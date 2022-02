Friedberg: Die Polizei-News

Rosbach: Mercedes AMG gestohlen

Autodiebe haben in der Nacht zu Sonntag in der Leimenkaut in Ober-Rosbach einen schwarzen Mercedes C 63 AMG gestohlen. Anwohner waren gegen 0.50 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden, als sie das Starten des Motors hörten und dann den Wagen, Zeitwert etwa 50.000 Euro, davonfahren sahen.

Nun ermittelt die Friedberger Kripo und fragt nach möglichen Zeugen: Wem sind vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des genannten Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo ist der entwendete PKW, an welchem zumindest bis zur Entwendung Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen waren, nach der Tat aufgefallen? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

Echzell: Einbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Einbrecher im Verlaufe des Freitagabends in Echzell. Etwa zwischen 18 Uhr und Mitternacht waren Straftäter in der Feldbergstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster am Gebäude und durchsuchten dann die Wohnräume nach Wertsachen.

Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise: Waren vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des späteren Tatortes gesehen worden? Wurde die Tat möglicherweise von Zeugen beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Einbruch in Autohaus

Straftäter sind zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr in eins Autohaus in der Friedberger Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Tür zum Gebäude auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Aus den dortigen Registrierkassen entwendeten sie dann das darin befindliche Bargeld. Die Kripo bittet unter Tel. 06031/6010 um Hinweise.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen