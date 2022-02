Diebstahl von E-Scooter

Lauterbach. Unbekannte entwendeten am Freitagvormittag (04.02.), zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers „LetGospt“ von einem Schulgelände in der Straße „An der Wascherde“. Der Roller im Wert von circa 350 Euro war zur Tatzeit mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Freizeiteinrichtung

Alsfeld. Eine Freizeiteinrichtung in der Straße „An der Bleiche“ wurde in der Nacht zu Freitag (04.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch ein Fenster gelangten die Einbrecher in die Räume, in denen sie mehrere Sanduhren von den Wänden rissen und entwendeten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 50 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Paket gestohlen

Schotten. Unbekannte entwendeten am Samstag (22.01.), gegen 15 Uhr, ein Postpaket vor einem Haus in der Gierbachstraße im Ortsteil Götzen. In der Sendung befand sich ein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Alsfeld. Den Spiegel eines weißen Renault Clio beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (05.02.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „Fuldaer Tor“. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Firmengebäude

Schotten. Unbekannte brachen am Samstagabend (05.02.) in zwei Firmengebäude in der „Seestraße“ ein. Durch Einschlagen von Fenstern gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. In einem der Gebäude löste, gegen 20.20 Uhr, ein akustischer Alarm aus, woraufhin die Täter vermutlich flüchteten. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Wohnhäuser

Kirtorf. Zwei Einfamilienhäuser in der Schulstraße wurden am Sonntagabend (06.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln von Fenstern gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, die sie anschließend durchsuchten. Mit Schmuckstücken, Wertgegenständen und Münzsammlungen im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro flüchteten die Langfinger in unbekannte Richtung. Es entstand außerdem Sachschaden von insgesamt circa 400 Euro an den Wohnhäusern. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

UPDATE – Nach Fund in der Schumannstraße: Ermittlungen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz

Fulda. Wie bereits berichtet, kam es am 29. Januar in der ehemaligen Wohnung eines 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße zu einer Durchsuchung, bei der neben verschiedenen Waffen- und Munitionsgegenständen auch NS-Devotionalien aufgefunden und sichergestellt worden sind.

Ob die aufgefundenen NS-Devotionalien strafrechtliche Relevanz aufweisen oder es sich nur um Sammlerstücke ohne rechtsmotivierten Hintergrund handelt, bleibt der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft vorbehalten.

Die Untersuchung von einzelnen Waffen- und Munitionsgegenständen durch die Experten des Hessischen Landeskriminalamts dauert aktuell noch an. So stellten die Beamten im Rahmen der Einsatzmaßnahmen neben Schusswaffen, Munition und Leuchtfackeln unter anderem auch Hieb-, Stich-, und Stoßwaffen, wie Schlagringe, Dolche, Messer und getarnte Elektroschocker, sicher. Zudem fanden die Beamten neben delaborierten Handgranaten auch den Kopf einer Stielhandgranate auf. Ob es sich hierbei um Deko-Waffen handelt, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Fulda wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz dauern weiterhin an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (04.02.), in der Zeit von 9 Uhr bis 10:45 Uhr, parkte eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren blauen VW Fox ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Homberger Straße, Höhe Hausnummer 24. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Zurücksetzen aufgefahren – Zeugenhinweise erbeten

Fulda. Am Freitag (04.02.), um 17:10 Uhr, befuhren ein unbekannter Verkehrsteilnehmender und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Autobahnabfahrt der A7 (von Würzburg nach Kassel), um auf die B27 Richtung Hünfeld zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der unbekannte Fahrzeugführer seinen Pkw an der Schnittstelle zur B27 zurück, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, da er zu weit auf der B27 stand und den dortigen Verkehr beeinträchtigte. Dabei fuhr er auf das stehende Fahrzeug des 20-jährigen Pkw-Fahrers auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall

Philippsthal. Am Freitag (04.02.), gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bimbacher Straße aus Richtung Unterbreizbach kommend in Richtung Röhrigshof. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Fahrer dabei möglicherweise von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Sonntag (06.02.), gegen 17:40 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal in dieser Reihenfolge die L3255 aus Fahrtrichtung Wölfershausen kommend in Richtung Herfa. Der 20-jährige Fahrer geriet hierbei aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Sein Auto blieb anschließend auf der Fahrzeugseite, mittig der Fahrbahn liegen. Der nachfolgende 23-Jährige versuchte noch dem Fahrzeug des 20-Jährigen auszuweichen, touchierte dieses jedoch leicht. Der Hersfelder wurde leicht verletzt in ein Klinikum transportiert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach. Am Donnerstag (03.02.), zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Fiat Bravo auf einem Parkplatz am Entenberg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht

