Betäubungsmittel unter Auto versteckt

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen fahndeten mehrere Streifen der

Polizeiinspektionen Mainz 1 und 3 nach einer flüchtigen Person. In Bretzenheim

rannte eine vierköpfige Gruppe junger Männer bei Erblicken des Streifenwagens

davon. Die jungen Männer konnten wenig später eingeholt und kontrolliert werden.

Bei der Durchsuchung konnten verschiedenste Utensilien zum Konsum von

Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Betäubungsmittel wurden vorerst nicht

gefunden. Nach der Kontrolle überprüften die Beamten nochmal genauer die nähere

Umgebung. Unter einem geparkten Auto konnte letztlich Betäubungsmittel

aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde

aufgenommen. Mit der ursprünglichen Personenfahndung hatten die jungen Männer

nichts zu tun.

Nummernschild mit grünem Klebeband abgeklebt

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am späten Montagabend wurde eine Funkstreife der

Polizeiinspektion Mainz 3 während einer Streifenfahrt auf einen VW Transporter

aufmerksam, dessen hinteres Nummernschild mit grünem Klebeband abgeklebt war.

Eine Verkehrskontrolle wurde durchgeführt. Zwei junge Männer saßen im

Transporter. Dem 29-jährigen Fahrer wurde erklärt, dass es eine Straftat

darstellt, wenn man mit einem derart abgeklebten Nummernschild am Straßenverkehr

teilnimmt. Der Fahrer gab zu, dass es sich um eine blöde Idee gehandelt habe. Er

habe nur aus Spaß eine kleine Runde durch Hechtsheim drehen wollen.

Um die Ladungssicherung zu überprüfen, öffneten die Beamten die Ladefläche des

Transporters. Die Beamten mussten feststellen, dass sich dort ein weiterer

junger Erwachsener ohne jegliche Sicherung versteckte. Da es vorne nur zwei

Sitzplätze gab, sei der Mann einfach ungesichert auf der Ladefläche mitgefahren.

Glücklicherweise wurde bei der Fahrt niemand verletzt. Ein Strafverfahren wurde

eingeleitet und die Gefährlichkeit ihres Handelns wurde den jungen Männern

verdeutlicht.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Täter flüchten

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Freitagmittag kam es Stadtteil Hechtsheim zu einem

versuchten Einbruch in das Wohnhaus einer 79-jährigen Mainzerin.

Eine aufmerksame Nachbarin hörten gegen 13:50 Uhr ein schepperndes Geräusch aus

dem Gartenbereich des betroffenen Wohnanwesens. Bei genauerem Hinsehen konnte

die Zeugin zwei männliche Personen feststellen, welche sich an der Terrassentür

des betroffenen Hauses zu schaffen gemacht hatten. Als die beiden Täter die

Nachbarin erkannten, entfernen sich über einen Fußweg in Richtung der Straße Am

Schinnergraben. Die Täter stiegen dann in einen entfernt abgestellten Pkw und

fuhren davon. Bei der Tatortaufnahme durch die Mainzer Kriminalpolizei konnte

festgestellt werden, dass es den Tätern letztlich nicht gelungen war in das gut

gesicherte Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter hatten sich erfolglos an

Türen und Fenstern zu schaffen gemacht und hier einen Sachschaden verursacht.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Hechtsheimer Bevölkerung.

Insbesondere auffällige Beobachtungen von Anwohnern der Straßen Am Hechenberg,

Am Schinnergraben und An den Sandkauten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter

der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Erneute Callcenter-Betrugswelle

Großraum Mainz (ots) – Im Laufe des gestrigen Montags kam es erneut zu einer

Welle von betrügerischen Anrufen im Stadtgebiet Mainz, Ingelheim, Oppenheim und

Nieder-Olm. Der sogenannte „Callcenter-Betrug“ ist eine Masche, bei der die

Täter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versuchen, insb. bei der

lebensälteren Generation, die Herausgabe von Geld, Schmuck oder anderen

Wertgegenständen zu bewirken.

