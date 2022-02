Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger: Wolfgang Keller neuer Schutzmann vor Ort in Alsfeld und Schlitz

Mit dem Vogelsbergkreis ist er fest verwurzelt. Er kennt die Menschen und die Region. Die Rede ist von Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller. Am Dienstag (08.02.) wurde der 58-Jährige in Alsfeld als neuer Schutzmann vor Ort vorgestellt. Bereits Anfang Februar fand die offizielle Begrüßung in Schlitz statt.

Wolfgang Keller ist im Vogelsbergkreis kein unbekannter. Seit über 28 Jahren ist er als Polizist präsent und den Bürgerinnen und Bürgern unter anderem als Ansprechpartner des Polizeipräsidiums Osthessen für kriminalpolizeiliche Beratung bestens bekannt. In seiner neuen Funktion als Schutzmann vor Ort kann Keller nun noch besser auf die Bedürfnisse und Belange der Bevölkerung eingehen: „Das Konzept Schutzmann vor Ort in Kombination mit der Sicherheitsinitiative KOMPASS ist eine wichtige Präventionsmaßnahme“, so Keller.

Ein offenes Ohr für Bürger

In seiner neuen Funktion wird er noch ein Stückchen näher an den Bürgerinnen und Bürgern sein. „Sowohl in Schlitz als auch in Alsfeld werden Bürgersprechstunden eingerichtet, in welchen die Bürgerinnen und Bürger direkt mit mir Kontakt aufnehmen können.“ Für ihre Anliegen hat der erfahrene Polizeihauptkommissar stets ein offenes Ohr. „Und natürlich werde ich auch als Fußstreife auf den Straßen präsent und für die Menschen vor Ort ansprechbar sein.“ Neben einer stärkeren polizeilichen Präsenz wird der Schutzmann vor Ort auch die Zusammenarbeit zwischen Behörden, gesellschaftlichen Institutionen und der Polizei fördern.

Wolfgang Keller wurde von Bürgermeister Stephan Paule (Alsfeld) und dem stellvertretenden Bürgermeister und Ersten Stadtrat Willy Kreuzer (Schlitz) zum Start seiner neuen Tätigkeit herzlich willkommen geheißen. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und vor allem darauf, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, dass ich dem ein oder anderen gut weiterhelfen kann, um Ängste und Nöte zu mindern“, so Keller.

Rollerdiebstahl

Hünfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag (07.02.) in der Bachstraße einen blauen Suzuki-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen FD-NC 75. Das Zweirad im Wert von circa 2.000 Euro stand auf dem Gehweg vor einem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Neuenberg. Im Franz-Marc-Ring versuchten Unbekannte zwischen Samstagmorgen (05.02.) und Sonntagabend (06.02.) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter hebelten ohne Erfolg an einem Garagentor und verursachten dadurch circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichnen gestohlen

Eichenzell. In der Hochstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (05.02.) und Sonntagabend (06.02.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-XA 117 von einem roten Dacia. Das Auto stand im Hof eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Fulda. Zwischen Donnerstagnachmittag (03.02.) und Montagmorgen (07.02.) brachen Unbekannte in der Augustastraße in eine Lagerhalle ein. Die Täter verschafften sich über ein Rolltor Zutritt zum Gebäude und stahlen Reifen in einem fünfstelligen Gesamtwert. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Wer zur in Frage kommenden Tatzeit im Bereich der Augustastraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte entfernten in der Zeit von Sonntagnachmittag (06.02.) bis Montagabend (07.02.) zwei Bewegungsmelder von einem Grundstück in der Liebigstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HH-QR 8037 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte am Montagmorgen (07.02.). Zur Tatzeit stand das Auto an einer Tankstelle in der Grünberger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

40 Jahre altes Schweißgerät gestohlen

Freiensteinau. Aus einem Stall in der Salzbachstraße im Ortsteil Radmühl entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 20. Januar bis Sonntag (06.02.) ein 40 Jahre altes Schweißgerät des Herstellers Westfalia. Das Gerät hat einen Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge aus Garage entwendet

Alsfeld. Eine Garage in der Taubengasse im Ortsteil Angenrod wurde in der Zeit von Samstag (05.02.) bis Montag (07.02.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes gelangten die Einbrecher in die Garage, aus der sie einen Akkuschrauber, eine Stichsäge und eine Elektrosäge im Gesamtwert von rund 500 Euro entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Kirtorf. Unbekannte brachen am Sonntagabend (06.02.), in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Durch Aufbrechen eines auf der rückwärtigen Gebäudeseite gelegenen Fensters gelangten die Täter in die Wohnräume, aus denen sie ein Handy und hochwertiges Jagdequipment im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro entwendeten. Zudem entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hünfeld

Am Montag, dem 07.02.2022, ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der Landesstraße 3176, zwischen der Bundesstraße 27 Abfahrt, Hünfeld Süd und der Ortslage Hünfeld, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge verkehrsbedingt anhielten und fuhr auf einen Mercedes Sprinter auf.

Durch den Anstoß wurde der Sprinter auf den davor haltenden Twingo geschoben und dieser auf einen Mercedes Pritschenwagen.

Die 52-jährige Fahrerin des Twingo wurde dabei leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 23000,- Euro.

Hostien-Diebstahl

Fulda. Am Freitagmorgen (04.02.) stahl ein 23-jähriger Mann kurz vor einem Gottesdienst im Fuldaer Dom mehrere Hostien.

Der 23-jährige aus dem Raum Fulda begab sich dazu zum Altar und entwendete die Hostien aus dem Tabernakel. Danach lief der Täter aus der Kirche, ging über den Domplatz und entledigte sich dabei seines Diebesguts. Die Hostienschale brachte er im Anschluss – zu Beginn des Gottesdienstes – zurück in den Altarraum.

Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeistation Fulda den Mann kurze Zeit später im Bereich des Fuldaer Bahnhofs antreffen und vorübergehend festnehmen.

Die Polizei Fulda ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung der Religionsausübung und des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 23-Jährigen. Die näheren Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.