Sprinterfahrer muss Gegenverkehr ausweichen und kracht in Leitplanke: Hinweise auf schwarzen SUV erbeten

Niestetal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstagmorgen ereignete sich auf der K1 zwischen Niestetal-Sandershausen und Staufenberg-Spiekershausen ein Unfall, bei dem ein 55-jähriger Sprinterfahrer einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und in eine Leitplanke krachte. Der unbekannte Verursacher suchte anschließend das Weite, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Die zuständigen Ermittler erbitten Zeugenhinweise.

Wie der 55-Jährige aus Niestetal den Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war er gegen 9:20 Uhr von Spiekershausen kommend auf der Kreisstraße in Richtung Sandershausen unterwegs. Nach dem Hundeplatz kam ihm auf völlig gerader Strecke plötzlich das andere Auto auf seinem Fahrstreifen entgegen. Nachdem der Sprinterfahrer vergeblich die Lichthupe und die Hupe betätigt hatte, um den anderen Fahrer auf sich aufmerksam zu machen, wich er nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen und kollidierte mit der Leitplanke, blieb aber unverletzt. Bei dem Verursacher, der einfach in Richtung Spiekershausen weitergefahren war, soll es sich um einen schwarzen SUV mit Göttinger Kennzeichen gehandelt haben. Das Auto wurde von einem Mann mit Brille gesteuert, so der 55-Jährige.

Wer den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den schwarzen SUV oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Tür stand wegen Hausputz offen: Dreistes Diebespärchen bestiehlt Bewohnerin und wird ertappt; Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen: Ein dreistes Diebespärchen hat am gestrigen Dienstagabend in der Heidenkopfstraße eine beim Putzen offen gelassene Haustür für sich genutzt. Die Frau ging in das Haus und griff dort nach einer Handtasche. Als sie mit der Beute flüchtete, wurde sie von den Bewohnern ertappt und festgehalten. Dabei kam der Komplize der Diebin hinzu. In einem Gerangel gelang es der bestohlenen Bewohnerin, sich ihre Handtasche und ihr Portemonnaie von der Unbekannten zurückzuholen. Allerdings zog sie sich durch die Gegenwehr des Komplizen, der sie fest an den Handgelenken packte, leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise auf die noch unbekannten Täter.

Wie zum Tatort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, verlief die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Diebespärchen ohne Erfolg. Die Tat selbst hatte sich gegen 11:50 Uhr ereignet. Nach dem Gerangel war das Pärchen in Richtung Birkenweg geflüchtet. Es soll sich um eine ca. 40 Jahre alte und etwa 160 cm große, sehr dünne Frau gehandelt haben, die rote lange Haare hat und einen rosa Mundschutz sowie eine schwarze Jacke trug. Zudem führte sie einen dunklen Rucksack sowie Pfandflaschen mit sich. Die Täterin habe Deutsch mit einem Akzent gesprochen. Ihr Komplize wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, sehr dünn, kurze blonde Haare, weißer Mundschutz, hellblaue Jeans, schwarze Jacke. Darüber hinaus sollen beide merklich alkoholisiert gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Sattelauflieger war höher als Tankstellendach

Kassel-Waldau (ots) – Zu einem außergewöhnlichen Unfall mit hohem Schaden von rund 85.000 Euro kam es Dienstagabend 08.02.2022 auf einem Tankstellengelände in der Werner-Heisenberg-Straße in Kassel. Ein 49-jähriger Mann aus Rumänien wollte dort gegen 18:15 Uhr seinen Sattelzug tanken. Allerdings war der Auflieger des Lastwagens mit ca. 4 Meter Höhe deutlich zu hoch für die Überdachung der Tankstelle, sodass der Aufbau des Sattelanhängers unter dem Dach hängenblieb und sich verkeilte.

Die Kraftstoffversorgung der Tankstelle war durch den Unfall nicht beschädigt oder beeinträchtigt worden. Vorsorglich mussten aber die Zapfsäulen während der aufwändigen Bergung des Lastwagens durch eine Fachfirma abgeschaltet werden. Der Schaden an der Zugmaschine und dem Auflieger, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, summiert sich auf rund 65.000 Euro. Mit weiteren 20.000 Euro schlägt der Schaden am Dach der Tankstelle zu Buche.

Ob der Fahrer die Warnschilder mit der maximalen Durchfahrtshöhe von 3,50 Meter übersehen oder die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt hatte, ist bisher nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 6 der Kasseler Polizei geführt.

Fahrraddieb nach Fluch festgenommen – 27-Jährigem droht Untersuchungshaft

Kassel-Nord (ots) – Schnell festgenommen werden konnte am Dienstagmorgen 08.02.2022 ein flüchtiger 27-jähriger Fahrraddieb, der noch im Besitz des erbeuteten hochwertigen Pedelecs war. Der Tatverdächtige aus Bulgarien, der aktuell in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Da er bisherigen Ermittlungen zufolge für weitere Fahrraddiebstähle als Täter in Frage kommt, soll er am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ereignet hatte sich der dreiste Diebstahl vor einem Fahrradgeschäft in der Holländischen Straße gegen 10:15 Uhr. Ein 33-jähriger Mann aus Fuldatal hatte sein Pedelec vor dem Geschäft abgestellt. Als er nur zehn Minuten später aus dem Laden kam, war sein Fahrrad im Wert von 4.500 Euro verschwunden, woraufhin er sofort die Polizei rief.

Die eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen nach dem Täter, den eine Kamera des Geschäfts bei der Tat aufgezeichnet hatte, verlief zunächst ohne Erfolg. Der 33-Jährige selbst entdeckte aber zufällig kurze Zeit später den mutmaßlichen Täter mit seinem Fahrrad in der Bunsenstraße. Bei Erblicken der hinzugeeilten Streifen rannte er in Richtung Innenstadt und flüchtete schließlich durch die Ahne. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung klickten für den 27-Jährigen die Handschellen. Das Pedelec konnte von dem glücklichen Besitzer wieder in Empfang genommen werden.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Festgenommenen werden derzeit bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

Einbruch in Bildungseinrichtung – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Unbekannte sind am Dienstagabend 08.02.2022 in das Gebäude des Berufsbildungswerks in der Sickingenstraße in Kassel eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie dort keine Beute, richteten bei dem Einbruch jedoch einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr ereignet. Die Täter hatten mit einem Stein die Glasscheibe einer Zugangstür eingeworfen und waren über diese Tür in das Gebäude eingebrochen. Dort hatten sie anscheinend nach Beute gesucht und dabei mit ihrem Hebelwerkzeug auch ein Schließfach beschädigt. Vermutlich jedoch ohne Beute flüchteten sie über ein Fenster aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei in Kassel.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen