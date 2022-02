Diebstahl in Shisha-Bar

Frankenthal (ots) – Einem 30-Jährigen Geschädigten wurde am 18.01.2022 in der Zeit zwischen 03:00 und 05:00 Uhr seine Wellensteyn-Jacke in einer Shisha-Bar in der Elisabethstraße in Frankenthal durch unbekannte Täter entwendet. Diese hatte er zuvor über einen Stuhl gehangen. In seiner Jackentasche befanden sich mehrere persönliche Dokumente, welche ebenfalls entwendet worden sind.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Streitgespräch entwickelt sich zu einer Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Aufgrund einer nicht ausgestellten Arbeitsbescheinigung kam es am Montag 07.02.2022 gegen 13:05 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu einem Streitgespräch zwischen dem 37-Jährigen Beschuldigten und dem 56-Jährigen Geschädigten. Im Rahmen des Streitgesprächs verwies der 37-Jährige den 56-Jährigen von seinem Grundstück.

Während der 56-Jährige das Grundstück verließ, äußerte er seinen Unmut hierüber. Der 37-Jährige folgte ihm hieraufhin und schlug dem Geschädigten außerhalb des Grundstücks mit der Hand gegen den Hals. Durch unbeteiligte Zeugen wurden die Parteien auseinandergehalten, um weitere Körperverletzungen zu verhindern.