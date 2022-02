Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mehrere polizeiliche Einsätze aufgrund Sturmböen

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.02.2022 kam es im Dienstgebiet der PI Bad Dürkheim zu mehreren Ereignissen im Zusammenhang mit starken Windböen.

Um 12:30 Uhr wurde ein in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim abgestellter Suzuki durch ein umgefallenes mobiles Verkehrszeichen beschädigt. Am Fahrzeugheck entstand ein Schaden von 500 Euro.

Um 15:00 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Skoda die K16 aus Richtung Oppauer Haus in Fahrtrichtung Wachenheim. Kurz vor dem Oppauer Haus stürzte ein am rechten Fahrbahnrand befindlicher Baum, aufgrund des starken Windes, auf die Motorhaube des Skoda. Fahrerin und Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstanden Dellen auf der Motorhaube sowie Kratzer an der rechten Fahrzeuge Seite. Zudem wurde der rechten Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden betrug 1500 Euro. Der Baum musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Um 15:00 Uhr kippte in der Neugasse in Kallstadt ein Bauzaun in Richtung Straße. Da der Verantwortliche nicht erreicht werden konnte und um ein erneutes Umstürzen auf die Straße zu verhindern, wurde der Zaun durch die Streifenbesatzung in Richtung Grundstück zurückgezogen.

Um 17:00 Uhr wurde ein größerer Ast auf die L526 zwischen Birkenheide und Erpolzheim geweht. Dieser wurde durch die Streife zur Seite gezogen. Weiterhin wurde in Birkenheide ein Baustellenschild umgeweht, dieses wurde wieder aufgestellt.

Grünstadt: Auswirkungen des Sturmtiefs

Leiningerland, 06.02.2022 (ots) – Das gestrige Sturmtief hatte für zahlreiche Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Um 11:45 räumten Beamte in Grünstadt mehrere Tannenzweige von der Tiefenthaler Straße. Um 13:30 Uhr wurden Absperrzäune an einer Baustelle in der Neugasse umgeweht. Verantwortliche stellen diese wieder auf uns sicherten sie mit Kabelbindern. In Hettenleidelheim wurde um 17:00 Uhr ein Altkleidercontainer auf die Schamottestraße geweht – um den kümmerte sich die Feuerwehr. Bäume stürzten um 15:30 Uhr in Altleiningen auf die Talstraße und um 17:45 Uhr in Wattenheim auf den Mühlweg. Auch hier musste die zuständige Feuerwehr ausrücken. Letztlich stellten die Beamten um 18:45 Uhr noch umgefallenes Absperrmaterial an einer Baustelle in der Obersülzer Straße / Industriestraße wieder auf.

Grünstadt: Ruhestörung abgestellt

Grünstadt, Hauptstraße – 06.02.2022, 14:30 Uhr (ots) – Nach Beschwerden über eine Ruhestörung durch überlaute Musik in der Hauptstraße trafen die Beamten den 39-jährigen Verantwortliche in seiner Wohnung an, wobei er zuvor die Musik scheinbar extra lauter machte. Der 39-Jährige stört Nachbarn schon seit mehreren Wochen in gleicher Weise. Aufgrund der Situation war damit zu rechnen, dass es „keine Ruhe gibt“. Aus diesem Grund wurde die Lautsprecheranlage sichergestellt.

Elmstein, Lindenberg: Glatteisunfälle

Elmstein/Lindenberg (ots) – Durch überfrierende Nässe am 07.02.2022 ereigneten sich auf der L 499, in Höhe Breitenstein zwei Verkehrsunfälle. Kurz zuvor ereignete sich auf der K 16 (Lindenberg – Wachenheim) in der Nähe des Forsthauses Silbertal ebenfalls ein Verkehrsunfall infolge des Glatteises.

Auf der K 16 kam eine 20jährige in einem Kurvenbereich ins Schleudern. Der durch sie geführte VW Golf kollidierte mit der Leitplanke.

Eine 62jährige kam in Fahrtrichtung Frankeneck ca. einen Kilometer nach der Einmündung Breitenstein gegen 08.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mit ihrem Pkw einen Weidezaun.

Eine 74jährige kam gegen 08.30 Uhr in Höhe der Einmündung Breitenstein mit ihrem Volvo ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam letztendlich von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrzeugführerin und deren Hund wurden durch die Feuerwehr befreit. Während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die L 499 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bei allen Unfällen wurde niemand verletzt.

