Mit Pfefferspray gesprüht – Zeugenaufruf

Gießen (ots) – Die Polizei sucht nach einem Vorfall von Montagabend 07.02.2022 vor einem Fast-Food Restaurant in der Straße “Neue Bäue” nach Zeugen. Gegen 20.15 Uhr gerieten vor dem Restaurant mehrere Personen in Streit. Plötzlich trat ein Jugendlicher aus einer etwa 6-köpfigen Gruppe hervor und besprühte zwei 18-Jährige mit Pfefferspray. Anschließend flüchtete die Gruppe und die Opfer mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 16 und 17 Jahren alt und hat kurze dunkelblonde Haare.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben.

Wohin sind die Jugendlichen gelaufen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen: Anruf falscher Polizeibeamter – Versuch gescheitert

Ein Senior aus Gießen ist in der vergangenen Woche auf den Anruf von falschen Polizeibeamten nicht hereingefallen. Am Donnerstag (03.03.2022) gegen 09.00 Uhr rief ihn der Betrüger an und gaukelte vor, ein Polizeibeamter zu sein. Der über 80-Jährige kam der Aufforderung nach, 18.000 Euro von seinem Konto abzuheben und versteckte das Bargeld dann zu Hause. Glücklicherweise wurde der Rentner misstrauisch, so dass es zu keiner Übergabe kam.

Präventive Verhaltensempfehlungen der Polizei: Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in Ihrer Wohnung. Erteilen Sie keine Auskünfte über Vermögenswerte bei Ihren Banken oder über Ihre finanziellen Verhältnisse. Polizeibeamte fragen weder nach Ihrem persönlichen Geldversteck noch nach Ihren Ersparnissen auf der Bank. Die Polizei ruft nicht mit der Notrufnummer 110 an.

Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Gießen: Parfumdieb erwischt

Auf das Parfum im Wert von etwa 65 Euro hatte es ein 45-jähriger in einem Kaufhaus im Selterswegabgesehen. Am Montag gegen12.45 Uhr steckte der Dieb die Ware unter seine Jacke und versuchte das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Der Parfumdieb muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten.

Gießen: Graffitischmiererei

Unbekannte Täter beschmierten am Montag (07.Februar) gegen 18:45 Uhr ein Hinweisschild in der Straße ,Am alten Gaswerk’’. Mit der roten Aufschrift ,FCK COPS’’ verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweis bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755.

Gießen: Reifen zerstochen

400 Euro Sachschaden beklagte der Besitzer eines Daimlers nach einer Sachbeschädigung im Anneröder Weg. Ein unbekannter Täter zwischen Freitag (04.Februar) gegen 22:30 Uhr und Montag (07.Febraur) 16:00 Uhr die Reifen des grauen Vaneo, welcher auf einem Parkplatz stand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Wißmar: Einbruch gescheitert

Unbekannte Täter betraten am Montag (07.Februar) zwischen 07:15 Uhr und 13:20 Uhr ein Grundstück in der Friedensstraße. Beim Versuch, ins Haus einzubrechen, scheiterten sie jedoch an der Terrassentür. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0641 7006 6555.

Langgöns: Hydraulikhammer entwendet

Unbekannte Täter stahlen zwischen Freitag (04.Februar) gegen 15:00 Uhr und Montag (07.Februar) 10:00 Uhr von einer Baustelle in der Straße ,An der Alten Bach’’ zwei Hydraulikhammer. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Heuchelheim: Baustellencontainer geknackt

In den letzten Tagen ließen Diebe aus einem Container Verteilerkästen mitgehen. Zwischen 14.00 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem in der Straße “Im Linn” aufgestellten Container. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen an der Baustelle sonst Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Parkrempler

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Montagabend (07.Februar) gegen 19.00 Uhr. Ein zunächst Unbekannter beschädigte beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen geparkten grauen BMW 330d. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Oldenburg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Gegen Baum und PKW geprallt

