Maskenpflicht ignoriert – Schreckschusswaffe gezückt – Einlieferung in Spezialklinik

Rüsselsheim (ots) – Weil er beim Betreten eines Lebensmittelgeschäfts am Berliner Platz keine nach den Coronaregeln erforderliche Mund-Nasenbedeckung trug, forderte der Inhaber einen 36-jährigen Mann am Freitagnachmittag 04.02.2022 zum Aufsetzen der Maske auf. Im Rahmen des hieraus resultierenden Streitgesprächs zog der Angesprochene eine Schreckschusswaffe und hielt sie dem Inhaber vor das Gesicht.

Der 36-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung im Rugbyring festgenommen werden. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe und zudem ein Jagdmesser bei dem Mann sicher.

Im Rahmen der Überprüfung ergab sich zudem der Verdacht, dass es sich bei dem Impfpass des Festgenommenen um eine Fälschung handeln dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 36-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Spezialklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts der Urkundenfälschung.

Betrunkener Fußgänger auf A 67 gefährdet sich und Autofahrer

Rüsselsheim (ots) – Am Samstagabend 05.02.2022 um 20:31 Uhr kam es auf der A 67 zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost zu einem Vorfall mit einem alkoholisierten Fußgänger. Dieser lief auf dem rechten Fahrstreifen der A 67 dem fließenden Verkehr entgegen. Ein Zeuge konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall mit dem Mann gerade noch verhindern, die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Toyota streifte den Mann jedoch leicht mit ihrem Außenspiegel.

Der Fußgänger war zuvor Mitfahrer in einem Pkw, in den er dann auch wieder einstieg und verschwand. Durch Zeugenhinweise konnte der bei Alzey wohnende Fußgänger ermittelt werden. Dies brachte zu Tage, dass der 20-Jährige reichlich Alkohol (1,5 Promille) konsumiert hatte. Während der Mitfahrt in einem Pkw verspürte er plötzlich das dringende Bedürfnis “auszutreten”. Nachdem die Fahrerin des Pkw für ihn auf dem Seitenstreifen der A 67 angehalten hatte, lief der Mann allerdings auf den rechten Fahrstreifen, bis er wieder verschwand.

Der Fußgänger blieb bei seinem nächtlichen Spaziergang unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrzeug. Gegen den Fußgänger wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr gefertigt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151-8756-0 zu melden.

Darmstadt

Einbruch in Kiosk scheitert – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Kiosk in der Moltkestraße rückte in der Nacht zum Samstag (5.2.) in den Fokus von zwei Unbekannten. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die zwei Männer gegen 1.40 Uhr die Scheibe des Kiosks eingeschlagen haben, um offenbar ins Innere zu gelangen.

Ein Anwohner bemerkte das kriminelle Treiben und sprach die beiden Unbekannten an.

Laut Zeugen sollen sie sich sofort von der Örtlichkeit mit einem Roller in Richtung Rhönring entfernt haben. Der Schaden wird nach jetzigem Stand auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die weitere Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Aus Rohbau Werkzeug erbeutet – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Ein Rohbau in der Hügelstraße rückte am vergangenen Wochenende (4.-5.2.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zugang in den Rohbau. Hieraus erbeuteten sie im Anschluss mehrere Werkzeuge und suchten das Weite.

Ersten Ermittlungen zufolge, beläuft sich der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Wohnhäuser im Visier Krimineller

Roßdorf (ots) – Am vergangenen Wochenende (4.-6.2.) gerieten zwei Wohnhäuser im Finkenweg und in der Schulgasse in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Häuser. Dort durchwühlten sie im Anschluss mehrere Räume und Schränke. Die ungebetenen Gäste erbeuteten unter anderem eine Digitalkamera, Geld und mehrere Schmuckstücke und suchten damit im Anschluss das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unfall mit zwei Fahrzeugen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Groß-Umstadt/Schaafheim/L3115 (ots) – Am Montagmorgen (7.2.) ereignete sich auf der Landstraße 3115 zwischen den Ortsteilen Kleestadt und Schlierbach ein Unfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 44 Jahre alte Fahrerin mit ihrem schwarzen Volkswagen in Fahrtrichtung Schlierbach unterwegs. Die Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr eine 28-jährige Wagenlenkerin mit ihrem silbernen Mercedes. Ersten Ermittlungen zufolge, kam es gegen 7.15 Uhr in einer dortigen Kurve zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 28-Jährige wurde mit ihren schweren, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein Rettungswagen transportierte die 44-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Sie erlitt nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt und mussten abgeschleppt werden. Um die genaue Unfallursache zu klären, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme war die Strecke für knapp vier Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang, Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Kriminelle durchtrennen Stromkabel

