Aquaplaning führt zu Verkehrsunfall mit hoher Schadenssumme

A63 Sembach (ots) – Am heutigen Abend befuhr ein 30-Jähriger Sportwagenfahrer

die A63 in Richtung Mainz, als er aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über

sein Fahrzeug verlor. Er krachte schließlich seitlich mit seinem Fahrzeug in

einen Auflieger eines 40-Tonners, welcher parallel neben ihm fuhr. Glück im

Unglück hatte der 30-Jährige, da außer seinem Sportwagen keine Schäden oder gar

Verletzte aus dem Verkehrsunfall resultierten. Wegen der Bergungsarbeiten vor

Ort musste die Autobahn kurzzeitig sogar voll gesperrt werden. Die

Gesamtschadenssumme wird auf mindestens 90.000 Euro geschätzt.|past

Sturm verursacht in Stadt und Kreis keine größeren Schäden

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Der seit gestern Vormittag anhaltende

Sturm mit zeitweise starkem Regen hat in Stadt und Landkreis zu Einsätzen von

Polizei geführt, aber bisher keine größeren Schäden verursacht. In der

Kaiserslauterer Innenstadt beschädigte ein temporär aufgestelltes

Verkehrszeichen, dass durch eine Windböe umgefallen war, ein geparktes Fahrzeug.

Im Stadtteil Morlautern musste ein größerer Felsbrocken, der von einem Hang auf

die Fahrbahn rollte, von der Polizei beseitigt werden

Unbekannte stehlen Schnelltests und Zertifikate aus Corona Teststelle

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen drangen

bislang unbekannte Täter in einen Schnelltest-Container in der Raiffeisenstraße

in Kaiserslautern ein und entwendeten mehrere Schnelltests, PCR-Tests,

Blanko-Testzertifikate sowie Drucker und ein Heizgerät. Von der Polizei konnten

Hebelspuren an der Container Tür festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens

ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem oder den Täter/n gibt es bislang nicht.

Sachbeschädigungen in Trippstadt

Trippstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es in Trippstadt zu mehreren

Sachbeschädigungen. Dabei wurde ein Haltestellenhäuschen beschädigt, mehrfach

Graffiti an Container und Stromkästen gesprüht, sowie einer Steinfigur der Kopf

abgetreten. Bei den Graffitis handelt es sich immer um das selbe „Motiv“, sodass

davon ausgegangen wird, dass es sich zumindest bei dem Graffiti-Sprayer um den,

bzw. dieselben Täter handelt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der 0631-369 2250

entgegen.|cst

Geschwindigkeitsmessanlage auf der BAB 6

Ramstein-Miesenbach (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz wird ab Donnerstag,

10.Februar 2022, auf der BAB 6 eine Geschwindigkeitsmessanlage für die Dauer von

einer Woche aufbauen. Die Anlage wird auf Höhe der Abfahrt Ramstein-Miesenbach,

Fahrtrichtung Mannheim, zum Einsatz kommen.|cst

26 Unfälle nach plötzlich auftretendem Blitzeis

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich der BAB 6 und BAB 63, kam es im Laufe des

frühen Montagmorgens zu plötzlich auftretenden Blitzeis und schneeglatten

Fahrbahnen. Ab 4.30 Uhr gingen quasi im Minutentakt die Unfallmeldungen ein.

Insbesondere auf den Steigungstrecken zwischen Enkenbach und Wattenheim

ereigneten sich 22 Unfälle. Die traurige Bilanz sind 2 schwer- und 7

leichtverletzte Personen. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 250.000 Euro liegen.

Einen besonderen Schutzengel hatte ein 25-Jähriger PKW-Fahrer. Infolge nicht

angepasster Geschwindigkeit und Schneeglätte, kam er kurz vor der

Anschlussstelle Enkenbach nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW schlug

zunächst in die Mittelschutzplanken ein und schleuderte anschließend eine

angrenzende Böschung hinauf. Dort wurden 100 Meter Wildschutzzaun niedergemäht.

Danach blieb der PKW auf der Böschung stehen. Unmittelbar nachdem sich der

Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit hatte, fing der PKW Feuer. Durch die

Feuerwehr Kaiserslautern konnte der im Vollbrand stehende PKW gelöscht und ein

Übergreifen auf den angrenzenden Baumbestand verhindert werden. Der Fahrer wurde

schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach

Ludwigshafen transportiert. Für die Dauer der Lösch- und Rettungsmaßnahmen war

die Richtungsfahrbahn Mannheim für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Übler Scherz: Anrufer droht Amoklauf an Grundschule an

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Ein bislang unbekannter Anrufer hat am

Montag einen Amoklauf an der Grundschule in der Schulstraße angedroht. Die

Polizei hat die Drohung ernst genommen. Schnell wurde jedoch klar, dass es sich

um einen üblen Scherz von Kindern oder Jugendlichen handeln dürfte. Der Anrufer

sprach seine Nachricht am Vormittag auf einen Anrufbeantworter der Schule.

Sofort nach Bekanntwerden des Anrufs informierte die Schulleitung kurz vor 11

Uhr die Polizei. Rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden in

ein nahegelegenes Gymnasium evakuiert. Das Schulgelände wurde von Polizeikräften

abgesperrt und durchsucht. Mehrere Einsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde der

Bundespolizei unterstützten hierbei. Nach etwa zwei Stunden gab die Polizei

Entwarnung. Für die Dauer des Einsatzes war die Schulstraße gesperrt. Der

Straßenverkehr wurde umgeleitet. Davon waren auch Schulbusse und nach

Schulschluss die Schülerinnen und Schüler einer benachbarten Realschule

betroffen. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Anrufers dauern an. Zum

Wortlaut der Drohung macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell

keine Angaben. |erf