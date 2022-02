Ettlingen – Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Ettlingen

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf

der Rheinstraße in Ettlingen, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in den

Gegenverkehr fuhr.

Offenbar war der unbekannte Fahrzeugführer gegen 15:40 Uhr auf der Rheinstraße

von Ettlingen-West in Richtung Zentrum unterwegs. Bei einer Unterführung geriet

er wohl aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr, sodass ein 42-jähriger

Ford-Fahrer gezwungen war auf einen hohen Bordstein auszuweichen. Eine Felge und

ein Reifen des Fords wurden in der Folge des Ausweichmanövers beschädigt. Der

Verursacher setzte seine Fahrt fort. Nach Angaben fuhr der Unbekannte einen

grauen SUV, vermutlich von der Marke Hyundai. Der Sachschaden wird auf 500 Euro

geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter Telefon

07243-3200 zu melden.

Ubstadt-Weiher – Alkoholisierter Pkw-Fahrer gefährdete Gegenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Vorfall am Sonntagabend auf der Kreisstraße 3575

zwischen Kronau und Ubstadt-Weiher sucht die Polizei Geschädigte und Zeugen.

Nach den bisherigen Feststellungen fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Renault auf

der Kreisstraße von Kronau kommend in Richtung Ubstatd-Weiher. Hierbei geriet er

mit seinem Pkw wohl mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender

Pkw-Fahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen und einen Verkehrsunfall

verhindern. Auch soll der 47-Jährige auf der Fahrbahn angehalten, schwankend um

sein Fahrzeug gegangen und anschließend weitergefahren sein. In Höhe der Abfahrt

Hardtwaldsiedlung kam er schließlich von der Fahrbahn ab und im Straßengraben

zum Stehen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Nach einer Blutentnahme und

Sicherstellung des Führerscheins musste er aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung

in Gewahrsam genommen werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen die durch die Fahrweise des 47-Jährigen gefährdet wurden. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80260 in

Verbindung zu setzen.

Waldbronn – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Beim Einparken beschädigte am Freitagnachmittag ein bislang

unbekannter Pkw-Fahrer einen geparkten Pkw in der Bergstraße. Nach den

bisherigen Feststellungen hörte eine Anwohnerin zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr

zunächst ein Kollisionsgeräusch. Als sie auf den Balkon ging sah sie wie der

bislang Unbekannte mit seinem Pkw wohl ein weiteres Mal gegen einen geparkten

Dacia stieß. Der Fahrer stieg nach dem Einparken aus und ging davon. Da die

Zeugin davon ausging, dass der Verursacher den Halter des beschädigten Pkw

aufsuchen wolle, verständigte sie nicht die Polizei. An dem Dacia entstand ein

Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen

ca. 80 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er fuhr eine dunkelblaue ältere Audi

Limousine. Auf den Vorfall sollen auch zwei Fußgänger aufmerksam geworden sein.

Die Polizei sucht nun die beiden Fußgänger und weitere Zeugen. Diese werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung

zu setzen.

Karlsdorf-Neuthard – Zwei Leichtverletzte nach Wildunfall

Karlsruhe (ots) – Mit einem Wildtier kollidierte am Freitagabend ein 42 Jahre

alter Autofahrer, als er mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 558 unterwegs

war. Durch den Zusammenstoß wurde der 42-jährige Autofahrer sowie sein

13-jähriger Sohn leicht verletzt.

Gegen 21 Uhr fuhr der Unfallverursacher von Büchenau kommend in Richtung

Bruchsal, als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. In der Folge kommt es zum

Zusammenstoß und das Tier wird hierbei tödlich verletzt.

Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Verkehrsunfall auf der Kriegsstraße – Wer hatte „Grün“?

Karlsruhe (ots) – Zeugen werden gesucht zu einem Unfall, der sich am

Sonntagvormittag an der Kreuzung Kriegsstraße / Wichernstraße ereignete.

Eine 30-jährige Dame fuhrgegen 10 Uhr mit ihrem grauen BMW auf der Kriegsstraße

in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung der Wichernstraße in die

Kriegsstraße überquerte die Dame die Kreuzung und kollidierte anschließend mit

dem Fahrzeug einer 38-Jährigen. Diese war zuvor aus Richtung Pfalz gekommen und

wollte in die Wichernstraße abbiegen. Beide Damen gaben an, jeweils bei

Grünlicht losgefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den

Unfallhergang beobachtet haben. Das Auto der 38-Jährigen, ein Honda mit

Oldtimer- Kennzeichen, wurde total beschädigt.

Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Unwetter zieht über Stadt- und Landkreis Karlsruhe hinweg

Karlsruhe (ots) – Rund 70 Einsätze musste das Polizeipräsidium Karlsruhe von

Sonntag auf Montag verzeichnen. Während des Unwetters waren glücklicherweise im

Stadt- und Landkreis Karlsruhe nur vergleichsweise geringe Schäden zu

verzeichnen.

Zwischen Sonntag 10:45 und Montagmorgen 05:00 Uhr zog eine Unwetterfront mit

Sturmböen sowie Starkregen über Karlsruhe hinweg. In den meisten Fällen wurden

Bäume entwurzelt Verkehrszeichen, Bauzäune und Ähnliches umgeweht.

Aufgrund des gegen Abend einsetzenden Starkregens mussten in Pfinztal mehrere

Straßen wegen Überflutung gesperrt werden. Auch im Bereich Bretten kam es

aufgrund des Starkregens zu Überflutungen im Bereich der Pferdeklinik und des

ansässigen Industriegebietes. Die Zufahrt zur Pferdeklinik und zum Tierpark

Bretten waren durch das aus Richtung Bauschlott zufließenden Hochwassers nicht

mehr befahrbar.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Info-Hotline anlässlich

des Aktionstages „Safer Internet Day“

Karlsruhe (ots) – Gefahren im Netz minimieren! Die kreativen Vorgehensweisen der

Täter kennen!

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe schaltet anlässlich des

Aktionstages Safer Internet Day am Dienstag, den 08.02.2022 zwischen 14.00 Uhr

und 16.00 Uhr eine Info-Hotline, in der Sie erfahren können, wie Sie sich vor

Betrug im Internet schützen können.

Unter folgenden Telefonnummern stehen wir Ihnen im genannten Zeitraum mit Tipps

rund um die Gefahren im Internet zur Verfügung:

0721/666-1206

0721/666-1207

(Die Hotline stellt keine Rechtsberatung dar! Sofern Sie bereits Opfer einer

Straftat wurden, wenden Sie sich bitte an Ihr örtlich zuständiges

Polizeirevier.)

Karlsruhe- 79-jährige Fußgänger von Pkw erfasst und

schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere, doch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich

ein 79 Jahre alter Fußgänger zu, als er am Samstagabend auf der Landesstraße 559

auf der Fahrbahn spazierte und dabei von einem Pkw erfasst wurde.

Ein 82 Jahre alter Autofahrer war gegen 18:30 Uhr auf der L 559 kommend in

Richtung Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs. Hierbei kam es auf Höhe der

Friedrichstaler Allee zur Kollision mit dem Fußgänger. Der 79-jährige

Spaziergänger war dunkel gekleidet auf dem völlig unbeleuchteten Fahrstreifen in

Richtung Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs. Obwohl der Unfallverursacher durch

entgegenkommende Fahrzeuge auf den Fußgänger aufmerksam gemacht wurde, kam es zu

einer Kollision.

Durch den Zusammenstoß wurde der 79-Jährige in den rechts befindlichen

Grünstreifen geschleudert. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung verbrachte

ihn in ein Krankenhaus.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro

geschätzt.

Bundespolizei fasst fünffach gesuchten Straftäter

Mannheim (ots) – Sonntagabend (6. Februar) hat die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof einen fünffach gesuchten Straftäter gefasst und ins Gefängnis

eingeliefert.

Gegen 17 Uhr wurde der 50-jährige polnische Staatsbürger am Hauptbahnhof von den

Beamten routinemäßig kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann

von verschiedenen Staatsanwaltschaften mit insgesamt fünf Haftbefehlen gesucht

wurde.

Da der Mann die Geldstrafen von insgesamt über 2.000 Euro nicht bezahlen konnte,

wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ins Gefängnis verbracht.

Dort verbüßt er nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von 140 Tagen wegen Diebstahls,

Hausfriedensbruchs und Beleidigung.

Waghäusel – Einbruch in Zweifamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende

Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in Kirrlach und

entwendeten dabei Bargeld und Schmuck.

Die Bewohner waren über den Zeitraum von Freitag- bis Sonntagmittag verreist.

Bei ihrer Rückkehr alarmierten sie die Polizei. Die Einbrecher gelangten

vermutlich über den Wintergarten in das Wohngebäude. Hier hebelten sie die

Terrassentür auf und drangen so in die Wohnung ein. Die Diebe durchsuchten

sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Geld und

Wertgegenständen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Tätern dauern an.

