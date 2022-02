Frankfurt/Egelsbach: Autodiebe kamen nicht weit – Festnahme nach Tesla-Klau

Frankfurt (ots) – (lei) Diebe haben am späten Dienstagabend im Frankfurter

Bahnhofsgebiet eine Tesla-Limousine geklaut. Ihre Tour dauerte jedoch nicht

lange, denn in Egelsbach klickten bei den beiden mutmaßlichen Langfingern kurze

Zeit später die Handschellen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 21 Jahre alten Mann und einen

14-jährigen Jugendlichen. Beide stehen im Verdacht, den weißen Wagen vom Typ

‚Model 3‘ gegen 22.40 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße / Ecke

Wiesenhüttenstraße in der Innenstadt der Mainmetropole entwendet zu haben. Zuvor

sollen sie den Fahrzeugschlüssel des Geschädigten auf noch unbekannte Weise

gestohlen haben. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl des geparkten Gefährts

und verständigte die Polizei. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen

mit MTK-Kennzeichen schließlich um kurz nach 2 Uhr in Egelsbach angetroffen und

gestoppt werden. Die in dem Wagen sitzenden 14 und 21 Jahre alten Verdächtigen

wurden vorläufig festgenommen und zunächst auf die Polizeiwache verbracht. Dort

stellte sich heraus, dass der Jüngere als vermisste Person gesucht war und der

Ältere, der auf dem Fahrersitz saß, keine Fahrerlaubnis hatte. Nach derzeitigen

Erkenntnissen müssen die Diebe während ihrer Flucht, die unter anderem durch

Oberrad und weiter über die Autobahn 661 führte, auch über eine rote Ampel

gefahren und in einer 30er-Zone zudem wohl geblitzt worden sein. Fest steht,

dass das Fahrzeug infolge der Fahrt obendrein an der linken Karosserieseite

sowie an den Felgen beschädigt wurde. Wie und wo die Schäden entstanden sind,

sprich wie genau die Fahrtroute war, muss nun noch geklärt werden.

Der Wagen wurde für weitere Spurenuntersuchungen sichergestellt. Beide

Beschuldigte, auf die nun entsprechende Strafverfahren zukommen, wurden nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, der vermisste Jüngere wurde in

die Obhut seiner Eltern übergeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl in Frankfurt als auch

zur Fahrt nach Egelsbach beziehungsweise zur Fahrweise des Wagens machen können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Frankfurt (Telefon 069/755-53111)

oder der Polizei in Offenbach (Telefon 069/8098-1234). Die Ermittlungen dauern

an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tresor gestohlen – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (8.

Februar 2022) im Bahnhofsviertel aus einem Bürogebäude einen Tresor sowie

mehrere Mobiltelefone gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, welche in

diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen

verschafften sich zwei Männer in der Weserstraße, in Höhe des

Jürgen-Ponto-Platzes, gegen 04:40 Uhr Zugang zu den im Erdgeschoss befindlichen

Büroräumen eines mehrstöckigen Gebäudes. Dabei schlugen sie das Glaselement der

Eingangstür ein. Während einer der beiden Männer draußen wartete und offenbar

Schmiere stand, begab sich der andere über die beschädigte Tür auf die Suche

nach Wertsachen. In der Folge entwendeten die beiden Einbrecher einen Tresor,

den sie gemeinsam heraustrugen und mutmaßlich mit einem vor dem Gebäude

abgestellten Fahrzeug abtransportierten. Neben mehreren zehntausend Euro

Bargeld, die sich in dem Tresor befanden, konnten die beiden Unbekannten auch

circa 15 Mobiltelefone (Marke: Apple iPhone) erbeuten.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank,

südländisches Erscheinungsbild; trug einen Kapuzenpullover. Täter: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank,

südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, den

unbekannten Tätern und / oder einem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich

bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52199 zu melden.

Seniorin von Jugendlichen beraubt

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Eine 79-jährige Frankfurterin befand sich am Dienstag 08.02.2022 gegen 11.50 Uhr, mit ihrem Einkaufstrolley unterwegs durch die Fachfeldstraße. In dem Trolley befand sich ihr Einkauf, Lebensmittel im Wert von etwa 50 EUR. In Höhe der Hausnummer 57 näherte sich von hinten ein junger Mann, der versuchte den Trolley zu entreißen.

Die Geschädigte hielt zunächst dagegen, fiel dann jedoch zu Boden und verletzte sich dabei leicht an Händen und Knien. Der Täter floh mit seiner Beute und 2 weiteren Jugendlichen, die dort offensichtlich “Schmiere” gestanden hatten, in Richtung der Bregenzer Straße.

Der Haupttäter kann beschrieben werden als etwa 180 cm groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarz glänzende Weste und eine dunkle Hose. Seine beiden Begleiter waren dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Personen, welche zu dem geschilderten Sachverhalt Hinweise geben können, das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11800 zu kontaktieren.

Jugendlicher Kofferdieb festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof wurde am Dienstag 08.02.2022 ein 15-jähriger wohnsitzloser Jugendlicher von Beamten der Bundespolizei festgenommen, nachdem er gegen 8 Uhr in einem abfahrbereiten ICE versucht hatte einer 77-jährigen Reisenden den Koffer zu stehlen.

Unmittelbar nach dem Diebstahl konnte der Jugendliche noch am Bahnsteig von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG festgehalten und kurz darauf einer Streife der Bundespolizei übergeben werden. Der gestohlene Koffer wurde wenig später der Reisenden wieder ausgehändigt.

