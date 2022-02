Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Einbrecher noch im Wohnhaus vorläufig festgenommen – Offenbach

(fg) Dank aufmerksamer Anwohner nahmen Beamte des Polizeireviers Offenbach am Dienstagabend einen 53 Jahre alten Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Straße „Lachwiesen“ vorläufig fest. Gegen 20.30 Uhr rief ein Anwohner bei der Polizei an und äußerte, dass sich eine unbekannte Person auf dem Nachbargrundstück befinde und diese offenbar ins Haus eingedrungen sei. Der Mitteiler sowie ein weiterer Nachbar positionierten sich außerhalb des Grundstücks, um eine mögliche Flucht zu verhindern. Währenddessen trafen bereits die herbeigerufenen Streifen ein, betraten das Grundstück und nahmen den Eindringling noch im Wohnhaus vorläufig fest. Der Offenbacher hatte zuvor offenbar die Terrassentür eingeschlagen und mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ebendiese hatte er bei der vorläufigen Festnahme bereits zum Abtransport verstaut. Der Offenbacher verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde nach einer Blutentnahme, um die mögliche Einnahme von Betäubungsmitteln zu prüfen, sowie weiterer durchgeführter Maßnahmen entlassen. Auf den 53-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

BMW M 240i aufgebrochen – Offenbach

(jm) Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag einen BMW M 240i xDrive in der Körnerstraße auf. Zwischen 16.30 und 9.45 Uhr bauten die Diebe das Navigationsgerät sowie das Bedienelement in der Mittelkonsole aus. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Vandalismus an fünf geparkten Autos – Offenbach

(as) Die Regionale Ermittlungsgruppe Offenbach ermittelt derzeit in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung an abgestellten Autos in der Hebestraße. Im Zeitraum von 13 bis 22 Uhr wurden am Dienstag bei einem weißen Opel Mokka der Tankdeckel herausgerissen, die rechte Seitenwand und die beiden vorderen Türen eingedrückt, sowie die vorderen Scheibenwischer verbogen. An einem grauen Opel Vivaro beschädigten die Täter den linken Außenspiegel und drückten auch hier die linke Fahrzeugseite ein. An einem blauen Hyundai i10 wurde der linke Außenspiegel beschädigt und die kompletten Blechteile der linken Seite eingedrückt. An einem roten Ford KA verbogen sie den vorderen Scheibenwischer beschädigten den linken Außenspiegel, zerkratzen die linke Seite und drückten die Beifahrertür ein. An einem schwarzen Opel Insignia S wurde die Motorhaube, die Beifahrertür und der Heckbereich zerkratzt und teilweise eingedrückt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittler sind nun auf Hinweise angewiesen und bitten nun Zeugen, die etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht – Offenbach

(as) Die Unfallfluchtermittler beschäftigt derzeit eine Verkehrsunfallflucht, bei der drei Autos beschädigt wurden. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Opel Astra befuhr am Montagabend gegen 18.30 Uhr die Dietesheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Der 47-jährige Fahrer eines Stadtbusses befuhr die Dietesheimer Straße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Hausnummer 3 touchierte der Opelfahrer den Linienbus und anschließend einen blauen Mazda und einen schwarzen 3er BMW, welche am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2. Geparkt waren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Einbrecher flüchteten ohne Beute – Langen

(jm) Zwei etwa 1,80 Meter große Einbrecher mit schlanker Statur versuchten sich am Dienstagabend Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Elisabethenstraße zu verschaffen. Kurz vor 20 Uhr hebelten die Männer die Hauseingangstür auf. Hierbei wurden sie von einem Anwohner bemerkt und flüchteten ohne Beute in Richtung Bahnstraße. Nach ersten Erkenntnissen war ein Täter bekleidet mit dunkler Hose, dunkler Jacke, graue Mütze sowie dunklen Schuhen mit heller Sohle. Sein Komplize trug ebenfalls eine dunkle Hose und Jacke sowie dunkle Schuhe mit heller Sohle. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern sowie im Bereich der Bahnstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer sah die beiden Männer auf dem Fahrrad wegfahren? – Zeugen gesucht! – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Zwei 30 bis 35 Jahre alte Männer flohen mit Fahrrädern am Dienstagabend, nachdem sie versuchten ein Loch in die Motorhaube eines geparkten Porsche in der Friedrich-Ebert-Straße zu bohren. Gegen 19.20 Uhr hörte eine aufmerksame Zeugin Bohrgeräusche. Als sie nachschaute, sah sie einen Mann, der sich augenscheinlich an dem schwarzen Cayenne mit OF-Kennzeichen zu schaffen machte. Zudem stand eine weitere Person offenbar „Schmiere“. Als die beiden Männer auf die Zeugin aufmerksam wurden, flüchten sie mit Fahrrädern, deren vorderes Licht lediglich eingeschaltet war. Die Täter waren etwa 1,80 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter führte einen Rucksack mit und sein Fahrrad hatte einen Gepäckträger. Offenbar wollte die Täter die Frontscheinwerfer des Porsche ausbauen. Die Kripo sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben kann. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

13-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt – Mühlheim

(jm) Am Montagnachmittag wurde eine 13-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Offenbacher Straße schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr war ein 71-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes Vito auf der Offenbacher Straße in Richtung Offenbach unterwegs. In Höhe der Jet-Tankstelle überquerte die 13-Jährige die Fahrbahn an der dortigen Lichtzeichenanlage und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer, ein Ersthelfer sowie weitere Personen kümmerten sich um die Verletzte bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Anschließend kam das Mädchen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Vito entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Wie die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt war bedarf nun weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht nun insbesondere den Ersthelfer und bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

