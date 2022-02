Karlsruhe – Einbrüche in mehrere Kindertagesstätten

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf

Montag in drei Kitas in den Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld-Dammerstock und

Rüppurr ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde bei allen drei

Einrichtungen zu-nächst ein Fenster aufgehebelt. Die Täter stemmten anschließend

auch mehrere verschlossene Innentüren auf und durchsuchten die weiteren

Räumlichkeiten of-fenbar gezielt nach Bargeld.

Der entstandene Schaden lässt sich bislang noch nicht abschließend beziffern.

Karlsruhe – Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Pedelcfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am

Donnerstagnachmittag in Durlach leicht verletzt.

Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 17.00 Uhr auf der Killisfeldstraße und

bog an einer Tankstelle in diese ein. Dabei achtete er offenbar nicht auf den

Zweiradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Ernst-Friedrich-Straße

entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Durch den Zusammenstoß

mit dem Pkw wurde der 53-jährige Radler leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen

Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.500

Euro geschätzt.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von rund

4.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagmittag in der

Karlsruher Ottostraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 12.20 Uhr eine 81-jährige

Mitsubishi-Fahrerin von der Wolfartsweierer Brücke in Richtung Durlach, als das

vor ihr fahrende Taxi verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste. Die

81-Jährige reagierte hierauf zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug des

58-jährigen Taxifahrers.

Die Mitsubishi-Fahrerin und ein Fahrgast des Taxis zogen sich hierbei leichte

Verletzungen zu.

Rheinstetten – Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 45 Jahre alter Mann verursachte am Montagnachmittag unter

alkoholischer Beeinflussung einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36.

Rettungskräfte brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Gegen 16:38 Uhr war der 45-jährige Pkw-Fahrer auf der B36 in südlicher Richtung

unterwegs. Kurz vor einer Tankstelle zwischen Daxlanden und Rheinstetten kam er

von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein im Grünstreifen stehendes

Verkehrsschild. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen bei ihm

deutlichen Alkoholgeruch wahr. Daher führten sie mit dem Mann einen

Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2,3 Promille ergab. Zur

ärztlichen Behandlung und Blutentnahme wurde 45-Jährige ins Krankenhaus

gebracht. Die Polizisten stellten seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein

sicher. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bruchsal – BAB A5 – Nötigungen und gefährliche Fahrmanöver – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu mehreren Vorfällen auf Autobahn zwischen den

Anschlussstellen Kronau und Karlsruhe Nord am frühen Dienstagmorgen sucht die

Polizei Zeugen. Hierbei soll es kurz vor 05.00 Uhr zu mehreren Nötigungen und

gefährlichen Fahrmanövern zwischen einem 21-jährigen Audi-Fahrer und einem

63-jährigen VW-Passat Fahrer gekommen sein. Zu den Vorfällen machen beide

Pkw-Fahrer unterschiedliche Angaben. So soll der 21-Jährige zunächst durch

dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe den 63-Jährigen genötigt haben.

Nach dem Überholvorgang soll er dann den VW ausgebremst und abgedrängt haben. Im

weiteren Verlauf sei es dann bis zur Anschlussstelle Karlsruhe-Nord zu weiteren

Nötigungen und gefährlichen Fahrmanövern gekommen.

Zeugen die Hinweise auf die Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge geben können,

werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen

Karlsruhe (ots) – Eine 65-Jährige parkte ihren Pkw am Sonntag gegen 18.00 Uhr in

der Raiherwiesenstraße. Als sie am Montag gegen 19.00 Uhr zu ihrem Pkw

zurückkam, stellte sie fest, dass die Reifen zerstochen und rechte Fahrzeugseite

zerkratzt worden war. Ihr kam nun ein junger Mann entgegen, gab sich als

Polizeibeamter aus und forderte die Frau auf ihm die Fahrzeugpapiere

auszuhändigen. Da die 65-Jährige zögerte, öffnete er die Beifahrertüre und

anschließend das Handschuhfach, nahm daraus eine Mappe mit Werkstattunterlagen

und ging davon. Der Mann wird als ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit

schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und sprach

deutsch mit ausländischen Akzent. Zeugen oder Personen die Hinweise auf den Mann

geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach,

Telefon 0721/ 49070 in Verbindung zu setzen.

Korrekturmeldung zu: (KA) Bruchsal – Nicht angeleinter Hund verletzt Frau. Polizei fahndet nach flüchtigem Hundehalter.

Karlsruhe (ots) – Wie sich herausstellte wird eine flüchtige Hundehalterin

gesucht. Nicht wie bereits gestern vermeldet ein Hundehalter.

(KA) Bruchsal – Nicht angeleinter Hund verletzt Frau. Polizei fahndet nach

flüchtiger Hundehalterin.

Nachdem bereits am Donnerstagabend ein nicht angeleinter Hund in Bruchsal eine

Frau angegriffen und durch einen Biss verletzte, flüchtete die Hundehalterin

unerkannt. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber, die zur Ermittlung der

Hundehalterin beitragen können.

