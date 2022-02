Bad Dürkheim: Stadt präsentiert neues Logo und neue Gestaltungslinie

Bad Dürkheim – Modern, zeitlos und der Tradition bewusst – die Stadt Bad Dürkheim präsentiert ihr neues Corporate Design. Gemeinsam mit der Neustadter Kreativagentur Screenday Productions begann 2020 der „Aufbruch zum Ursprung“. Stets im Fokus des ganzheitlichen Gestaltungsprozesses stand dabei die Geschichte der Kurstadt. Das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit ist viel mehr als nur ein Logo. Sich auf den Kern der Identität besinnend, steht die neue Gestaltungslinie für das, was Bad Dürkheim ausmacht: Pfalz Pur und Gesundheit.

Einstimmig bei einer Enthaltung hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am heutigen Dienstag, 08.02.2022, das neue Logo und eine neue Gestaltungslinie der Stadt Bad Dürkheim beschlossen. Das neue Corporate Design löst das bisherige städtische Logo ab, welches über die letzten Jahre hinweg eingesetzt wurde. „Wir hatten zwar ein Logo, aber auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Layouts in den Fachbereichen und Einrichtungen“, erläutert Bürgermeister Christoph Glogger, „es fehlte eine gemeinsame Linie in der Außendarstellung.“ Im Herbst 2019 wurde beschlossen, diese Gestaltungslinie für die Kurstadt neu zu entwickeln. Die Stadt schrieb das Projekt aus und im Frühjahr 2020 fiel die Wahl auf die Kreativagentur Screenday Productions aus Neustadt an der Weinstraße. Sie hatte damit nicht nur den Auftrag, ein neues Logo zu kreieren, sondern vielmehr einen gesamten Strategiefindungsprozess auf den Weg zu bringen. Damit begann der „Aufbruch zum Ursprung“.

„Für unsere Kurstadt und das gesamte Team war es ein sehr intensiver Prozess. Das Leitbild der eigenen Stadt herauszuarbeiten, gemeinsam mit Akteuren aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu überlegen, was unsere Kommune eigentlich ausmacht und definiert, ist wirklich etwas Besonderes“, blickt das Stadtoberhaupt nicht ohne Stolz zurück. Denn aus der intensiven Zusammenarbeit entstand viel mehr als nur ein Logo – „wir haben die städtische Identität nach innen und außen neu interpretiert und damit der städtischen Kommunikation ein ganz neues Gesicht gegeben“. In den kommenden Wochen wird die neue Gestaltungslinie in alle Bereiche und Einrichtungen der Stadt integriert und über das Jahr hinweg nach und nach auch in der Außendarstellung Verwendung finden. „Bleibt alles anders. Der eigentliche Umsetzungsprozess hat gerade erst begonnen“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Das Leitbild: was macht Bad Dürkheim aus?

In mehreren Beteiligungsrunden und einem Bürgeraufruf wurden Assoziationen gesammelt, die der Frage „Was macht Bad Dürkheim eigentlich aus?“ auf den Grund gingen.

Zwei Bereiche, aus deren Schnittmenge letztendlich der Kern der Identität hervorgeht, kristallisierten sich dabei heraus. Zum einen „Pfalz Pur“: Pfälzer Wald, Weinbau, Weinfeste, pfälzische Historie, aber auch die Herzlichkeit der Pfälzer. Zum anderen die „Kurstadt 4.0“, dort wo sich das traditionelle Solebad, die (womöglich angestaubt klingende) alte Kurstadt als „Quelle der Freude“ mit modernen ganzheitlichen Trends der Gesundheitsprävention wie Achtsamkeit und mindfulness verbindet. Christian Handrich, Leiter des Kulturbüros, sieht darin die Stärken Bad Dürkheims: „Was ist achtsamer als ein Spaziergang durch den Wald, die Weinberge oder den Kurpark? Wir leben in einer Stadt, in der alles schon da ist, damit es den Bürgern und Gästen einfach gut geht“. Zudem entsteht mit dem Neubau der Therme ein Projekt, welches das Thema Gesundheit für die nächsten Jahrzehnte in Bad Dürkheim zusätzlich stärkt und etabliert.

Corporate Design – ein neues Logo neben dem traditionellen Wappen

Der Aufbruch zum Ursprung Bad Dürkheims ließ historisch weit in die vergangene Zeit blicken. Prägnant hierbei, dass sich nicht nur die Stadt, sondern auch deren Wappen über viele Jahrhunderte einem Wandel unterzogen haben und dadurch viel Spielraum zur Interpretation boten. „In der Tradition unserer Stadt, in unserem Wappen, ist das, was Bad Dürkheim ausmacht, bereits integriert. Nehmen wir den oberen Teil des historischen Wappens, sehen wir einen Tropfen. Das Symbol für das Bad, die Solequelle, das Salz der Pfalz, aber auch für den Wein. Und nun der untere Teil des aktuellen Wappens: ein Herz. Es steht für die Herzlichkeit der Pfälzer und ihre Liebe zu Genuss und Gelassenheit, ist aber auch das Symbol für Gesundheit“, beschreibt Christian Handrich den Designprozess in kurzem Überflug. An dessen Ende ist die Stadt Bad Dürkheim nun angelangt und präsentiert ihre neue Wort-Bild-Marke.

Das zeitlose und filigrane Logo wird zukünftig an allen Stellen eingesetzt, die nicht dem traditionellen Wappen vorbehalten sind. Dieses werde „in hoheitlicher Funktion weiter verwendet“, wie Bürgermeister Glogger bekräftigt.

Farbwelt, Bildsprache und Schrift

Nicht nur die Optik des neuen Logos hat sich verändert, auch die Farbgebung. Während bisher rot, grün und blau zum Einsatz kamen, werden diese Farben nun von einem warmen Riesling-Gold abgelöst. In der Bildsprache bleibt Bad Dürkheim wie es ist: warm, natürlich, herzlich und echt! Zudem rundet eine neue „Hausschrift“ die Gestaltungslinie ab.

Informationen zum neuen Corporate Design und dessen Entstehungsprozess finden sich auf www.bad-duerkheim.de/neueslogo.