Im Rahmen der persönlichen, telefonischen oder Online-Anzeigenerstattung wurden

der Polizeidirektion Mainz innerhalb eines Tages insgesamt 20 Anrufe der

Callcenter-Betrugsmasche bekannt. Hierbei wurde mit verschiedenen Legenden

gearbeitet. Besonders häufig findet aktuell die Variante „Falsche Polizeibeamte“

Anwendung, bei der die Anrufenden vorgeben, Polizeibeamte zu sein und häufig

über das Aufbauen von Drohszenarien versuchen, Geld oder andere Wertgegenstände

von ihren Opfern zu erlangen.

Eine Variante ist die Ankündigung eines angeblich bevorstehenden Einbruchs oder

Raubüberfalls, weshalb die Angerufenen ihr Hab und Gut in die Obhut der Polizei

übergeben sollen. Sodann wird ein Zeitpunkt für die Übergabe ausgemacht oder die

Betroffenen oftmals sogar an ihrer Wohnanschrift aufgesucht.

Außerdem häufig gewählte Szenarien sind drohende Gefängnisstrafen für einen

nahen Angehörigen oder deren Verwicklung in einen Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Diese beiden Varianten werden auch häufig als „Enkeltrick“

durchgeführt, bei dem die anrufende Person in die Rolle der/des Verwandten

schlüpft.

Ein weiterer modus operandi sind Anrufe von vermeintlichen

Microsoft-Mitarbeitern, die über einen angeblichen Virenbefall des Computers die

Herausgabe der persönlichen Daten sowie die Überweisung von größeren

Geldbeträgen erwirken wollen.

Dem besonnenen Handeln der Angerufenen und ihrer tatsächlichen Angehörigen ist

es zu verdanken, dass bei allen bekannten Vorfällen des gestrigen Montags

niemand zu Schaden kam. _____

Tipps Ihrer Polizei:

Geben Sie keine persönlichen Daten, familiäre oder finanzielle

Verhältnisse am Telefon preis

Verhältnisse am Telefon preis Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen

Besprechen Sie solche Anrufe mit Familienangehörigen oder Ihnen

nahestehenden Personen

nahestehenden Personen Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110!

Durch die Callcenter-Betrugsmasche kommt es regelmäßig zu erheblichen

finanziellen Schäden bei den Opfern, die sich nicht selten im fünfstelligen

Bereich bewegen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und klären diese auf, um zu

verhindern, dass sie Opfer derartiger Anrufe werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle

oder unter: https://www.polizei-beratung.de/

Zeugen helfen junger Frau – Täter in Gewahrsam

Mainz Hauptbahnhof (ots) – Am späten Freitagabend sprach ein 18-jähriger

Heranwachsender aus Oppenheim, eine gleichaltrige Frau am Mainzer Bahnhofplatz

an. Der 18-Jährige machte der jungen Frau eindeutige Avancen, die diese jedoch

ablehnte. Hierauf wurde der Oppenheimer zunehmend aufdringlicher, hielt die

junge Frau fest, würgte und bedrohte sie verbal.

Zufällig wurden zwei unbeteiligte Männer auf die Sache aufmerksam und griffen

couragiert ein. Erst nach Eingreifen der Zeugen ließ der 18-Jährige von der

jungen Frau ab. Von den alarmierten Funkstreifen konnte der 18-Jährige letztlich

in Gewahrsam genommen werden. Er war einige Stunden zuvor bereits wegen

Sachbeschädigung eines Geldautomaten im Bahnhofsgebäude aufgefallen. Zusätzlich

wurde dem 18-jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, da

der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen Nötigung, Körperverletzung, Bedrohung und

Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Streit unter jungen Männern auf einer Party eskaliert

Mainz-Neustadt (ots) – Nachdem zwei junge Männer auf einer Party in Streit

gerieten, kam es zwischen beiden zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Als

der Streit sich auf die Straße verlagerte, zog einer der Beteiligten ein Messer.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei junge Männer auf einer

Hausparty in Streit. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem

22-jährigen Münchner und dem 21-jährigen Mainzer. Als sich der Streit

anschließend auf die Straße verlagerte, wobei mehrere Partygäste folgten, zog

der 22-Jährige ein Messer, was er allerdings vor Eintreffen der Polizei bereits

weggeworfen hatte.