Eine 35-jährige Frau führte ihren Hund gegen 18:45 Uhr in der Parkanlage Höhe

der Käthe-Kollwitz-Schule spazieren, als sie unerwartet von einem großen

schwarzen Hund angegriffen wurde. Kurzentschlossen nahm sie ihren Spitz auf den

Arm. In der Folge sprang der schwarze Hund die Frau an und biss ihr in den

Unterarm. Aufgrund der Attacke ließ sie ihren Hund fallen, wodurch dieser sich

verletzte und ärztlich behandelt werden musste. Die bislang unbekannte

Hundehalterin machte sich allerdings mit ihrem schwarzen Hund aus dem Staub.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

eingeleitet und sucht nach der flüchtigen Hundehalterin. Diese wird auf eine

Größe von 175 – 180 cm geschätzt. Sie war ca. 50 Jahre alt, sehr kräftig und

hatte graue schulterlange Haare. Sie war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen

Jacke bekleidet. Bei dem Hund handelt es sich um einen schwarzen größeren Hund

mit vermutlich halblangem Fell, ähnlich wie ein Schäferhund.

Hinweise zur beschriebenen Hundehalterin und Hund nimmt die

Polizeihundeführerstaffel unter Telefon 0721 6633980 entgegen.

Karlsruhe – Einbrecher wehrt sich massiv gegen die Festnahme

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Täter brach am Sonntag gegen 18.30 Uhr in eine

Firma in der Rudolf-Freytag-Straße ein.

Der Einbrecher gelang nach mehreren vergeblichen Versuchen gewaltsam über eine

Seitentür in den Verkaufsbereich und durchsuchte diesen. Durch die ausgelöste

Alarmanlage kamen zwei Verantwortliche zur Überprüfung. Hier stellten sie die

aufgebrochene Tür fest und informierten daraufhin die Polizei. Währenddessen

verließ der Täter das Gebäude. Nach einem Handgemenge mit den Verantwortlichen

flüchtete der Einbrecher auf seinem E-Roller.

Die herbeigerufene Polizei wurde bei der Festnahme in der Rheinhafenstraße

beleidigt und ein Polizist wurde verletzt.

Überprüfungen ergaben, dass der Täter außerdem zur Festnahme ausgeschrieben war.

Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von circa 1,4 Promille.

Der Einbrecher muss in der Folge mit einer Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt,

Einbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen und wurde zur

Verbüßung seiner Haftstrafe in ein Gefängnis eingeliefert.

Karlsruhe- Einbruch in Bürokomplex

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein

Bürokomplex in der Karlsruher Oststadt gewaltsam eingedrungen.

Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr verschafften sich die

Eindringlinge Zutritt in das Büro im Technologiepark in der Haid-und-Neu-Straße.

Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen aufgefundene Bargeld

sowie eine Kreditkarte an sich. Im Anschluss machten sich die Täter mit ihrer

Beute in bislang unbekannter Höhe aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist hierzu auf der Suche nach Zeugen, die am

vergangenen Wochenende im Bereich des Technologieparks verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu

melden.

Malsch- 21-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug und überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 2.000 Euro

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Montagabend auf der

Landesstraße 607 ereignet hat.

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 22:10 Uhr auf der L 607 von Malsch

kommend in Richtung Muggensturm, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte.

Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden, wich die Fahrerin aus und kam

von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb im

Acker auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen konnten sich leicht verletzt aus

dem Pkw befreien. Sie wurden vorsorglich mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst

in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Golf der 21-Jährigen war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden.

Aufgrund von ausgelaufenem Öl musste Erdreich durch eine Spezialfirma abgetragen

werden.

Karlsruhe – Werkzeuglager aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Werkzeuge und Elektronikartikel waren das Ziel von

Einbrechern, die über das vergangene Wochenende in den Lagerraum eines im Umbau

befindlichen Hauses in der Kapellenstraße einbrachen.

Am Montagmorgen stellten die Arbeiter fest, dass wohl jemand ihren Lagerraum

aufgebrochen hatte. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen eingrenzen. Die Diebe nahmen mehrere Rollen

Elektrokabel und weiteres Arbeitsmaterial mit. Das Diebesgut hatte einen Wert

von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden an der Tür des Lagerraums beträgt

ungefähr 200 Euro.

Waghäusel – Ganz allein im Möbelmarkt – 63-Jähriger wird versehentlich eingeschlossen

Karlsruhe (ots) – Ein 63-jähriger Mann ist am Montagabend in einem

Einrichtungsmarkt in Waghäusel-Wiesental versehentlich eingeschlossen worden.

Nachdem er die Polizei verständigte, konnte er nach kurzer Zeit befreit werden.

Der 63-Jährige hatte bei seinem Einkaufsbummel möglicherweise die Zeit

vergessen, da er sich auch 20 Minuten nach Ladenschluss noch immer im Geschäft

befand. Selbst die anwesenden Mitarbeiter hatten den späten Besucher offenbar

nicht mehr auf dem Schirm. Erst als die Mitarbeiter schließlich das Licht im

Einrichtungshaus abschalteten, bemerkte der 63-Jährige seinen Fehler. Nachdem er

nicht mehr aus dem nunmehr verschlossenen Möbelmarkt herauskam, verständigte der

Mann telefonisch das Polizeirevier Philippsburg.

Die Beamten konnten anschließend den Marktleiter des Möbelhauses erreichen, so

dass der 63-Jährige bereits wenig später aus seiner misslichen Lage befreit

werden konnte.