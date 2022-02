Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Kirchheimbolanden – In der Nacht von Sonntag, den 06.02.2022, auf Montag, den 07.02.2022, wurden bei einem Autohandel in Kirchheimbolanden mehrere Fahrzeuge angegangen. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten an vier auf dem frei zugänglichen Firmengelände stehenden Autos die Katalysatoren. An einem weiteren PKW wurden die Batterie und das Steuergerät ausgebaut. Da das Gelände videoüberwacht ist, konnten auf den Aufnahmen zwei Personen festgestellt werden, welche sich gegen 02:05 Uhr auf dem Gelände befanden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.