Beide waren erheblich alkoholisiert und müssen sich nun wegen Körperverletzung

strafrechtlich verantworten.

Erneut gefälschte Testnachweise im Umlauf

Mainz-Altstadt (ots) – In einem Kino in der Mainzer Altstadt zeigten am späten

Freitagabend zwei Besucher ein Testzertifikat vor, welches beim Kinopersonal

aufgrund zurückliegender Fälle Zweifel an der Echtheit aufwarf. Die Polizei

wurde verständigt. Gegen die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer werden

Strafanzeigen gefertigt. Aufgefallen waren die Nachweise, weil sie ein Merkmal

aufwiesen, dass in der Vergangenheit bereits bei gefälschten Testnachweisen

erkannt worden war.

Auch am Samstagabend zeigte eine 24-jährige Kinobesucherin erneut ein

gefälschtes Testzertifikat desselben Austellers vor. Als die eingesetzten

Beamten im Kino ankamen, saß die Besucherin bereits in einer Vorstellung. Sie

wurde von der Polizei aus der Vorstellung gebeten, es wurde eine Strafanzeige

erfasst. Anschließend wurde sie des Kinos verwiesen.

Aktuell kommt es immer wieder vor, dass Impfausweise sowie Testzertifikate

gefälscht und in Umlauf gebracht werden.

Um sich selbst und ihre Mitmenschen zu schützen, suchen sie offizielle

Teststationen auf und lassen sie sich dort kostenlos testen. Hier bekommen sie

ein offizielles Testzertifikat.

Eine Übersicht der Teststationen in Mainz sowie im Umland finden sie unter

anderem auf der Homepage der Stadt Mainz.

Mülltonnenbrände in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots) – Von bislang unbekannten Tätern wurden in der Nacht von

Samstag auf Sonntag mehrere Mülltonnen und Müllcontainer in der Mainzer Neustadt

in Brand gesetzt. Zunächst konnte gegen 01:27 Uhr im Bereich der Sömmeringstraße

an einem dortigen Supermarkt ein brennender Müllcontainer festgestellt werden.

Zeitgleich konnten von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 im

Bereich der Goethestraße brennende Mülltonnen festgestellt werden. Ein weiterer

auftretender Brand eines Müllberges in einem Müllverschlag im Bereich

Goethestraße konnte von Anwohnern eingedämmt und anschließend von der Feuerwehr

gelöscht werden.

Dem beherzten Eingreifen der Zeugen ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres

passiert ist. Sie konnten die Feuer teils selbstständig löschen oder unter

Kontrolle bringen, bis die Feuerwehr vor Ort eintraf.

Wer hat im genannte Zeitraum im Bereich der Neustadt verdächtige Beobachtungen

gemacht oder kann sonst irgendwie Hinweise zur Aufklärung der Brandserie geben?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Katerdiebstahl auf offener Straße

Stadecken-Elsheim (ots) – Bereits am vergangenen Freitag meldete sich eine

47-jährige Frau aus Stadecken-Elsheim bei der Polizeiinspektion auf dem

Mainzer-Lerchenberg, um ihren Kater als gestohlen zu melden. Der Kater „Dusty“

ist gechippt und hatte zusätzlich einen GPS-Tracker am Halsband, als er am

Freitag in der Ortslage von Stadecken unterwegs war. Der GPS-Tracker konnte,

ohne den Kater, von einer aufmerksamen Zeugin aufgefunden werden. Nachdem das

Gerät ausgelesen wurde, besteht nun er Verdacht, dass Dusty am Freitagnachmittag

gegen 15:59 Uhr im Bereich der Beethovenstraße gestohlen wurde.

