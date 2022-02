Einbrecher unterwegs

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Samstag 05.02.2022 auf Sonntag 06.02.2022, begingen bislang unbekannte Täter verschiedene Einbruchsdelikte im Stadtgebiet. Im Amselweg wurde die Seitenscheibe eines geparkten PKWs eingeschlagen und hieraus verschiedene Gegenstände im Wert von circa 450 Euro entwendet.

In der Gartenstraße wurde eine abgeschlossene Garage aufgebrochen und hieraus zwei Fahrräder, ein graues Herren-Trekking-Rad und ein blau-silbernes Mountainbike, entwendet. Die Schadenshöhe beträgt hier circa 2.000 Euro.

In der Herzog-Otto-Straße nutzten die Täter offensichtlich einen Defekt an einer Eingangstür aus und konnten so in eine Wohnung gelangen. Es wurden mehrere Jacken sowie ein Elektrogerät entwendet. Die hier entstandene Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zumindest in den letzten beiden Fällen bestehen Hinweise, dass es sich um zwei Täter gehandelt haben könnte.

In einem Falle werden diese wie folgt beschrieben: circa 185cm groß, hellblaue Jacke und der andere Täter circa 170cm groß mit orangefarbener Jacke.

Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Römerberg (ots) – Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von 05.02.2022, 14:00 Uhr bis 06.02.2022, 14:00 Uhr in der Werkstraße die Heckscheibe eines Transporters ein und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Werkstraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.