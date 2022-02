Farbschmiererei an Grillhütte und Sportlerheim

Borken-Arnsbach (ots) – Freitag, 04.02.2022, 00:00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 08:45 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.-05.02.2022) haben unbekannte Täter die Grillhütte sowie das Sportlerheim (SV Schwarz-Weiß Arnsbach 1921 e. V.) in der Kerstenhausener Straße in Borken-Arnsbach mit Farbe beschmiert. Großflächig wurden mit schwarzer Farbe Schriftzüge und Zahlen auf die Fassade und auch über die Türen gesprayt. Nach ersten Schätzungen ist dadurch ein Schaden in Höhe von 2.500 EUR entstanden.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Brand einer Sattelzugmaschine – Fahrer blieb unverletzt

Guxhagen (ots) – Montag, 07.02.2022, 23:02 Uhr – Auf dem Grundstück einer Firma in der Sophie-Henschel-Straße in Guxhagen brannte am späten Montagabend ein Lkw. Der Lkw war kurz zuvor geplant von der Autobahn (BAB 7) abgefahren. Kurz vor dem Firmengelände hatte der Lkw-Fahrer bereits verdächtige Geräusche aus dem Motorraum seiner Sattelzugmaschine wahrnehmen können. Auf dem Firmengelände qualmte es bereits aus dem Motorraum und kurz darauf brannte die komplette Sattelzugmaschine.

Der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Versmold konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand zügig und konnte somit auch eine komplette Ausdehnung auf den Sattelauflieger verhindern.

Aufgrund der ersten polizeilichen Feststellungen am Einsatzort wird derzeit von einem technischen Defekt im Bereich der Sattelzugmaschine als Brandursache ausgegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich keinerlei Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt ergeben.

Die Sattelzugmaschine wurde durch den Brand komplett zerstört. Der Gesamtsachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen 6-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Unbekannte beschädigen Zaun einer Schule

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Sonntag, 06.02.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 19:30 Uhr – In der Zeit von Sonntag auf Montag (06./07.02.2022; 20:00 Uhr bis 19:30 Uhr) wurde durch unbekannte Täter an einer Schule in der Pestalozzistraße im Treysa ein Zaun beschädigt.

Hierbei wurden durch die unbekannten Täter insgesamt vier Zaunelemente gewaltsam angegangen und dadurch so stark beschädigt, dass teilweise sogar die Bodenverankerungen herausgerissen waren.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 06691/943-0.

