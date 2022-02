Glätteunfall mit 2 Verletzten (siehe Foto)

Völkersweiler/B48 (ots) – Am Montagmorgen 07.02.2022 gegen 07:45 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw VW Lupo die Bundesstraße 48 von Waldrohrbach kommend in Richtung Annweiler. Die Fahrerin eines Pkw Audi Q2 befuhr die B 48 in Gegenrichtung. Nach einer Kurve verlor die 19-jährige Lupo-Fahrerin auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, drehte sich und rutschte mit dem Fahrzeugheck auf die Fahrbahn der entgegenkommenden 68-Jährigen, welche nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrerinnen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Sturmtief “Roxana” auch im Bereich Edenkoben unterwegs

Edenkoben (ots) – Sturmtief “Roxana” beschäftigte am Sonntag 06.02.2022 die Polizei Edenkoben. So musste gegen 15.30 Uhr in Maikammer in der Bahnhofstraße Absperrbaken von einer Baustelle eingesammelt werden, weil sie vom Sturm weggeweht wurden.

In St. Martin in der Totenkopfstraße wurden mehrere Bauzaunelemente umgeworfen und auf die Straße geweht. Die Elemente wurden eingesammelt und entsprechend gesichert.

Im Neubaugebiet in Hainfeld bewegte der Sturm größere Pakete Dämmwolle auf die Fahrbahn, die anschließend beseitigt und gesichert werden mussten.

Anhaltender Starkregen flutete den Bachlauf am Spielplatz in der Hochgasse, weshalb die Überschwemmung der dortigen KiTa drohte. Insgesamt entstand in allen Fällen kein materieller Sachschaden.

In Trifelsblickhütte eingebrochen

Gleisweiler (ots) – Unbekannte versuchten in der letzten Woche verschiedene Fenster der Trifelsblickhütte aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde mit einem Stein eine Fensterscheibe des Küchenfensters eingeschlagen und sich so Zugang in die Hütte verschafft.

Mehrere Behältnisse wurden durchsucht, allerdings konnten die Unbekannten keine Wertgegenstände auffinden. Der Gesamtschaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.