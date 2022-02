Kaiserslautern – Die langjährigen Fans des 1. FC Kaiserslautern beendeten das Jahr 2021 mit Erleichterung und der Hoffnung, dass ihre Mannschaft nach einer langen Pechsträhne endlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht.

Nachdem die letzte Saison auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz beendet wurde, ist es keine Überraschung, dass die Fans mit Optimismus erfüllt sind, da die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Nach mehr als der Hälfte der Saison hofft die Mannschaft, sich in der oberen Tabellenhälfte zu halten, um den Aufstieg und damit die Rückkehr in die zweite Bundesliga zu schaffen.

Der FCK hatte einen besorgniserregenden Start in die Saison 2021-22, aber schon bald zeigte er großartigen Fußball, der ihm fantastische Siege bescherte und ihn schnell in die obere Tabellenhälfte brachte. Mit weiteren Siegen im neuen Jahr kämpft der FCK in dieser hart umkämpften Liga um die Tabellenspitze. In Anbetracht der Erfolgsgeschichte des Teams in der Vergangenheit beobachten viele Menschen, Fans und Experten gleichermaßen, den aktuellen Lauf der Mannschaft und hoffen vorsichtig auf eine langsame Rückkehr zu den glorreichen Tagen der ‚roten Teufel‘.

Aktueller Lauf der Mannschaft

Unter der Führung von Jeff Strasser scheinen sich die Probleme, die der Verein in den letzten zehn Jahren erlebt hat, gelegt zu haben und die Spieler finden wieder Freude an ihrem Spiel. Die Mannschaft, die früher als angriffsorientiertes Team bekannt war, hat ihre Philosophie wiedergefunden, was sich in der hohen Anzahl von Toren zeigt, die der FCK in dieser Saison erzielt hat. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund für den derzeitigen Erfolg. Der andere Grund ist die beeindruckende Defensivleistung, die mit nur 13 Gegentoren derzeit die beste der Liga ist.

Ein Wettender würde den FCK sicherlich auf seine Beobachtungsliste setzen. Einige Experten, die üblicherweise ihre Fähigkeiten in Wettportalen wie dem 21 Casino online einsetzen und nach der möglichen Zukunft der Mannschaft gefragt wurden, setzten die meisten darauf, dass der FCK in der nächsten Saison in die 2. Bundesliga aufsteigt.

Das bedeutet, dass die ‚roten Teufel‘ ihren guten Lauf in den verbleibenden Spielen beibehalten müssen und nicht in eine Depression verfallen dürfen, die den ehemaligen Bundesligameister schon so lange plagt.

Auch wenn im Fußball nichts sicher ist, so kann man doch davon ausgehen, dass eine Mannschaft mit einer so reichen Geschichte in der kommenden Zukunft nach mehr Erfolg streben wird und alles dafür tun wird, um diesen zu erreichen.