Herbstein. Am Freitag (04.02.), zwischen 9:10 Uhr und 14 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Ford Galaxy in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Höhe der Hausnummer 2. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten Außenspiegel sowie eine lange Delle an der hinteren rechten Tür bis zur Stoßstange fest. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Bedrohung

Bad Hersfeld. Am Freitagmorgen (04.02), gegen 8 Uhr, bedrohte ein Unbekannter einen 16-Jährigen aus Bad Hersfeld im Bereich der Benno-Schilde-Straße verbal. Als der Bad Hersfelder sich in einen dortigen Lebensmittelmarkt begab, flüchtete der unbekannte Täter. Dieser kann als männlich, etwa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine hüftlange, braune Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bad Hersfeld. Ein Baucontainer in der Straße „Am Ententeich“ wurde am Samstagvormittag (05.02.), in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14:45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen von mehreren Vorhängeschlössern gelangten die Einbrecher in den Container, den sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Alheim. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagabend (04.02.) bis Montagmorgen (07.02.) Ladung aus einem Lkw-Anhänger in der Borngasse. Bei dem Diebesgut in Höhe von etwa 3.500 Euro handelte es sich um rund 700 Liter Motoröl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autos beschädigt

Fulda/Besges. Auf dem Gelände einer Werkstatt in der Dieselstraße beschädigten Unbekannte am Freitag (04.02.), gegen 20.15 Uhr, mehrere Fahrzeuge. Die Täter schlugen die Scheiben von zwei Autos ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Hünfeld. Zwischen dem 01. Januar und dem 01. Februar stahlen Unbekannte in der Hersfelder Straße die Katalysatoren von zwei Pkw. Die Autos standen auf dem Grundstück einer Kfz-Werkstatt. Das Diebesgut hatte einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (04.02.) in eine Lagerhalle in der Straße „An Vierzehnheiligen“ ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und stahlen mehrere Elektrogeräte im Wert von circa 1.000 Euro. Sie verursachten 550 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda/Haimbach. Ein Zweifamilienhaus im Marderweg wurde am Freitagabend (04.02.) Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 550 Euro. Zeugen beobachteten die Einbrecher bei ihrer Flucht und beschreiben sie folgendermaßen: Es soll sich um drei sehr schlanke Männer gehandelt haben, alle circa 180 cm groß und komplett schwarz gekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Tann(Rhön)/Lahrbach. In eine Bäckerei in der Eisenacher Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (04.02.), 19.30 Uhr, und dem frühen Samstagmorgen (05.02.), 0.30 Uhr, ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe und verursachten circa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. Zwischen Samstagmorgen (05.02.) und Sonntagnachmittag (06.02.) brachen Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser im Ortsteil Kämmerzell ein.

Ein Haus in der Maidornstraße wurde dabei zum Ziel der Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Außerdem wurde in ein Einfamilienhaus im Kornblumenweg eingebrochen. Hier gelangten die Täter über eine Balkontür ins Haus. Bezüglich des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ein drittes Einfamilienhaus in der Pfingsthohle geriet ebenfalls ins Visier der Einbrecher. In diesem Fall stiegen die Täter über ein Balkonfenster ins Haus ein und durchsuchten dieses vergeblich nach Wertgegenständen. In der Summe kam es zu Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Zeugen hatten in den Tagen zuvor sich auffällig verhaltende Personen im Bereich von Kämmerzell beobachtet, die folgendermaßen beschrieben werden: Zwei männliche Personen im Alter von circa 30 Jahren, beide circa 175 cm groß, hatten einen dunkleren Hautteint und dunkle, kurze Haare. Eine Person hatte außerdem eine schwarze Mappe bei sich. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen und ob die beobachteten Männer etwas mit den Einbrüchen zu tun haben, müssen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (04.02.) und Sonntagnachmittag (06.02.) die Kennzeichen WAK-C 633 eines schwarzen Ford Fiesta. In diesem Zusammenhang beschädigten die Täter ebenfalls den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs, das auf einem Parkplatz im Bahnhofsbereich stand und verursachten dabei 70 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wechsel in Alsfeld, Neuhof und Fulda: Wagner geht, Völker kommt – Kühnel neuer Postenleiter

Mit dem Start ins neue Jahr gibt es auch im Polizeipräsidium Osthessen einige Veränderungen. Nach über drei Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen – zuletzt für rund eineinhalb Jahre als Stationsleiter – verlässt Erster Polizeihauptkommissar Thomas Wagner die Polizeistation in Alsfeld. Sein Nachfolger wird Neuhofs Postenleiter Polizeihauptkommissar Uwe Völker, der wiederum von Polizeihauptkommissar Torsten Kühnel abgelöst wird.

