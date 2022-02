Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Montag 07.02.2022 gegen 21:15 Uhr, rief eine 35-Jährige bei der Polizei an und erklärte, dass jemand mit einem Seil versucht habe, auf den Balkon ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sternstraße zu klettern. Als sie nach Hause kam sah sie wie eine Person vom Balkon im 1. Obergeschoss sprang und wegrannte.

Nachdem die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie ein herunterhängendes Seil fest. Eine Suche in der Umgebung verlief erfolglos.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.