Trickdiebinnen erbeuteten Schmuck und Bargeld – Neu-Isenburg

(fg) Unter dem Vorwand ein Glas Wasser trinken zu wollen und einen Briefumschlag zu benötigen, passten zwei Trickdiebinnen am Dienstagvormittag eine betagte Anwohnerin der Kurt-Schumacher-Straße (einstellige Hausnummern) ab und gelangten so in ihre Wohnung. Während eine der Frauen die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte die andere die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem die beiden Frauen im Alter von 30 bis 40 Jahren die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Inhaberin den Diebstahl von Schmuck und Bargeld. Die beiden Trickdiebinnen waren etwa 1,65 Meter groß, hatten kräftige Staturen und schulterlanges Haar. Die eine Täterin trug einen dunklen Mantel, die andere hatte eine rehbraune Jacke an. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Autodiebe kamen nicht weit: Festnahme nach Tesla-Klau – Frankfurt / Egelsbach

(lei) Diebe haben am späten Dienstagabend im Frankfurter Bahnhofsgebiet eine Tesla-Limousine geklaut. Ihre Tour dauerte jedoch nicht lange, denn in Egelsbach klickten bei den beiden mutmaßlichen Langfingern kurze Zeit später die Handschellen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 21 Jahre alten Mann und einen 14-jährigen Jugendlichen. Beide stehen im Verdacht, den weißen Wagen vom Typ ‚Model 3‘ gegen 22.40 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße / Ecke Wiesenhüttenstraße in der Innenstadt der Mainmetropole entwendet zu haben. Zuvor sollen sie den Fahrzeugschlüssel des Geschädigten auf noch unbekannte Weise gestohlen haben. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl des geparkten Gefährts und verständigte die Polizei. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen mit MTK-Kennzeichen schließlich um kurz nach 2 Uhr in Egelsbach angetroffen und gestoppt werden. Die in dem Wagen sitzenden 14 und 21 Jahre alten Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zunächst auf die Polizeiwache verbracht. Dort stellte sich heraus, dass der Jüngere als vermisste Person gesucht war und der Ältere, der auf dem Fahrersitz saß, keine Fahrerlaubnis hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen müssen die Diebe während ihrer Flucht, die unter anderem durch Oberrad und weiter über die Autobahn 661 führte, auch über eine rote Ampel gefahren und in einer 30er-Zone zudem wohl geblitzt worden sein. Fest steht, dass das Fahrzeug infolge der Fahrt obendrein an der linken Karosserieseite sowie an den Felgen beschädigt wurde. Wie und wo die Schäden entstanden sind sprich wie genau die Fahrtroute war, muss nun noch geklärt werden. Der Wagen wurde für weitere Spurenuntersuchungen sichergestellt. Beide Beschuldigte, auf die nun entsprechende Strafverfahren zukommen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, der vermisste Jüngere wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl in Frankfurt als auch zur Fahrt nach Egelsbach beziehungsweise zur Fahrweise des Wagens machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Frankfurt (Telefon 069 755-53111) oder der Polizei in Offenbach (Telefon 069 8098-1234). Die Ermittlungen dauern an.

Bereich Main-Kinzig

Tonnenschwere Beute: Wer sah die Baustellendiebe? – Großkrotzenburg

(fg) Auf das Gelände eines Baustellenlagers in der Hanauer Landstraße (150er-Hausnummern) drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochmittag (2. Februar) und Dienstagmorgen (8. Februar) ein und entwendeten Metall- sowie Aluminiumteile, die ursprünglich für den Hochspannungsbau genutzt werden. Da die Beute ein Gewicht von mehreren Tonnen hatte, geht die Kriminalpolizei davon aus, dass mehrere Täter zugange waren und ein bereitgestelltes Fahrzeug zum Abtransport diente. Um auf das Gelände zu gelangen, durchtrennten die Unbekannten zunächst einen Zaun ehe sie mit ihrer Beute davonfuhren. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Suche nach Graffiti-Sprayern: Zeugen bitte melden! – Birstein

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Wände der Haupt- und Realschule in der Sudetenstraße besprüht. In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, hinterließen die Graffiti-Sprayer unterschiedliche Symbole sowie Schriftzüge in rosa und schwarzer Farbe. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Sachgebiets „Sprayer“ bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Mann von Güterzug erfasst und schwer verletzt

Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Schwere Verletzungen an Kopf und

Rumpf erlitt heute Morgen (9.2.; gegen 7 Uhr) ein 22-jähriger Wohnsitzloser an

der Bahnstrecke bei Bad Hersfeld.

Nach bisherigen Ermittlungen lief der Mann unmittelbar an den Gleisen in

Richtung Ludwigsau-Friedlos. Ein aus Richtung Fulda kommender Güterzug erfasste

den Mann, trotz sofortiger Schnellbremsung. Der Unfall ereignete sich auf der

Bahnstrecke Frankfurt – Göttingen, im Bereich Ortsausgang Bad Hersfeld (zwischen

Friedloser Straße und der der B 27).

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort kam der Mann anschließend in das Bad

Hersfelder Klinikum. Am Einsatz beteiligt waren die Polizei Bad Hersfeld sowie

die Feuerwehr der Lullusstadt, der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG, ein

Rettungswagen und Beamte des Bundespolizeireviers Fulda.

Die Bahnstrecke war für rund zwei Stunden gesperrt. Angaben über Verspätungen

für den Bahnverkehr liegen noch nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616 – 0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.