Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der L 493 (siehe Foto)

Landau (ots) – Am Dienstagabend 08.02.2022 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L493 zwischen Billigheim und Rohrbach mit tödlichem Ausgang. Eine 63-jährige Frau aus dem Kreis SÜW kam mit ihrem PKW auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Kaiserbach mit der Mauer eines Brückengeländers. Die Frau verstarb an der Unfallörtlichkeit.

Am PKW entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 12.000 EUR einzuordnen sein. Die L493 war zwischen Billigheim und Rohrbach von 18-22 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06341-2870 zu melden.

2 Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden

Klingenmünster (ots) – Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und 40.000.- Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen 08.02.2022 gegen 06:20 Uhr, an der Einmündung B 48/L 508 bei Klingenmünster. Die 23-jährige Fahrerin eines Ford Rangers wollte von der B 48 aus Richtung Waldrohrbach kommend, nach links auf die L 508 in Richtung Eschbach abbiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von Eschbach in Richtung Klingenmünster fahrenden 46-jährigen Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenprall beide Fahrzeuge wurde die Ranger-Fahrerin leicht und die Skoda-Fahrerin schwer verletzt. Beide Verletzte wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr Klingenmünster und die Straßenmeisterei Annweiler waren ebenfalls vor Ort im Einsatz.