beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Fahrzeuge im

Bereich des Messplatzes im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Link zur PM:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5138596

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde das Polizeirevier Heidelberg-Süd dann

erneut verständigt. Unbekannte hatten den im „Kirchheimer Weg“ geparkten Suzuki

einer 40-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der PKW

wurde am frühen Morgen gegen 7 Uhr im Bereich des Messplatzes abgestellt. Als

die 40-Jährige in den Nachmittagsstunden zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte

sie die Beschädigungen fest. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang keine.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen von letzter Woche und der

jetzigen besteht, ist nicht bekannt und wird derzeit von den Ermittlern des

Polizeireviers Heidelberg-Süd geprüft. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die

verdächtige Personen im Bereich gesehen haben und/oder darüber hinaus

sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich unter der Tel.: 06221 34180

zu melden.

Heidelberg- Altstadt: Streit eskaliert – zwei Personen verletzt – Polizei fahndet nach Körperverletzung mit Phantombild nach unbekanntem Täter – Zeugen gesucht

Heidelberg- Altstadt: (ots) – Bereits am 09.10.2021, gegen 01:30 Uhr eskalierte

in Heidelberg an der Bushaltestelle „Alte Brücke“ / Am Hackteufel ein Streit

zwischen einer vierköpfigen Personengruppe und einer ihnen unbekannten

männlichen Person. Hierbei geriet eine männliche Person aus der Gruppe zunächst

in einen verbalen Streit mit dem Unbekannten. Als eine weitere männliche sowie

weibliche Person aus der Gruppe den Versuch unternahm, den Streit zu schlichten,

wurden sie von dem Unbekannten körperlich angegriffen. Der Angreifer verpasste

dem Streitschlichter einen gezielten Faustschlag ins Gesicht und packte dann den

Oberarm der jungen Frau so fest, dass sich diese eine schwere Verletzung zuzog.

Der junge Mann wurde durch den Schlag ins Gesicht nur leicht verletzt. Die junge

Frau hingegen musste sich in stationäre Behandlung begeben und leidet seither

unter einer dauerhaften körperlichen Beeinträchtigung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit einem Phantombild

nach dem unbekannten männlichen Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, die

zur Feststellung der Identität des Unbekannten führen, geben können, setzen sich

bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/991700 in Verbindung.

Die Fahndung mit dem Phantombild ist unter folgendem link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-altstadt-koerperverletzung/