Überholmanöver mit 2 schwer verletzten Personen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Pfungstadt (ots) – Am Montag, den 07.02.2022 kam es gegen 21:15 Uhr auf der B 426 auf der Umgehung des Pfungstädter Ortsteils Hahn zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 beteiligten Fahrzeugen, bei welchem insgesamt 4 Personen mitunter schwer verletzt wurden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhren ein 27-Jähriger sowie ein 26-Jähriger mit ihren jeweiligen Fahrzeugen die Bundesstraße aus Pfungstadt kommend in Fahrtrichtung Gernsheim. Nach den bisherigen Erkenntnissen überholte der 27-Jährige im Bereich einer Linkskurve den 26-Jährigen.

Aufgrund eines entgegenkommenden Lastwagens musste der 27-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen, wodurch beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn abkamen. In der Folge prallte das Fahrzeug des 26-Jährigen gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum.

Bei dem Unfall wurden der 26-jährige Fahrer sowie sein 36-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und wurden jeweils in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Eine weitere 29-jährige Mitfahrerin wurde durch den Unfall ebenso schwer verletzt wie ein vierter 27-jähriger Fahrzeuginsasse. Dieser wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik verbracht. Alle genannten Unfallbeteiligten stammen aus Mörfelden-Walldorf.

Der 27-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde durch den Unfall nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen sowie der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Die Strecke musste bis 01:15 Uhr voll gesperrt werden.

Zigaretten erbeutet

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Ein Zigarettenautomat in der Lortzingerstraße geriet am Montag (7.2.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich gegen 7 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es ihnen ans Innere zu kommen. Hieraus entwendeten sie mehrere Zigarettenpackungen und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Wie viel sie entwendeten und wie hoch der Schaden ist, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Hinweise werden an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Einbruch in Kindergarten scheitert

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle versucht haben in einen Kindergarten in der Kirnbergstraße einzubrechen und dieser Versuch scheiterte, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (4.2.) und Montagmorgen (7.2.) mehrere Türen aufzuhebeln. Die Türen hielten dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 1.000 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