Stutensee – Autofahrerin nach Verkehrsunfall leicht

verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 34-jährige Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am

Samstagabend an der Einmündung von der Landestraße 559 zur Lorenzstraße leicht

verletzt.

Ein 38-Jähriger war gegen 18:45 Uhr mit seinem Auto auf der L559 von

Stutensee-Blankenloch kommend unterwegs und bog an der Einmündung zur

Lorenzstraße nach links auf diese ab. Hierbei achtete er offenbar nicht auf die

bevorrechtigte 34-Jährige, die ihm mit ihrem Pkw auf der linken Fahrbahn

entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde

zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt

15.000 Euro geschätzt.

Marxzell – Einbruch in Sportgaststätte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag

auf Sonntag in eine Sportgaststätte in Burbach ein und entwendete Bargeld.

Um sich Zutritt zur Gaststätte zu verschaffen, hebelte der Einbrecher mit

unbekanntem Werkzeug ein Fenster auf. Offenbar ging der Langfinger gezielt zur

Theke und eignete sich die Tageseinnahmen des Samstags sowie Wechselgeld an.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Die

Ermittlungen dauern weiterhin an.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Ladendieb wird durch Zeugen

festgehalten – Polizei braucht ihre Mithilfe

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressmitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 35-jähriger mutmaßlicher Ladendieb wurde am Samstag gegen 14.45 Uhr nach der

Tat auf der Flucht von Zeugen festgehalten und kollabierte anschließend.

Der 35-Jährige und eine bislang unbekannte Begleiterin waren zuvor einem

Angestellten in einem Einkaufsmarkt in Knielingen in der Egon-Eiermann-Allee

aufgefallen. In der Folge wurde der Betroffene von dem dort beschäftigten Zeugen

angesprochen, als er den Supermarkt mit Diebesgut im Wert von mehreren Hundert

Euro verlassen wollte. Daraufhin flüchtete der Verdächtige. Auf Höhe einer

nahegelegenen Brauereigaststätte wurde der Flüchtende von zwei Männern eingeholt

und wehrte sich massiv, indem er offenbar mit Steinen in der Hand nach den

Verfolgern schlug beziehungsweise sie auch damit bewarf.

Die beiden Männer konnten den mutmaßlichen Ladendieb schließlich vereint

festhalten. Nach kurzer Zeit zeigte der Festgehaltene Auffälligkeiten und verlor

das Bewusstsein. In der Folge musste er von hinzugeeilten Polizeibeamten und im

Anschluss vom Rettungsdienst reanimiert werden. Er kam unter Lebensgefahr in ein

Krankenhaus.

Die Begleiterin entfernte sich währenddessen unbemerkt und wird wie folgt

beschrieben:

Südländisches Aussehen und circa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß mit

kräftiger Statur. Sie trage schulterlanges schwarzes Haar und habe ein rundes

Gesicht. Bekleidet war die Frau mit einer schwarz-grauen Leggings sowie mit

einem schwarzen Oberteil.

Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde gegen den 35-Jährigen

ein Haftbefehl erwirkt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt und der Begleiterin machen kann,

soll sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Bruchsal – Nicht angeleinter Hund verletzt Frau. Polizei

fahndet nach flüchtigem Hundehalter.

Karlsruhe (ots) – Nachdem bereits am Donnerstagabend ein nicht angeleinter Hund

in Bruchsal eine Frau angegriffen und durch einen Biss verletzte, flüchtete der

Hundehalter unerkannt. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber, die zur Ermittlung

des Hundehalters beitragen können.

Die 35-jährige Frau führte ihren Hund gegen 18:45 Uhr in der Parkanlage Höhe der

Käthe-Kollwitz-Schule spazieren, als sie unerwartet von einem großen schwarzen

Hund angegriffen wurde. Kurzentschlossen nahm sie ihren Spitz auf den Arm. In

der Folge sprang der schwarze Hund die Frau an und biss ihr in den Unterarm.

Aufgrund der Attacke ließ sie ihren Hund fallen, wodurch dieser sich verletzte

und ärztlich behandelt werden musste. Der bislang unbekannte Hundehalter machte

sich allerdings mit seinem Hund aus dem Staub.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

eingeleitet und sucht nach dem flüchtigen Hundehalter. Dieser wird mit einer

Größe von 175 – 180 cm geschätzt. Er war ca. 50 Jahre alt, sehr kräftig und

hatte graue schulterlange Haare. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen

Jacke bekleidet. Bei dem Hund handelt es sich um einen schwarzen größeren Hund

mit vermutlich halblangem Fell, ähnlich wie ein Schäferhund.

