Einbrecher hinterlassen Schaden an Kita

Oberursel, Hammergarten, 04.02.2022, 16.00 Uhr bis 07.02.2022, 07.30 Uhr (pa)In Oberursel wurde im Laufe des Wochenendes eine Kindertagesstätte zum Ziel von Einbrechern. Die Täter versuchten zunächst, mehrere Türen der in der Straße „Hammergarten“ gelegenen Kita aufzuhebeln, was jedoch erfolglos blieb, sodass sie eine Fensterscheibe zerstörten, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Räumlichkeiten wurden anschließend zwar durchsucht, offenbar jedoch nichts entwendet. Es bleibt jedoch ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06172) 120 – 0 zu melden.

Jugendliche werfen mit Eiern – Busfahrer verletzt

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, 07.02.2022, gg. 21.35 Uhr (pa)Im Bad Homburg Kirdorf wurde am Montagabend ein Busfahrer durch eierwerfende Jugendliche verletzt. Gegen 21.35 Uhr hielt ein Bus der Linie 22 im Stedter Weg in Höhe des Bürgerhauses, um Fahrgäste aussteigen zu lassen, als plötzlich eine Gruppe Jugendlicher mit Eiern nach dem Busfahrer warf und den Mann leicht verletzte. Die vier Jugendlichen, die auf etwa 15 Jahre geschätzt wurden, flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Bereits vergangene Woche Dienstag war es an der Örtlichkeit zu einem Steinwurf auf einen Linienbus – ebenfalls mutmaßlich durch einen Jugendlichen – gekommen, wobei eine Seitenscheibe beschädigt wurde. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Mädchen an Zebrastreifen angefahren,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, 07.02.2022, gg. 15.40 Uhr (pa)Am Montagnachmittag kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind verletzt wurde. Das Mädchen, das in Begleitung seines Vaters zu Fuß im Zimmersmühlenweg unterwegs war, überquerte gegen 15.40 Uhr die Straße an einem Zebrastreifen nahe der Einmündung der Pfeiffstraße. Dabei wurde die 4-Jährige von einer aus Richtung Gablonzer Straße kommenden 22-jährigen VW-Fahrerin übersehen. Der Golf erfasste das Mädchen, wobei dieses leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die 4-Jährige zur Behandlung in eine Klinik.

Skoda beschädigt und davongefahren,

Usingen, Am Riedborn, 08.02.2022, 10.20 Uhr bis 11.10 Uhr (pa)In Usingen kam es am Dienstagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Skoda-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug gegen 10.20 Uhr in der Straße „Am Riedborn“, um Einkäufe zu erledigen. Als sie etwa eine halbe Stunde später wieder zurück zu ihrem Wagen kam, wies der weiße Octavia frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Skoda touchiert, ohne dass sich der oder die Verantwortliche anschließend um die Schadensregulierung kümmerte. Am beschädigten Skoda konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Hinweis auf Unfallflucht – Polizei sucht Geschädigten

Königstein im Taunus, Mammolshain, Kronthaler Straße, 07.02.2022, gg. 18.10 Uhr (pa)Derzeit ermittelt die Polizei in Königstein aufgrund einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Montagabend in Mammolshain zugetragen hat. Ein Zeuge meldete, dass gegen 18.10 Uhr in der Kronthaler Straße ein Mercedes gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr, wobei der Unfallverursacher anschließend verbotenerweise davonfuhr, ohne dass er sich um die Schadensregulierung gekümmert hatte. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte das beschädigte Fahrzeug nicht festgestellt werden. Mutmaßlich hatte die Fahrerin oder der Fahrer die Örtlichkeit zwischenzeitlich bereits verlassen. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein Personen, die zur genannten Uhrzeit in der Kronthaler Straße parkten und einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.