Mannheim-Schönau: Einbruch in Kinderkrippe – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau: (ots) – Im Zeitraum vom Freitag, 04.02.2022, 18:00 Uhr bis

Montag, 07.02.2022, 09:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang

unbekannte Personen unberechtigt Zutritt zu dem Gelände der Einrichtung

„Kindergrippe Krabbelkäfer“. Dort drangen der oder die Unbekannten gewaltsam

durch Eintreten der Türe in das Gartenhaus der Einrichtung ein und entwendeten

einen Kinderroller. Der Roller wurde zwischenzeitlich auf einem nahe gelegenen

Spielplatz wieder aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro

geschätzt. Über weiteres mögliches Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse

vor. Dies ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf den

Unbekannten oder den Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Mannheim-Schönau unter 0621 773230 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Versuchte räuberische Erpressung – Unbekannter setzt Messer ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Eine bislang unbekannte männliche Person versuchte

am Montag gegen 21:30 Uhr einen 28-jährigen Mann unter Vorhalt eines Messers um

Geld zu erpressen.

Der 28-Jährige stieg aus der Straßenbahn der Linie 3 an der Haltestelle Bahnhof

Luzenberg aus und begab sich anschließend in die dort angrenzende Unterführung

als ihm eine unbekannte männliche Person entgegentrat und ihn unvermittelt

aufforderte, sein Geld herauszugeben. Als der 28-Jährige hierauf seinen Heimweg

unbeirrt fortsetzen wollte, folgte der Unbekannte ihm zunächst über den

Treppenaufgang bis hin zur Luzenbergstraße. Dort blieb der 28-Jährige, sich

seines Verfolgers bewusst, schließlich stehen und drehte sich zu diesem um. Der

Unbekannte verlangte erneut nach Geld. Diese Mal hielt er aber drohend ein

sogenanntes Cuttermesser in der Hand. Der 28-Jährige ergriff hierauf die Flucht,

lief zurück in Richtung Sandhofer Straße und verständigte sofort die Polizei. Zu

einer Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen kam es nicht.

Die unverzüglich eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem unbekannten Täter

verlief negativ. Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: männlich, ca.

1,70 Meter groß, schlanke Körperstatur, ca. 24 Jahre alt. Der unbekannte

westeuropäische Phänotyp trug einen blonden, flaum-artigen Bart und war mit

einem weißen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.

Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 4444

zu melden.

Mannheim / A6: Unfall nach Sekundenschlaf

Mannheim (ots) – Am Montagmittag gegen 14:20 Uhr verlor eine 64-jährige

Audi-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz

Viernheim und Mannheim nach einem Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr Auto und

kollidierte mit einer 25-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die 64-Jährige war auf dem

linken der drei Fahrstreifen unterwegs, als sie nach rechts abkam und die auf

dem mittleren Fahrstreifen fahrende Hyundai-Fahrerin seitlich rammte. Die beiden

Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten ihre beschädigten Fahrzeuge auf

dem Standstreifen zum Stehen bringen. Sie waren jedoch nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

15.000 Euro.

Mannheim-Neckarstadt-West: Unaufmerksamkeit wird mit Unfall bestraft

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am frühen Montagabend kurz nach 17 Uhr fuhr

ein 63-jähriger Mann mit seinem VW durch die Pumpwerkstraße. Auf Höhe der

Riedfeldstraße nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt

gerade einen Unfall auf (siehe Pressemitteilung 08.02.22: „Vorfahrtsunfall in

der Riedfeldstraße“). Der 63-Jährige achtete bei der Vorbeifahrt mehr auf die

Unfallaufnahme als auf den Verkehr und streifte dabei einen am Straßenrand

parkenden PKW. Die Beamten wurden umgehend auf das Fahrzeug aufmerksam, welches

zunächst unbeirrt weiterfuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten

die Polizisten fest, dass der Fahrer mit fast 1,6 Promille stark alkoholisiert

war. Die kurze Unaufmerksamkeit hatte schließlich zur Folge, dass der Mann einen

Sachschaden von 1.000 Euro verursachte und auf dem Polizeirevier eine Blutprobe

und zugleich seinen Führerschein abgeben musste. Ihn erwartet jetzt ein

Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Mannheim-Jungbusch: Kollision zwischen LKW und Auto – rund 11.500 Euro Sachschaden

Mannheim-Jungbusch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 11:45

Uhr auf dem Parkring. Ein 45-Jähriger LKW-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen

des Parkrings in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. Als er auf den linken

Fahrstreifen wechseln will, übersieht er eine 30-Jährige Citroen-Fahrerin und

kollidiert mit ihr. Durch den Zusammenstoß wird der Citroen gedreht und eine

Meter von dem LKW über den Parkring geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 11.500 Euro.

Mannheim-Neckarstadt-West: Vorfahrtsunfall in der Riedfeldstraße

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am Montag gegen 17 Uhr bog ein 24-jähriger

Mercedes-Fahrer von der Pumpwerkstraße in die Riedfeldstraße ein. Hierbei

missachtete der Mann einen von rechts kommenden 33-jährigen Opel-Fahrer. Im

Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein

Gesamtschaden von 3.500 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zwischen 13

Uhr und 14 Uhr an der Kreuzung Carl-Reiß-Platz / Augustaanlage. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Mercedes-Benz Vito und

entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund

5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer

0621-174-3310, zu melden.