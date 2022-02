Verlorenes Handy führt zu Unfallflüchtigem

Bad Bergzabern (ots) – Am 07.02.2022, wurde zwischen 11 und 13 Uhr, in der Lessingstraße ein geparkter Pkw Nissan beschädigt. Ein zunächst unbekannter Radfahrer war offensichtlich gegen den geparkten Pkw gestoßen und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern.

Hierbei verlor er allerdings sein unverschlüsseltes Mobiltelefon und konnte so schnell ermittelt werden. Gegen den 48-jährigen Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Dierbach (ots) – In der Zeit vom 30.01.2022 bis 07.02.2022 versuchten bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Kirchgasse einzudringen. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro angerichtet.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchgasse festgestellt haben, werden gebeten sich unter 063433-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.