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Montag (07.Februar) 18.00 Uhr und Dienstag (08.Februar) 10.00 Uhr die Bundesstraße 276 von Laubach in Richtung Stockhausen. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie einen auf einem Grundstück geparkten BMW.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Unfallflucht mit Fahrrad – Zeugen gesucht

Am Montag (31.Januar) gegen 08.05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Göbelnröder Straße in Richtung “Am Wartturm”. Der Radler stieß dabei gegen eine in gleicher Richtung laufende Fußgängerin. Durch den Anstoß kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Beteiligten setzte der Radler seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Der Radler ist 30-35 Jahre alt, 1,80 m groß und trug schwarze Kleidung sowie einen schwarz-blauen Rucksack. Das Fahrrad war ebenfalls schwarz.

Es konnte eine Fahrradspur im Schnee verfolgt werden, die am Bahnhof Grünberg endete. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Opel in Parkhaus touchiert

Am Montag (07.Februar) zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in einem Parkhaus in der Nordanlage einen geparkten Opel. Vermutlich beim Parken touchierte der Unbekannte den grauen Corsa-E an der hinteren Stoßstange.

Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Laterne in Krofdorf-Gleiberg beschädigt

Samstagnacht (05.Februar) gegen 01.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg in Richtung Ortsmitte. An der Abzweigung zur Inselstraße stieß der Unbekannte gegen eine auf dem Bürgersteig stehende Laterne. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro zu kümmern.

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 56-jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag (07.Februar) gegen 16.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Gießen in einem Citroen die Straße “Unterm Hardtwäldchen” aus Richtung Paul-Zipp-Straße kommend. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Gießener in Höhe der Hausnummer 11 von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Carport sowie einen Zaun. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß im Bantzerweg

Eine 47-jährige Frau aus Gießen in einem KIA fuhr am Montag (07.Februar) gegen 15.15 Uhr von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Bantzerweg in Fahrtrichtung Wiesecker Weg. Aufgrund parkender Fahrzeuge am Fahrbahnrand wich die Kia-Fahrerin auf den Fahrstreifen eines 51-jährigen VW-Fahrers aus, der auf dem Bantzerweg in Richtung Ringallee unterwegs war.

Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 950 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 34-jähriger Mann aus Lollar in einem VW und eine 31-jährige Frau aus Gießen in einem VW befuhren hintereinander den rechten Fahrstreifen der Westanlage in Richtung Neustadt.

Als der Lollarer in Höhe der Hausnummer 44 an einer Ampel anhalten musste, wechselte die 31-Jährige auf die linke Fahrspur und touchierte den VW des 34-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Zapfsäulen beschädigt

Dienstagnacht (08.Februar) gegen 04.30 Uhr beabsichtigte ein 60-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger von einer Tankstelle im Mandlerweg wegzufahren. Dabei stieß er mit dem mit Holz beladenen Anhänger gegen zwei Zapfsäulen und beschädigte diese. An den beiden Zapfsäulen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Anhänger blieb unversehrt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf(Lumda): Vorfahrt missachtet

Dienstagmorgen (08.Februar) gegen 06.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann in einem Nissan die Marktstraße und beabsichtigte in den verkehrsberuhigten Bereich abzubiegen. Dabei übersah der Nissan-Fahrer einen 52-jährigen LKW-Fahrer, der auf der Rheinstraße unterwegs war und die Marktstraße passierte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Nissan stieß durch den Aufprall gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

ACHTUNG! Anrufe von falschen Polizeibeamtinnen – Masche mit Schockanruf

Landkreis Gießen (ots) – Aktuell kommt es zu einer Häufung von Anrufen angeblicher Polizeibeamter. Die Betrüger versuchen es mit der Schockgeschichte. Eine falsche Polizeibeamtin informiert telefonisch über einen tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Angehöriger verwickelt sei und eine Haftstrafe nur durch sofortige Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Bisher wurden Anrufe im Bereich Staufenberg und in Buseck registriert.

“Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Lassen Sie sich nicht von den Geschichten täuschen. Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden. Die Polizei ruft niemals an, um über tragische Ereignisse, Festnahmen oder ähnliches zu berichten.”

Tipps der Polizei

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! – Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! – Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

“Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen