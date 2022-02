Chihuahua verstorben – Verdacht auf Giftköder

Wiesbaden-Frauenstein, Feldgemarkung Nähe Hofgut Armada Dienstag, 08.02.2022,

15:45 Uhr

(js) Ein einjähriger Hund wurde am 08.02.2022 offenbar Opfer eines Giftköders,

welcher in der Feldgemarkung im Bereich Hofgut Armada in Frauenstein durch einen

unbekannten Täter ausgelegt worden war. Die 22-jährige Besitzerin war mit ihrem

Chihuahua im Feldbereich spazieren, als der Hund kurz zurückblieb und etwas

kaute. Zunächst dachte sich die Hundehalterin nichts dabei. Kurze Zeit später

verstarb der kleine Hund jedoch noch auf dem Spaziergang. Die verständigte

Polizei stellte eine mutmaßlich präparierte Fleischfrikadelle sicher und leitete

ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die

Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter

der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden-Breckenheim, Klingenbachstraße Mittwoch, 02.02.2022 bis Dienstag,

08.02.2022

(js) In ein Einfamilienhaus in der Klingenbachstraße im Wiesbadener Stadtteil

Breckenheim sind unbekannte Täter im Verlauf der letzten Woche eingebrochen. Die

Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Einbrecher zwischen Mittwoch, dem

02.02.2022 und Dienstag, dem 08.02.2022, um in das Haus einzudringen. Nachdem

die Täter die Terrassentür des Anwesens aufgehebelt hatten, stahlen sie diverse

Schmuckstücke. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit

der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung.

Einbruch in Wohnung

Wiesbaden, Lisztstraße

Dienstag, 08.02.2022, 07:10 bis 15:20 Uhr

(js) Eine Wohnung in der Lisztstraße wurde am Dienstag zum Ziel von Einbrechern.

Die bislang nicht bekannten Täter hebelten im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und

15:20 Uhr die Terrassentür der Wohnung auf und drangen so in das Objekt ein.

Hier durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten ausgiebig und

entwendeten Goldschmuck. Angaben zu möglichen Tätern oder verdächtigen

Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0

entgegen.

Diebstahl aus Gewerbeobjekt

Wiesbaden, Kastel, Kurt-Hebach-Straße

Montag, 07.02.2022, 23:30 Uhr

(js) Zu einem Diebstahl aus einem Geschäftsraum kam es bereits am späten

Montagabend in der Kurt-Hebach-Straße in Mainz-Kastel. Wie am Dienstag angezeigt

wurde, drangen gegen 23:30 Uhr bislang unbekannte Täter in das Gewerbeobjekt ein

und entwendeten aus den dortigen Büroräumen zwei Smartphones. Hinweise auf

mögliche Täter nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2340

entgegen.

Schiffsschrauben gestohlen

Wiesbaden-Schierstein, Hafenweg

Donnerstag 27.01.0222 bis Montag, 07.02.2022

(js) Im Zeitraum zwischen dem 27.01.2022 und dem 07.02.2022 wurden von einem am

Schiersteiner Hafen abgestellten Motorboot zwei Schiffsschrauben entwendet. Ein

auf einem Bootsanhänger liegendes Motorboot im Schiersteiner Hafenweg wurde Ziel

von Dieben. Im genannten Tatzeitraum wurden zwei Schiffsschrauben abmontiert und

entwendet. Der Geschädigte beziffert den Wert der Schrauben auf etwa 2.500 Euro.

Hinweise auf die Täter nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer

0611/345-2540 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen

Mainz-Kostheim, Maaraue

Sonntag, 06.02.2022, 01:30 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter in eine

Gartenhütte innerhalb einer Kleingartensiedlung auf der Maaraue in Kostheim ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Gartengelände gegen 01:30 Uhr durch einen

Einbrecher betreten. Hier brach der Täter die befindliche Hütte auf und

entwendete mehrere Gegenstände. Ein auf dem Gelände abgestelltes älteres

Damenrad wurde ebenfalls mitgenommen. Zur Beschreibung der unbekannten Person

ist bekannt, dass es sich um einen jungen Mann zwischen 20 und 25 Jahren

gehandelt hat, der einen Kapuzenpullover, eine längere Jacke sowie eine Basecap

und helle Schuhe trug. Der Mann führte noch einen Rucksack mit sich. Wer

Hinweise auf den Einbrecher geben kann, setzt sich bitte mit dem 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2240 in Verbindung.

Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet angegangen

Wiesbaden, Mauergasse / Habelstraße / Dambachtal / Zehntenhofstraße Montag,

07.02.2022 bis Mittwoch, 09.02.2022

(js) Zwischen Montag und Mittwoch wurden im Wiesbadener Stadtgebiet mehrere

Fahrzeuge von unbekannten Personen angegangen und Gegenstände daraus entwendet.

In der Zeit von Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 18:00 Uhr wurde eine Mercedes

A-Klasse im Dambachtal auf unbekannte Weise geöffnet. Nachdem die Täter den Pkw

durchwühlt hatten, entwendeten sie Kleingeld aus dem Fahrzeuginneren. Am

Dienstag, wurde im Verlauf des Tages ein in der Mauergasse abgestellter VW

angegangen. Es wurde ein Rucksack samt Inhalt gestohlen. In der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch wurde versucht, Diebesgut in einem in der Habelstraße

abgestellten Porsche zu finden, was jedoch misslang. Ebenso erfolglos war das

Eindringen in einen in der Schiersteiner Zehntenhofstraße abgestellten Mini.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter 0611/345-0 entgegen.

