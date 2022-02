48-Jähriger beschädigt Autos und wird in Gewahrsam genommen

Speyer (ots) – Eine Sachbeschädigung an 2 Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Else-Krieg-Straße war gestern gegen 17:30 Uhr der Anlass für eine Ingewahrsamnahme eines 48-Jährigen. Der Mann aus Speyer, der im Laufe des Tages bereits aufgefallen war, weil er sich unberechtigt in einem Supermarkt in der Auestraße aufhielt und eine Polizeistreife in der Maximilianstraße beleidigte, riss an einem PKW den Scheibenwischer ab, um damit ein Loch in die Heckscheibe zu schlagen.

Einen weiteren PKW beschädigte er, indem er gegen ein Rücklicht trat. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der 48-Jährige von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden. Da er zudem Diebesgut aus einem Supermarkt bei sich hatte, wurde neben Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Sachbeschädigung auch eine Strafanzeige wegen Diebstahls eingeleitet

Versuchter Diebstahl von Fahrrädern am Hauptbahnhof

Speyer (ots) – Am Samstag 05.02.2022 um 01:45 Uhr befand sich ein 25-jähriger Mann am Fahrradständer des Speyerer Hauptbahnhofes und riss dort an drei angeschlossenen Fahrrädern, um diese gewaltsam vom Radständer zu entfernen. Hierbei wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet und entfernte sich ohne Beute.

Die drei Fahrräder ließ er beschädigt, aber weiterhin gesichert, zurück. Er konnte noch in der Bahnhofstraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,31 Promille fest. Gegen den 25-Jährigen wurden Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder sowie weiterer Fahrräder, die in der Nacht vom 04.02. auf den 05.02.2022 am Speyerer Hauptbahnhof beschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Lebensmittel aus Kellerraum gestohlen

Speyer (ots) – Zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses Im Vogelgesang kam es im Zeitraum von 06.02.2022, 18:00 Uhr bis 07.02.2022 14:45 Uhr. Der oder die unbekannten/n Täter/in brach/en das Schloss des Kellerabteils auf und entwendete/n mehrere Lebensmittel.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortsteil Im Vogelgesang beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Mehrere Anrufe einer falschen Polizeibeamtin

Speyer (ots) – Im Laufe des 07.02.2022 wurden bei der Polizei Speyer sechs Fälle bekannt, bei denen Geschädigte im Alter von 59 bis 86 Jahren betrügerische Anrufe von einer falschen Polizeibeamtin erhielten. Es handelte sich hierbei um Schockanrufe, bei welchen den Geschädigten vorgegaukelt wurde, ihre Angehörigen hätten bei einem Unfall einen Menschen totgefahren.

Zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe wollte die Betrügerin am Telefon die Geschädigten zur Übergabe eines Geldbetrages zu bewegen. Da die Angerufenen aus Speyer die Betrugsmasche erkannten, kam es zu keinem Schaden.

Tipps der Polizei:

Seien Sie bei solchen Anrufen immer misstrauisch. Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese falschen Polizeibeamte möchten, dass Sie Ihr Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgeben

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst