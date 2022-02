Raub in der Burgundenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 14:52 Uhr, fragten 2 unbekannte Jugendliche eine Gruppe von Kindern nach Geld. Ein 8-jähriges Mädchen verneinte dies. Dann wurde sie durch die Jugendlichen festgehalten und durchsucht. Die Jugendlichen nahmen dem Mädchen 2 Euro ab und liefen in Richtung Brunckstraße davon. Das Mädchen blieb unverletzt.

Die unbekannten Jugendlichen werden als männlich, im Alter von 12-15 Jahre beschrieben. Ein Jugendlicher trug eine schwarze Jacke und eine weiße Hose. Der andere Jugendliche trug eine grüne Jacke, hatte Pickel und etwas längere Haare.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Sturmstief “Roxana”

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund der am Sonntag 06.02.2022 herrschenden Wetterverhältnisse kam es zu einigen Sturmschäden:

Bereits um 16:30 Uhr stürzte in der Adolf-Kolping-Straße aufgrund des starken Windes ein geparkter Motorroller an einen geparkten Pkw, so dass leichter Lackschäden entstand.

Ein umgestürzter Bauzaun wurde in der Mutterstadter Straße um 19 Uhr gemeldet. Der Bauzaun konnte von der Straße geräumt werden. Es kam zu keinem Schaden.

Um 22:56 Uhr wurden an der Großbaustelle in der Wredestraße mehrere Bauzäune umgeweht und ragten auf die Straße. Die Feuerwehr konnte die Bauzäune wiederaufrichten und sicheren.

Auf der B44 ist um 23 Uhr ein Verkehrsschild umgefallen. Es entstand kein Schaden, das Verkehrsschild konnte wieder befestigt werden.

In der Oberstraße ist um 23:30 Uhr ebenfalls ein Verkehrsschild umgefallen. Es kam zu keinem Sachschaden. Das Hindernis wurde beseitigt.

Bei Personalienfeststellung Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 07.02.2022 um 03:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Virchowstraße eine 25-jährige Frau. Diese griff die beiden Polizeibeamten an und beleidigte diese. Die 25-jährige Frau wurde gefesselt. Bei dem Einsatz wurde die Frau leicht am Finger verletzt.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Unter Drogen Auto gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 07.02.2022 um 02:00 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle eines Fords im Londoner Ring durch. Die Beamten stellten fest, dass der 26-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest war positiv auf THC.

Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstattet, welche mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden kann.

Kellereinbruch in der Schumannstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Freitag 04.02.2022, 14 Uhr bis zum Sonntag 06.02.2022, 12 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten Getränke. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Einbruch in eine Autovermietungsfiliale

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Samstag 05.02.2022, 11:00 Uhr bis Sonntag 06.02.2022, 11:53 Uhr, brachen Unbekannte durch Einschlagen einer Fensterscheibe in der Industriestraße in eine Filiale eine Autovermietung ein. Es wurden drei Smartphones (im Wert von ca. 600 Euro) entwendet. Ein Tresor wurde vergeblich versucht aufzubrechen. Es entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

