Zug mit Farbe besprüht

Fulda (ots) – Einen Sachschaden von rund 3000 Euro haben bislang Unbekannte im Bahnhof Fulda angerichtet. Durch illegales Graffiti verunreinigten Sprayer einen am Gleis 246 abgestellten Regionalzug auf einer Fläche von rund 35 Quadratmetern mit Farbe.

Ein Lokführer stellte den Sachschaden am vergangenen Sonntag gegen 4 Uhr fest. Am darauf folgenden Montag (7.2.) erstattete ein Bahnmitarbeiter Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die Tatzeit am vergangenen Sonntag kann auf den Zeitraum zwischen 1 Uhr und 4 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gruppe sprüht Graffitis an Schule – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wehlheiden (ots) – Eine unbekannte mehrköpfige Gruppe hat am gestrigen Montagabend, gegen 18:45 Uhr, Graffitis an eine Schule in der Kasseler Hupfeldstraße gesprüht. Der Hausmeister hatte zu dieser Zeit mehrere Stimmen aus dem Bereich des Schulhofes gehört. Als er daraufhin nach dem Rechten schaute und die frischen Farbschmierereien entdeckte, sah er noch einen dunkel gekleideten Jugendlichen wegrennen.

Die sofort alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein, die allerdings ohne Erfolg verlief.

Wie die Beamten des Polizeireviers Süd-West am Tatort feststellten, waren mit roter und schwarzer Farbe verschiedene Schriftzüge und Zeichen an die Hauswand sowie mehrere Fenster der Schule gesprüht worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Auto-Alarmanlage – Zwei Verdächtige nach Pkw-Aufbruch festgenommen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Die schrillende Alarmanlage eines Pkws und ein darauf aufmerksam gewordener Zeuge, der im weiteren Verlauf genau richtig handelte, haben der Kasseler Polizei am Montagabend 07.02.2022 in Bad Wilhelmshöhe zur schnellen Festnahme von 2 mutmaßlichen Auto-Aufbrechern verholfen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 27 Jahren, die aus Algerien stammen und momentan keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Sie sollen im Rahmen des sogenannten “beschleunigten Verfahrens” bis zu einer zeitnah stattfindenden Hauptverhandlung in Haft bleiben. Darüber entscheiden nun Staatsanwaltschaft und Gericht.

Der 61 Jahre alte Zeuge aus Kassel hatte gegen 19:50 Uhr die Polizei wegen des Auto-Aufbruchs in der Wilhelmshöher Allee, in Höhe der Hausnummer 270, unweit der Rolandstraße, gerufen. Wie er schilderte, war er wegen der Alarmanlage des 5er BMW auf die Tat aufmerksam geworden. Im weiteren Verlauf gab der 61-Jährige eine präzise Personenbeschreibung der beiden flüchtenden Täter ab und behielt beide Männer mit gebührendem Abstand im Auge.

Dank dieser Unterstützung war es für die herbeieilenden Streifen der Polizeireviere Süd-West und Mitte ein Leichtes, die beiden Tatverdächtigen im Bereich des Busbahnhofs vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe festzunehmen. Der Besitzer des BMW, der zur Tatzeit offenbar nur in einer nahen Bankfiliale Geld abheben war, war anschließend sogar vom Tatort weggefahren, ohne zunächst etwas von dem Einbruch und der eingeschlagen hinteren Dreiecksscheibe an seinem Auto zu bemerken. Er meldete sich jedoch wenige Minuten später ebenfalls telefonisch bei der Polizei, um die Tat anzuzeigen.

Dabei konnten die Beamten ihm am Telefon mitteilen, dass die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter bereits festgenommen hat. Bei den beiden Tatverdächtigen fanden die eingesetzten Streifen zudem eine schwarze Brusttasche mit diversem Inhalt, die eindeutig dem BMW-Besitzer zugeordnet und ihm nach seiner Rückkehr an den Tatort wieder ausgehändigt werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Festgenommenen werden derzeit bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

Unfallflucht in Südstadt – Ermittler fahnden nach weißem Kombi

Kassel-Süd (ots) – Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Frankfurter Straße, Ecke Beethovenstraße, in Kassel ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der unbekannte Verursacher auf der Frankfurter Straße vom Auestadion kommend in Richtung Weinberg unterwegs.

Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die linke Seite eines schwarzen 5er BMW, der auf dem Parkstreifen neben der Straße abgestellt war. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Ein Nachbar des BMW-Besitzers hatte um 1 Uhr in der Nacht einen lauten Knall von der Straße gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er den mutmaßlichen Unfallverursacher, einen weißen Pkw Kombi, der von der Frankfurter Straße nach rechts in die Beethovenstraße abbog und davonfuhr.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher, der auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