Dusty kann wie folgt beschrieben werden:

graues, kurzes, gepflegtes Fell

auffällige, hellgrüne Augen

kleiner schwarzer Punkt auf der Nase

Wer hat im genannte Zeitraum im Bereich der Beethovenstraße eine verdächtige

Beobachtung gemacht oder kann sonst irgendwie zum Wiederauffinden des Katers

beitragen? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Jugendliche Schüler bewaffnet

Polizeipräsidium Mainz (ots) – Der Schulleitung einer Schule im Dienstgebiet des

Polizeipräsidiums Mainz wurde gestern Vormittag bekannt, dass es nach Schulende

zu einer verabredeten Schlägerei zwischen mehreren Schülern kommen sollte und

zudem zwei der potentiellen Kontrahenten bewaffnet seien.

Die beiden mutmaßlichen 14- und 15-jährigen Kontrahenten wurden von Lehrkräften

aus dem Unterricht geholt und den alarmierten Polizeistreifen überstellt. Bei

der Kontrolle und Durchsuchung der beiden Jugendlichen staunten die

Polizeibeamten nicht schlecht. Die beiden führten ein Messer, einen

Teleskopschlagstock und eine Schreckschusswaffe (Pistole) mit sich. Die Waffen

wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen

eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt und ihnen wurden eindringlich

die Gefahren und möglichen Ausmaße ihres Verhaltens aufgezeigt. Zu einer

Gefährdung anderer Schüler kam es gestern zu keinem Zeitpunkt. Das

Polizeipräsidium Mainz weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei solchen

Vorfällen nicht um einen „dummen Jungenstreich“ handelt. Das Mitführen von

Waffen stellt Straftaten dar und kann lebensgefährliche Gefahrensituationen

auslösen. Sollten Eltern, Mitschülerinnen und Mitschülern solche oder ähnliche

Sachverhalte bekannt werden, appellieren wir dringend, sich direkt der Polizei,

der Schulleitung oder einem Vertrauenslehrer anzuvertrauen, um Gefahren für

andere auszuschließen.

Überholverbot missachtet und während der Fahrt telefoniert

A 61/Rheinhessen (ots) – Gleich drei LKW-Fahrer fielen am 7.2.2022 Beamten der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim binnen wenigen Minuten auf der A 61 wegen

verschiedener Verstöße auf, weswegen sie dann auch angehalten wurden. Gegen

11:15 Uhr stoppten die Beamten einen 50-Jährigen LKW-Fahrer auf dem Parkplatz

Hauxberg. Ihn hatten die Polizisten während der Fahrt mit einem Smartphone in

der Hand gesehen. Der 50-Jährige zeigte sich uneinsichtig und räumte das

Telefonieren während der Fahrt nicht ein. Stattdessen missachtete er die Bitte

der Beamten, während der Kontrolle nicht zu rauchen. Er gab lediglich an, die

Polizei solle lieber mal Freund und Helfer sein, als solche Dinge zu ahnden.

Gegen 12 Uhr überprüfte die Streife einen 51-jährigen LKW-Fahrer, da er das

Überholverbot missachtet hatte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem

noch mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest, die der 51-Jährige bei

weiteren Fahrten nicht beachtet hatte. Einen weiteren LKW-Fahrer kontrollierten

die Polizisten auf dem Parkplatz Langwiese gegen 12:08 Uhr. Der 27-Jährige hatte

ebenfalls während der Fahrt mit dem Smartphone telefoniert. Die Fahrer müssen

nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen.

Verstöße gegen die Maskenpflicht

Bingen, 07.02., 19:00 Uhr – 20.00 Uhr. Am Abend des 07.02.2022 fand eine achte unangemeldete Versammlung von Corona-Aktivisten statt. Dabei wurden insgesamt 6 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt; Von allen Personen wurden die Personalien festgestellt; entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, Fruchtmarkt, 07.02., 14:00 Uhr. Im Rahmen einer Fußstreife in der Nähe des City Centers wurde der Fahrer eines Fords Transit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer seit dem 01.05. seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hatte, hierzulande aber keine Steuer entrichtete. Zudem konnte der 39-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Eine Recherche ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre vorlag. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bingen, 07.02., Rheinhessenstraße, 23:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde die Fahrerin eines Ford Focus einer Kontrolle unterzogen. Bei der 18-Jährigen wurde Atemalkohol festgestellt, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,62 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.