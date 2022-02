Westpfalz (ots) – In der Westpfalz waren am Montagabend 07.02.2022 erneut Menschen bei sogenannten Montagsspaziergängen unterwegs. In Kaiserslautern trafen sich etwa 350 Menschen an verschiedenen Örtlichkeiten und zogen getrennt durch die Innenstadt. In Pirmasens zogen ca. 230 Menschen durch die Stadt.

In Zweibrücken waren es etwa 110 Teilnehmer. Bei einer angemeldeten Gegenveranstaltung trafen sich in Pirmasens ungefähr 50 Teilnehmer. In Dahn schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl der sogenannten Montagsspaziergänge auf gut 40 Menschen.

In Landstuhl waren 35 Teilnehmer unterwegs. In Kusel stellte die Polizei 80 Menschen fest, die am dortigen Montagsspaziergang teilnahmen. In Waldmohr waren etwa 50, in Meisenheim ca. 70 Menschen unterwegs. In Rockenhausen zählte die Polizei 23 Teilnehmer.

Die Aktionen verliefen friedlich. Wo die Polizei Verstöße feststellte, wiesen die Beamten die Personen explizit darauf hin und stellten die Identität der Betroffenen fest. |mhm