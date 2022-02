Betrunkene Person

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montag 07.02.2022 gegen 14:50 Uhr, wird eine alkoholisierte Person auf einem Supermarktparkplatz Am Schwarzweiher mitgeteilt. Auf dem Parkplatz konnte der deutlich alkoholisierte 59-Jährige angetroffen werden. Der Mann gab an, dass er nach dem Einkaufen mit dem Fahrrad heimfahren will.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Aufgrund des Promillewerts wurde dem 59-Jährigen das Fahrradfahren untersagt. Hierauf begann der Mann herumzuschreien und konnte sich eigenständig kaum auf den Beinen halten. Da sich der Mann in einem Zustand befand, in dem eine Gefährdung für ihn nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser nach Rücksprache mit einem Richter zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Unfallflucht – Verursacher gesucht

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montag 07.02.2022 gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die L532 von Haßloch in Richtung Böhl-Iggelheim. Hinter dem 61-Jährigen fuhr ein weißer Kleintransporter. Vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Böhl-Iggelheim überholte der Kleintransporter. Da während dem Überholvorgang ein PKW entgegenkam, beabsichtigte der Fahrer des Kleintransporters auf der Höhe des PKWs des 61-Jährigen wieder einzuscheren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 61-Jährige stark ab und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Hierbei touchierte er eine am Fahrbahnrand stehende Warnbake. An dem PKW entstand leichter Sachschaden am rechten Außenspiegel. Der unbekannte Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Kleintransporter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schifferstadt (ots) – Am Montagmorgen 07.02.2022 gegen 09:15 Uhr, fuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die K14 von Schifferstadt in Richtung Limburgerhof. Nach den Angaben des 61-Jährigen sei die Frontscheibe kurz vor dem Golfplatz beschlagen und er sei von der Sonne geblendet worden. Beim Abbremsen kam der Fahrer in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden PKW eines 32-Jährigen zusammen.

Der 32-Jährige, sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Einbruch in Supermarkt

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Sonntag 06.02.2022 betrat ein noch unbekannter Täter gegen 09:35 Uhr unberechtigt einen geschlossenen Supermarkt im Südring in Bobenheim-Roxheim. Der Täter gelang über das Dach ins Innere des Supermarktes. Hierbei löste der Täter einen Alarm im Marktinneren aus, welcher unmittelbar an das Sicherheitsunternehmen geleitet wurde. Durch den Täter wurde kein Diebesgut erlangt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.