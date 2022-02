Sachschaden durch Feuer an einer Gebäudewand

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 04.02.2022, 13:30 Uhr bis 08.02.2022, 12:30 Uhr – Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden bei einem Brand im Bereich der Laderampe eines Getränkemarkts im Walkmühlenweg.

Unbekannte Täter hatten in den vergangenen Tagen dort offensichtlich ein Feuer entfacht, wodurch die Gebäudewand erheblich beschädigt wurde.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Brand einer Gartenhütte

Niedenstein-Kirchberg (ots) – 09.02.2022, 03:40 Uhr – Am frühen Morgen kam es in der Metzer Straße zum Brand einer Gartenhütte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Ein Zeuge wurde zur angegebenen Zeit durch ein lautes Explosionsgeräusch geweckt. Als er nach der Ursache des Knalls schaute, stellte er fest, dass eine nahe Gartenhütte brannte.

Der Brand der Blechhütte wurde später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Die Hütte und deren Inhalt, u.a. zwei E-Bikes, wurden bei dem Brand beschädigt. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

