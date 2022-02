Frankenthal (ots) – Am Freitag 04.02.2022 in der Zeit zwischen 19-21 Uhr ging eine 3-köpfige Männergruppe, auf einem Spielplatz in der Fontanesiestraße, zu einer 14-Jährigen und einem 17-Jährigen. Einer der Gruppe zog eine Schusswaffe, richtete sie auf den 17-Jährigen und forderte ihn auf die Taschen zu leeren. Ein anderer Mann schlug den 17-Jährigen ins Gesicht und im Anschluss wurde ihm ein Messer an den Hals gehalten.

Das Trio erlangte hierdurch Bargeld in einer geringen 2-stelligen Summe sowie das Mobiltelefon des 17-Jährigen, ein iPhone 12 Pro. Aus Angst wandte sich der 17-Jährige Geschädigte erst 3 Tage später an die Polizeiinspektion Frankenthal.

Täterbeschreibung:

Alle Täter sprachen mit einem südländischen Akzent, waren zwischen 25-30 Jahre alt und ca. 180-190 cm groß.

Zwei der Täter trugen eine dunkle Winterjacke mit Fell im Nacken, einer von den beiden hatte einen dunklen Vollbart.

Der weitere Täter trug eine hellbraune Winterjacke mit Fell im Nacken und hatte ebenfalls einen dunklen Vollbart.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.