Bensheim (ots) – Um Bewegungsmelder und Überwachungssysteme auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ernst-Ludwig-Promenade zu deaktivieren, schnitten Kriminelle am Samstagabend (05.02.) die Stromleitungen durch. In der Folge mühten sich die Täter erfolglos an der Terrassentür ab, um letztendlich aufzugeben. Mutmaßlich bemerkten sie die heimkehrenden Hausbewohner, die nur kurz zwischen 19.45 Uhr und 20.40 Uhr für einen Spaziergang das Haus verlassen hatten.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Zeugenhinweise auch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Gestohlener Sattelschlepper im Landkreis Meißen (Sachsen) kontrolliert

Lampertheim (ots) – Ein Sattelschlepper, der am Freitagabend (04.02.) in der Gaußstraße gestohlen wurde, ist am Sonntagabend (06.02.) im Landkreis Meißen (Sachsen) auf der Bundesstraße 98 in Schönfeld-Kraußnitz von der Polizei kontrolliert worden.

Die Beamten stellten schnell fest, dass der Sattelschlepper im Wert von etwa 160.000 Euro in Hessen gestohlen war. Der 65-Jahre alte Fahrer, der auch keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wurde festgenommen.

600 Euro aus Einfamilienhaus erbeutet

Rimbach (ots) – Mit 600 Euro flüchteten Einbrecher aus einem Haus in der Straße Am Wolfsberg. Die Kriminellen stiegen am Samstag (05.02.) zwischen 17.15 Uhr und 23.45 Uhr über die aufgebrochene Terrassentür in das Haus ein. Systematisch durchsuchten sie vom Kellergeschoss bis ins Obergeschoss alle Räume.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Kriminelle scheitern /-Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) – Gleich zwei Vorfälle aus dem Ortsteil Fahrenbach sind aktuell bei der Polizei in Heppenheim in Bearbeitung. Wegen versuchtem Diebstahl fahndet die Polizei nach zwei Tätern in Jogginghosen. Das Duo schlich sich am Samstag (05.02.) gegen 2.50 Uhr auf ein Grundstück in der Sauerwiesenstraße. Dort durchsuchten sie den abgestellten und unverschlossenen Ford Focus ohne Erfolg nach Wertsachen.

Ob dieselben Personen einige Stunden später, gegen 4 Uhr morgens, die Scheibe eines Fahrradgeschäfts in der Fahrenbacher Straße mit Steinen zerstörten, muss überprüft werden. Die Steinwürfe lösten Alarm aus. Die Täter flüchteten ohne Beute. Wer zu den Vorfällen Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Staatsstraße (B38) gesucht

Rimbach (ots) – Am Donnerstag, den 03.02.2022, ereignete sich im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 09:45 Uhr in der Staatsstraße in 64668 Rimbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei war das Fahrzeug des Geschädigten, ein grauer VW Golf, auf Höhe des Schuhgeschäfts Spilger (Staatsstraße 1A), in Fahrtrichtung Fürth abgestellt.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den linken Spiegel des VW. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am VW. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Annastraße

Zwingenberg (ots) – Mehrere Tausend Euro Schaden blieben an einem schwarzen BMW zurück, der in der Annastraße parkte. Das Auto wurde zwischen Sonntag (06.02), 20.10 Uhr und Montag (07.02.), 7.30 Uhr, an der Fahrerseite angefahren.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bensheim. Telefon: 06251 8468-0.

Odenwaldkreis

Baustellencontainer aufgebrochen – 10.000 Euro Schaden

Reichelsheim (ots) – Bauwerkzeug, wie Sägewerkzeug im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro wurde von einer Baustelle an der dortigen Kelterei in der Crumbacher Straße gestohlen. Die Diebe kamen zwischen Samstagnachmittag (05.02.) und Montagmorgen (07.02.). Für die Tat wurden die Vorhängeschlösser von zwei Baucontainern aufgebrochen.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen auf dem Baustellengrundstück gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen