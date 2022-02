Tote Person bei Wohnhausbrand

Am frühen Montagabend geriet im Kaiserslauterer Stadtteil

Mölschbach ein Einfamilienhaus in Brand.

Ein Nachbar stellte das Feuer fest und verständigte die Rettungskräfte. Die

Feuerwehr konnte den Brand löschen, musste aber eine leblose Person aus dem Haus

bergen. Hierbei handelte es sich um die 83-jährige Bewohnerin. Für die Frau kam

jede Hilfe zu spät. Sie verstarb am Brandort.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Das Wohnhaus wurde erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch

nicht bekannt. Die Feuerwehren Kaiserslautern und Mölschbach waren mit 20

Einsatzkräften vor Ort.|PvD

Inhalt von Feuerlöschern auf Parkdeck verteilt

Auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Rosenstraße

wurden mehrere Feuerlöscher willkürlich entleert und der Inhalt auf dem Parkdeck

verteilt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Der Sachverhalt wurde

von der Kaiserslauterer Polizei am vergangenen Freitag, 04.Februar 2022,

aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese jederzeit unter der

Telefonnummer 0631 – 369 2250 entgegen.|cst

Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Am Montagmittag kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr

zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der

Vogelwoogstraße. Die 30-jährige Fahrerin eines blauen Dacia parkte vorwärts in

einer Parklücke ein. Nach nur 15 Minuten Abwesenheit entdeckte sie einen

frischen Unfallschaden an der Rückseite ihres PKW. Der Verursacher ist

vermutlich von der gegenüberliegenden Parkreihe rückwärts ausgeparkt und gegen

das Fahrzeug der 30-Jährigen gestoßen. Auf dem Gelände des Geschäftes befindet

sich aktuell noch eine Corona-Teststelle. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Tel.: 0631 369 -2250.|cst

Diebstahl aus Systemgastronomie

Am Montagmorgen stellten die Besitzer einer Salat-Bar in

der Kaiserslauterer Innenstadt fest, dass Bargeld im vierstelligen Bereich aus

Tresoren und Geldbeuteln entwendet wurde. Die bislang noch unbekannten Täter

kamen vermutlich zwischen Samstagabend und Montagmorgen über eine nicht

abgeschlossene Tür ins Innere der Bar und durchwühlten unter anderem die Spinde

der Mitarbeiter. Die Polizei konnte Spuren sowie Videomaterial sichern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer: 0631 369-2260 entgegen. |cst

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Nachdem ein 45-Jähirger am gestrigen Montagnachmittag um

17 Uhr einen Unfall im Ortsteil Morlautern verursacht hat, versuchte er sich

geschickt aus der Affäre zu ziehen. Der Fahrer missachtete zunächst die Vorfahrt

einer 41-jährigen Frau und es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der

Fahrer setzte jedoch nur seinen Beifahrer an der Unfallstelle ab und entfernte

sich mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kam ein Mann mit

dem am Unfall beteiligten Fahrzeug wieder an die Unfallörtlichkeit zurück. Den

anderen Unfallbeteiligten und weiteren Zeugen fiel jedoch auf, dass dieser Mann

nicht der Unfallverursacher gewesen ist. Die Polizei konnte den tatsächlichen

Fahrer ermitteln und stelle auch den Grund seines Entfernens fest. Der

45-Jährige war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.|cst

Tote Person bei Wohnhausbrand

Am frühen Montagabend geriet im Kaiserslauterer Stadtteil Mölschbach ein Einfamilienhaus in Brand.

Ein Nachbar stellte das Feuer fest und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, musste aber eine leblose Person aus dem Haus bergen. Hierbei handelte es sich um die 83-jährige Bewohnerin. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb am Brandort.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Wohnhaus wurde erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Kaiserslautern und Mölschbach waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort.|PvD

Inhalt von Feuerlöschern auf Parkdeck verteilt

Auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Rosenstraße wurden mehrere Feuerlöscher willkürlich entleert und der Inhalt auf dem Parkdeck verteilt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Der Sachverhalt wurde von der Kaiserslauterer Polizei am vergangenen Freitag, 04.Februar 2022, aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese jederzeit unter der Telefonnummer 0631 – 369 2250 entgegen.|cst

Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Am Montagmittag kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Vogelwoogstraße. Die 30-jährige Fahrerin eines blauen Dacia parkte vorwärts in einer Parklücke ein. Nach nur 15 Minuten Abwesenheit entdeckte sie einen frischen Unfallschaden an der Rückseite ihres PKW. Der Verursacher ist vermutlich von der gegenüberliegenden Parkreihe rückwärts ausgeparkt und gegen das Fahrzeug der 30-Jährigen gestoßen. Auf dem Gelände des Geschäftes befindet sich aktuell noch eine Corona-Teststelle. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Tel.: 0631 369 -2250.|cst

Diebstahl aus Systemgastronomie

Am Montagmorgen stellten die Besitzer einer Salat-Bar in der Kaiserslauterer Innenstadt fest, dass Bargeld im vierstelligen Bereich aus Tresoren und Geldbeuteln entwendet wurde. Die bislang noch unbekannten Täter kamen vermutlich zwischen Samstagabend und Montagmorgen über eine nicht abgeschlossene Tür ins Innere der Bar und durchwühlten unter anderem die Spinde der Mitarbeiter. Die Polizei konnte Spuren sowie Videomaterial sichern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer: 0631 369-2260 entgegen. |cst

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Nachdem ein 45-Jähirger am gestrigen Montagnachmittag um 17 Uhr einen Unfall im Ortsteil Morlautern verursacht hat, versuchte er sich geschickt aus der Affäre zu ziehen. Der Fahrer missachtete zunächst die Vorfahrt einer 41-jährigen Frau und es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer setzte jedoch nur seinen Beifahrer an der Unfallstelle ab und entfernte sich mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kam ein Mann mit dem am Unfall beteiligten Fahrzeug wieder an die Unfallörtlichkeit zurück. Den anderen Unfallbeteiligten und weiteren Zeugen fiel jedoch auf, dass dieser Mann nicht der Unfallverursacher gewesen ist. Die Polizei konnte den tatsächlichen Fahrer ermitteln und stelle auch den Grund seines Entfernens fest. Der 45-Jährige war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.|cst