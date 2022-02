Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Von-Kieffer-Straße

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2022 gegen 01:15 Uhr, fuhr ein Unbekannter auf der Von-Kieffer-Straße von der Maudacher Straße kommend in Richtung Wöllner Kreisel. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine durch Randsteine abgegrenzte Grünfläche und kollidierte mit einem auf der dortigen Parkfläche abgestellten Audi. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß nach links auf einen Grünstreifen und dort gegen einen Baum geschoben.

Es entstand ein Schaden am Audi von etwa 15.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Smart Typ “forfour” in der Farbkombination dunkelblau-metallic/silber handeln.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Unfallauto (Smart Typ “forfour”) und dem Fahrer oder der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – In der zeit zwischen dem 02.02.2022, gegen 13:00 Uhr und dem 07.02.2022, gegen 14:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße ein. Zunächst versuchten sie, die Balkontür aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, schlugen sie die Glasscheibe ein und öffneten die Tür mit dem Griff. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden an der Balkontür beträgt etwa 500 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Gartenhaus

Ludwigshafen (ots) – Am 06.02.2022 stellte der Besitzer eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage “Zur Werre” in der Brunckstraße fest, dass unbekannte Täter in sein Gartenhaus eingebrochen waren und eine Solarbatterie sowie den entsprechenden Spannungswandler gestohlen hätte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 07.02.2022 auf den 08.02.2022 stahl ein unbekannter Täter aus einem Auto, das in der Riedlangstraße unter einem überdachten Stellplatz geparkt war, eine kleine schwarze Handtasche aus Kunstleder, in der sich eine

EC-Karte und Bargeld befand.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 02.02.2022 und dem 07.02.2022 brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße ein. Sie stahlen vier Reifen mit Alufelgen der Marke Audi sowie einen Winkelschleifer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Kellerparzellen eines Geschäftsgebäudes

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 04.02.2022, gegen 16:30 Uhr und dem 07.02.2022, gegen 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in mehrere Kellerparzellen eines Geschäftsgebäudes in der Ludwigstraße ein. Aus einem Keller einer ärztlichen Praxis wurde ein Transportwagen für schwere Gegenstände gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus den anderen Kellern nichts mitgenommen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall in der Raschigstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 07.02.2022, gegen 05:55 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto auf der Raschigstraße von der Karlsbader Straße kommend in Richtung Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Auto auf der Hochfeldstraße von der Niederfeldstraße kommend in Richtung Raschigstraße.

Als sie nach links auf die Raschigstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Beide verletzten sich und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

75-Jährige und 66-Jähriger fallen nicht auf Schockanrufe rein

Ludwigshafen (ots) – Am 07.02.2022, gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 75-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich mit “Hey, ich bins Oma” meldete. Die Seniorin erkannte schon an der Stimme, dass es sich nicht um ihren Enkel handelte, fragte aber trotzdem nach dem Grund des Anrufs. Der Anrufer erklärte, dass er einen Unfall mit dem Auto seines Freundes gehabt habe. Daraufhin beendete die 75-Jährige das Telefonat, da ihr richtiger Enkel noch viel zu jung ist, um Auto zu fahren.

Kurz nach 13:00 Uhr erhielt ein 66-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich mit “Hallo Opa” meldete. Als der 66-Jährige ihn fragte, was los sei, antwortete der Anrufer, dass es ihm nicht so gut gehe, weil er bei rot über die Ampel gefahren sei, einen Verkehrsunfall gehabt habe und der andere Autofahrer jetzt auf der Intensivstation liege. Der Opa müsse ihm deshalb aus der Patsche helfen. Der 66-Jährige unterbrach daraufhin den Anrufer und legte auf, da er merkte, dass es sich um einen Betrug handelte.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich der Anrufer am Telefon nicht selber mit seinem Namen meldet. Raten Sie nicht den Namen sondern fordern sie ihn auf, seinen Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr: 0621/963-1154.