Bei der anschließenden Durchsuchung, der er sich durch Tritte widersetzte, wurde bei dem Jugendlichen ein griffbereites Küchenmesser im Hosenbund gefunden und sichergestellt. Nach Feststellung seiner Personalien wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Marihuana in Wohnung sichergestellt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Polizeibeamte haben am Dienstagabend 08.02.2022, in Sachsenhausen eine Drogenplantage in der Wohnung eines 55-Jährigen entdeckt und ein größere Menge Marihuana sichergestellt. Zuvor hatte ein Beamter in seiner Freizeit den richtigen Spürsinn bewiesen und die verdächtige Wohnung gemeldet, was schließlich Beamte des 8. Polizeireviers zu einem Mehrfamilienhaus in die Offenbacher Landstraße führte.

Über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft konnte in der Folge eine Durchsuchungsanordnung für die von einer Streife lokalisierte Wohnung eingeholt werden, in der Drogen vermutet wurden. Doch schon vor Beginn der eigentlichen Durchsuchungsmaßnahme verließ der Mieter unvermittelt die Wohnung, sodass ihm die eingesetzten Beamten die vorläufige Festnahme eröffneten und die Handfesseln klicken ließen.

Letztlich bestätigte sich der anfängliche Verdacht, als in den Wohnräumen verschiedenste Behältnisse mit Marihuana sowie noch kurz vor der Ernte stehende Pflanzen samt Equipment zur Aufzucht von Drogen aufgefunden werden konnten. Insgesamt stellten die Beamten rund 840 Gramm Marihuana sicher.

Für den 55-jährigen Tatverdächtigen ging es nach der Festnahme zunächst auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Aufgrund des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mehrere Versammlungslagen im Frankfurter Stadtgebiet

Frankfurt (ots)-(hol) – Dienstagabend 08.02.2022 fanden in verschiedenen Stadtteilen coronamaßnahmenkritische Veranstaltungen in Form von Aufzügen statt. In Eschers- bzw. Heddernheim waren darüber hinaus auch 2 Gegenveranstaltungen angemeldet. Während die Veranstaltungen im Frankfurter Norden störungsfrei verliefen, stellte sich dies im Europaviertel anders dar.

Der erste Aufzug zum Thema “Solidarität für Alle” mit etwa 30 Teilnehmenden startete um 18:30 Uhr am Messeturm in der “Friedrich-Ebert-Anlage”. Während der Sammlungsphase brachte eine Gruppe von 4 Personen mit Sprühkreide Parolen auf das Pflaster des Treffpunkts der Teilnehmenden auf, in denen diese kritisiert wurden. Daraus entwickelte sich ein Disput zwischen 2 Männern beider Lager, der in wechselseitige Beleidigungen mündete. Die Frankfurter Polizei leitete in diesem Zusammenhang Strafverfahren ein.

Anschließend setzte sich der Aufzug unter Einhaltung der Auflagen in Bewegung, wobei hier eine wiederholte kommunikative Begleitung durch die Polizei notwendig war. Im Bereich der Kreuzung “Schwalbacher Straße/Idsteiner Straße” warf jemand ein Ei aus einem Gebäude auf die Teilnehmenden. Das Ei traf einen Teilnehmer, der unverletzt blieb. Ein Verantwortlicher für den Wurf konnte nicht ermittelt werden. Der Aufzug erreichte gegen 20:30 Uhr seinen Ausgangspunkt. Dort beendete der Verantwortliche kurz darauf seine Veranstaltung.

Die coronamaßnahmenkritische Veranstaltung in Heddernheim startete gegen 18:40 Uhr mit etwa 40 Teilnehmenden. Sie verlief, genau wie die beiden Gegenveranstaltungen mit insgesamt etwa 190 Teilnehmenden, störungsfrei und friedlich.

Smartphone gestohlen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) Gemäß der Aussage eines 52-jährigen Mannes aus Oberursel war er am Dienstag 08.02.2022 gegen 18.30 Uhr, zu Fuß unterwegs über den Schweizer Platz. Hier kam ihm ein Mann entgegen, der ein Fahrrad schob. Von diesem wurde er angerempelt. Dabei bemerkte er, wie ihm aus der Gesäßtasche sein Smartphone, ein Apple iPhone X, entwendet wurde.

Der 52-Jährige eilte nun dem Taschendieb nach, konnte ihn jedoch nicht mehr erreichen, da sich dieser auf sein Fahrrad schwang und in Richtung Mörfelder Landstraße davonradelte.

Der Dieb wird beschrieben als 25-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Bekleidet mit einer Daunenjacke, einer schwarzen Mütze und einer FFP2-Maske.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-10800 mit dem 8. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Einbrecher bei Tatausführung überrascht

Frankfurt-Griesheim (ots)-(ne) – Ein Einbrecher hatte es Dienstagabend 08.02.2022 gegen 18:00 Uhr auf eine Wohnung in der Haeussermannstraße abgesehen. Eine Bewohnerin ertappte den Mann im Wohnzimmer. Über den Balkon verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung einer Familie. Dies ging nicht ganz geräuschlos vonstatten.

Im Wohnzimmer angekommen, wurde er darum von der 11-Jährigen Tochter des Mieterpaares überrascht, die wegen der komischen Geräusche nach dem Rechten sehen wollte. Der Täter war sichtlich überrascht und flüchtete ohne Beute, so wie er gekommen war.

Die sofort alarmierte Polizei fahndete umgehend nach dem Täter. In einem in der Nähe geparkten Pkw entdeckten die Beamten schließlich eine verdächtige Person. Der 42-Jährige setzte beim Erblicken der Beamten zur Flucht an, ohne Erfolg. Er wurde festgenommen und kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Ob es sich bei dem 42-Jährigen tatsächlich um den Einbrecher handelt oder ob der Mann zumindest etwas mit dem Einbruch zu tun hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

