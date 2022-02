Einbruch in Tiergarten Worms

Worms (ots) – Wie der Polizei am gestrigen Montag mitgeteilt wurde, ist

vermutlich über das vergangene Wochenende in eine Grillhütte im Wormser Tierpark

eingebrochen worden. Unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam das dortige

Zufahrtstor und verschafften sich anschließend durch Aufhebeln der Eingangstür

Zugang zur Grillhütte. Weiter beschädigten die Täter das Glaselement der Tür. Im

Innern wurde offenbar nach Wertsachen durchsucht und Bargeld in noch unbekannter

Höhe entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Frettenheim – Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am gestrigen Morgen ereignete sich auf der L425 zwischen Dittelsheim-Hessloch und Hillesheim in Höhe der Einfahrt nach Frettenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad. Der Linienbus wollte von der K38 aus Richtung Frettenheim kommend nach rechts auf die L425 in Richtung Dittelsheim-Hessloch abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Motorradfahrer blieb ca. 30 m entfernt am Fahrbahnrand liegen. Die medizinische Erstversorgung des Motorradfahrers erfolgte durch zufällig vor Ort befindliche Rettungskräfte. Daraufhin wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz geflogen.