Unfallfluchten

Wiesbaden, Karlsbader Platz / Zimmermannstraße Dienstag, 08.02.2022, 17:00 Uhr /

Dienstag, 08.02.2022 bis Mittwoch, 09.02.2022

(js) Zu zwei Unfallfluchten mit nicht unerheblichem Sachschaden kam es im

Wiesbadener Stadtgebiet zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Am

Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr standen zwei Fahrzeuge hintereinander an

einer roten Ampel am Karlsbader Platz, um von der Schiersteiner Straße kommend

nach links in die Homburger Straße abzubiegen. Nachdem die Ampel für das vordere

der beiden Fahrzeuge, einen schwarzen BMW mit Mainzer Kennzeichen, grün zeigte,

fuhr der Fahrzeugführer zunächst rückwärts und beschädigte hierbei den hinter

ihm stehenden Audi eines 51-jährigen Wiesbadeners. Der BMW setzte dennoch seine

Fahrt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. In der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein in der Zimmermannstraße geparkter

Peugeot beschädigt. Die Fahrzeughalterin stellte den geschätzten Schaden in Höhe

von 4.000 Euro am Mittwochmorgen fest und zeigte dies bei der Polizei an. In

beiden Fällen ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611/345-2240

zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Körperverletzung und Beleidigung im Getränkemarkt, Bad

Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 08.02.2022, 18:45 Uhr

(wie) Am Dienstagabend rastete eine Frau in einem Getränkemarkt in Bad

Schwalbach aus, beleidigte und schlug einen Mitarbeiter, bevor sie mit einem

Auto vom Tatort floh. Die Polizei wurde gegen 18:45 Uhr in die Bahnhofstraße

gerufen, da eine Kundin handgreiflich geworden war. Bei Eintreffen der Streifen

hatte sich die Frau bereits entfernt. Die Mitarbeiter und weitere Zeugen

berichteten der Polizei, dass eine Frau ausfällig geworden sei. Sie habe

insbesondere einen 18-Jährigen massiv beleidigt und diesen schließlich auch noch

mehrfach geschlagen. Als Grund für das Ausrasten der Täterin ist eine halbvolle

Pfandflasche wahrscheinlich, die der Automat so nicht annahm. Die Täterin wurde

beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt mit kräftiger Statur und Tattoos am Hals.

Sie hatte schwarze Haare die zu einem Zopf gebunden waren und trug eine schwarze

Hose, eine schwarze Daunenjacke und beige Stiefel. Sie stieg in einen Fiat 500

ein, der von einer anderen Frau gefahren wurde und entfernte sich damit. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer

06124/7078-0 entgegen.

Auto in Idstein mutwillig beschädigt, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße,

Freitag, 04.02.2022, 08:30 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 11:00 Uhr

(wie) Am letzten Freitag oder Samstag wurde in Idstein ein Auto mutwillig

beschädigt. Ein 45-Jähriger hatte einen grauen Skoda Octavia in der

Schulze-Delitzsch-Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug

kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Fahrzeugtür hinten rechts

an dem Skoda beschädigt hatten. Es waren deutliche Eindellungen und Kratzer zu

sehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

Zeugensuche nach Unfallfluchten im Rheingau-Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis,

(wie) Nach mehreren Unfallfluchten im Rheingau-Taunus-Kreis sucht die Polizei

mögliche Zeugen. In der Nacht von Mittwoch, den 02.02.2022 auf Donnerstag, den

03.02.2022 wurde in Bad Schwalbach, in der Karl-Lang-Straße ein grauer Opel

Corsa auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Am Montag, dem

07.02.2022 wurde gegen 06:45 Uhr auf der B 275 zwischen Bad Schwalbach und dem

Kreisel „Roter Stein“ ein weißer Lexus von einem entgegenkommenden

Schneeräum-LKW beschädigt. Am Donnerstag, dem 03.02.2022 wurde gegen 08:50 Uhr

in Taunusstein-Hahn, in der Gottfried-Keller-Straße die Heckschürze eines

schwarzen 5er BMW beschädigt. Ein anderes Fahrzeug war offensichtlich beim

Ausparken gegen den BMW gefahren. In allen Fällen entfernten sich die

Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise

nehmen die Polizeistationen im Rheingau-Taunus-Kreis entgegen.

Autobahnpolizei

LKW brennt auf der A3 aus,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 09.02.2022, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet auf der A3 bei Niedernhausen

ein LKW in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 03:30 Uhr auf die Autobahn

in Richtung Köln gerufen, da dort ein LKW in Flammen stehen sollte. Als die

Rettungskräfte eintrafen, brannte der LKW bereits komplett, lediglich der

Anhänger konnte noch gerettet werden. Auch die Böschung hatte bereits Feuer

gefangen. Da die Ladung des LKW unproblematisch war, konnte die Feuerwehr den

Brand konventionell bekämpfen und löschen. Die beiden Insassen des LKW blieben

unverletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 EUR geschätzt. Für die Lösch- und

Bergungsarbeiten mussten mehrere Fahrstreifen bis 04:30 Uhr gesperrt werden. Es

bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometern Länge. Die

Autobahnmeisterei sicherte die Gefahrenstelle.