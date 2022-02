Fahren unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 06.02.2022 gegen 21.15 Uhr, kontrollierte eine Streife der hiesigen Inspektion einen 29-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw in der Welschgasse. Im Rahmen der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC.

Er wurde mit zur Dienststelle genommen, dort wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 06.02.2022 gegen 06.15 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion einen 42-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw in der Pilgerstraße. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet, sowie der Führerschein sichergestellt.