Hinweise zum beschriebenen Hundehalter und Hund nimmt die

Polizeihundeführerstaffel unter Telefon 0721 6633980 entgegen.

Graben-Neudorf – 29-Jähriger nach Betrügereien

festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstagmorgen ein

29-Jähriger wegen mehrerer Betrugsdelikte dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die

Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitagmittag in Schwetzingen bei der

Abholung von betrügerisch bestellten Waren fest.

Dem 29-jährigen Asylbewerber aus Benin, Afrika, werden unter anderem

gewerbsmäßiger Warenkreditbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Gemeinsam

mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelte das Kriminalkommissariat

Bruchsal 120 Fälle, in denen der Mann online Produkte unter einem falschen Namen

auf Rechnung bestellte ohne für die erhaltene Ware zu bezahlen. Bei den

Onlinehändlern gab er offenbar falsche Personalien an und erstellte sich mehrere

Konten auf unterschiedliche Namen. Über viele Monate hinweg ließ er sich vor

allem Elektroartikel, aber auch Kleidung, Mobiliar und Spielzeug zusenden, ohne

die entstandenen Rechnungen zu begleichen. Mutmaßlich veräußerte er einen Teil

der Bestellungen weiter und sendete den Erlös teilweise an seine Verwandten in

Afrika.

Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Karlsruhe-Durlach- Verdacht der schweren Brandstiftung

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 34.000

Euro sind die Folgen eines Feuers, das am Sonntagabend auf einer Terrasse in der

Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach ausgebrochen war.

Gegen 21 Uhr wurden die brennenden Gegenstände auf der Terrasse durch die

Bewohner selbst entdeckt. Nach derzeitigem Sachstand geriet auf der Terrasse

eine Hollywoodschaukel sowie mehrere zusammengefaltete Umzugskartons in Brand.

Durch die starke Hitze sprang das Glas der beiden Terrassentüren, außerdem

wurden Türrahmen und Rollläden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Rauch zog durch die Wohnung, das Feuer ging allerdings nicht auf das

Wohnungsinnere über und konnte rechtzeitig durch die Freiwillige Feuerwehr

Durlach gelöscht werden.

Die beiden Wohnungsinhaber wurden wegen des Verdachtes einer leichten

Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst versorgt, konnten kurz darauf aber

wieder entlassen werden.

Bislang liegen keine Anhaltspunkte auf eine technische oder fahrlässige Ursache

vor, sodass der Verdacht der schweren Brandstiftung besteht. Die Kriminalpolizei

hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich

der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Raub im Schlossgarten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstag gegen 03.20 Uhr

einen 17-Jährigen im Schlossgarten beraubt.

Der Jugendliche war allein zu Fuß im Schlossgarten unterwegs, als er von drei

jungen Männern aufgefordert wurde, seine Geldbörse und das Handy herauszurücken.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, zog offenbar ein Täter ein Messer und

hielt dieses vor den Bauch des Opfers. Die Räuber stahlen das Handy und ungefähr

250 Euro. Das Opfer konnte in einem günstigen Moment fliehen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle Drei waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatten ein nordafrikanisches

Aussehen, schwarzes Haar und sprachen offensichtlich arabisch und deutsch.

Der erste Täter war ungefähr 180 cm groß, trug eine rote Hose, dunkle Jacke und

einen Drei-Tage-Bart.

Ein Zweiter war 175 cm groß und hatte eine blaue Jeans sowie eine dunkle Jacke

an.

Vom dritten Mann ist lediglich bekannt, dass er 175 cm groß ist und eine blaue

Hose trug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann, soll sich bitte bei

dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Karlsruhe – Pkw unbefugt genutzt und beschädigt

Karlsruhe (ots) – Ein 28-Jähriger nahm am frühen Sonntagmorgen die

Fahrzeugschlüssel eines Bekannten an sich und war mit dessen Pkw unbefugt

unterwegs. Der 28-Jährige konsumierte zusammen mit seinem Bekannten bis gegen

02.00 Uhr in dessen Wohnung in der Fritz-Erler-Straße Alkohol. Anschließend nahm

er den Fahrzeugschlüssel des 42-Jährigen unbemerkt an sich und fuhr mit dessen

Pkw davon. Gegen 04.45 Uhr kam er mit dem jetzt beschädigten Pkw zurück, gab dem

42-Jährigen die Fahrzeugschlüssel und ging davon. Der Sachschaden am Pkw wird

auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der 28-Jährige konnte kurze Zeit später an seiner

Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Er wurde auf die Wache

gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ob die Beschädigungen

am Pkw im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen stehen ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.