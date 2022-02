Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Aufbrecher entwenden hochwertiges Werkzeug aus geparktem Fahrzeug – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 04.02.2022,

17:00 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 08:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere

unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren eines in der

Bertleinsbrücke geparkten Pkw und entwendeten hieraus mehrere hochwertige

Werkzeuge (1 Abbruchhammer, 1 Akkuflex, 1 Winkelschleifer, 1 Ratschenkasten, 1

Fuchsschwanz und 1 Bohrmaschine). Der oder die Unbekannten hatten

augenscheinlich die Scheibe der Beifahrerseite mit einem Stein eingeschlagen.

Sie waren anschließend mit dem Diebesgut geflüchtet. Das „Einbruchswerkzeug“,

den Stein, hatten sie zurückgelassen. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen an das

Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201 1003-0, zu wenden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Großeinsatz bei Dachstuhlbrand

Eberbach (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 04 Uhr geriet aus derzeit noch

ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in der

Theodor-Bansbach-Straße in Brand. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte, als

sie das Feuer aus der Ferne bemerkten. Nachdem die Brandbekämpfung durch die

Feuerwehr aufgenommen und das Gebäude unter Atemschutz betreten wurde, fanden

die Feuerwehrmänner den leicht verletzten 62-jährigen Bewohner im Brandobjekt

auf und rettet aus dem Haus. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen 07:25 Uhr entzündete sich ein Glutnest

erneut, sodass die Feuerwehr erneut eingreifen musste. Bei dem Brand entstand

ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei

Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das Brandgebäude wird

aktuell noch durch das THW gesichert, sodass im Laufe des Nachmittags die

Ermittlungen zur Brandursache beginnen können.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Unfall verursachte ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer am Montagabend in Sinsheim. Ein 40-jähriger Mann parkte

seinen Audi gegen 21 Uhr in der Lampertsgasse am Fahrbahnrand und entfernte sich

von der Örtlichkeit. Als er rund 30 Minuten später zu seinem Fahrzeug

zurückkehrte, bemerkte er, dass es nun Beschädigungen aufwies. Der Sachschaden

wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Vom Weg abgekommen und festgefahren

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Sattelzug kam am Montagnachmittag in

Ladenburg von der Fahrbahn ab und fuhr sich fest. Ein 39-jähriger Mann war kurz

nach 17 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Straße „Neuzeilsheim“, von der L 631

kommend, unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Erbsenweg musste er aufgrund der

Fahrzeuglänge weit ausholen und wollte hierzu den Grünstreifen nutzen. Aufgrund

des durch Regen aufgeweichten Erdreichs rutschte das Fahrzeug ab und fuhr sich

im Erdreich fest. Dabei wurden ein Verkehrszeichen und ein Bodenhydrant

beschädigt. Zudem entstand Flurschaden auf der angrenzenden

Landwirtschaftsfläche. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch

nicht beziffert werden.

Zur Bergung des Sattelzugs musste dieser entladen werden. Anschließend konnte er

durch ortsansässige Landwirte mit Traktoren wieder auf den Weg gezogen werden.

Zur Reparatur des Verkehrszeichens und des Hydranten wurde der Bauhof der Stadt

Ladenburg verständigt.

