Busfahrer missachtet mehrfach Verkehrsregeln

Schwegenheim (ots) – Eine junge Fahrschülerin musste Montag 07.02.2022 während ihrer Fahrstunde eine erste Prüfung meistern. Der Fahrer eines Linienbusses überholte gegen 14.15 Uhr den Fahrschulwagen auf der Landstraße zwischen Schwegenheim und Harthausen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Bus unmittelbar vor dem Fahrschulfahrzeug wieder einscheren und nur die gute Reaktion im Fahrschulwagen verhinderte Schlimmeres.

Zeugenaussagen zu Folge sei der Busfahrer mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Bahnhofstraße in Schwegenheim gefahren und ein weiterer vorfahrtsberechtigter PKW wurde an der Kreuzung zur Schulstraße gefährdet. An einer Haltestelle in der Hauptstraße wollte der Fahrlehrer den Busfahrer auf seine Fahrweise ansprechen.

Dieser flüchtete jedoch und ließ einen wartenden Fahrgast an der Haltestelle zurück. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Berauscht auf dem E Scooter

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen 07.02.2022 befuhr ein 21-jähriger mit einem E-Scooter die Hafenstraße in Germersheim. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Schwerverkehr im Visier

Germersheim (ots) – Montagmorgen 07.02.2022 nahm die Germersheimer Polizei im Zeitraum von 08-08.30 Uhr in der Hamburger Straße den Schwerverkehr ins Visier. Es konnten zwei LKW-Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt und ein LKW mit technischen Mängeln festgestellt werden.