Wie Polizeipräsident Günther Voß hervorhebt, hat Thomas Wagner die Geschicke der Polizeistation Alsfeld bestens geleitet: „Herrn Wagners Amtszeit fiel in die Hauptphase des Weiterbaus der A 49. Diese Herausforderung in neuer Funktion hat er mit Bravour gemeistert“, lobt Voß. Wagner habe die Polizeistation stets mit voller Hingabe geführt. „Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz.“ Der 50-Jährige wird ab sofort mit der Leitung der Führungsgruppe der Fuldaer Polizeidirektion betraut.

Sein Nachfolger wird Polizeihauptkommissar Uwe Völker, der als Polizist und in seiner Funktion als Postenleiter von Neuhof sehr geschätzt wird. „Herr Völker war in Neuhof gleichermaßen gefragt und beliebt, er ist durch und durch ein versierter Polizist.“ Voß ist sich sicher, dass die Polizeistation Alsfeld bei Uwe Völker in guten Händen ist. „An die vergangenen drei Jahre werde ich immer gerne zurückdenken. Es war eine fordernde aber auch angenehme Zeit. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich mich immer gerne für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Südkreis eingesetzt. Nun freue ich mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in Alsfeld“, so Völker.

Mit dem Weggang Völkers braucht auch der Posten in Neuhof einen neuen Chef: Ab sofort wird Torsten Kühnel die Leitung in der Kaligemeinde übernehmen. „Gewissenhaftigkeit, Ausdauer und Empathie“ zeichnen Torsten Kühnel aus. Diese Eigenschaften sind laut Voß gute Voraussetzungen für die künftige Postenleitung. „Ich wünsche allen einen guten Start und viel Erfolg in ihrer neuen Funktion“, so Voß.

Thomas Wagner

Der 50-jährige Erste Polizeihauptkommissar hat vor 31 Jahren seine Laufbahn bei der Hessischen Polizei gestartet. Nach einigen Jahren bei der Bereitschaftspolizei wechselte er vor rund 20 Jahren in seine Heimat Osthessen. In dieser Zeit hatte Wagner unterschiedlichste Funktionen in allen drei Landkreisen – unter anderem war er als Streifenbeamter, Dienstgruppenleiter und Leiter der Dezentralen Ermittlungsgruppe tätig. 2019 wechselte der 50-Jährige zur Polizeistation nach Alsfeld und übernahm vor rund eineinhalb Jahren die dortige Leitung.

Uwe Völker

Vor 40 Jahren startete der heute 56-Jährige seine Ausbildung bei der Hessischen Polizei. Nach einigen Dienstjahren in Frankfurt, wechselte Völker 1991 nach Osthessen. Nach drei Jahren bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, ging es für den Polizeihauptkommissaren zur Polizeistation Hilders und damit in den Landkreis Fulda, wo er seither seinen Dienst versieht. Als Streifen- und später Ermittlungsbeamter war er vorrangig in Fulda eingesetzt. 2016 übernahm Völker für drei Jahre die Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fulda. Seit Dezember 2018 hatte er die Leitung des Polizeipostens Neuhof inne.

Torsten Kühnel

Kühnel ist 53 Jahre alt und wechselte 1991 von der Bundespolizei zur Polizei Hessen. Nach 30 Jahren im Streifendienst in Südosthessen, Nordhessen und seit 1996 in Osthessen, wurde der Polizeihauptkommissar 2017 Dienstgruppenleiter und leitete ein Jahr lang die Dezentrale Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation Hilders. Dort fungierte er zuletzt als stellvertretender Stationsleiter.

Küchenbrand in Bad Hersfeld-Johannesberg

Fulda (ots)

Am Sonntag, 06.02.2022, 17.55 Uhr geriet in Bad Hersfeld-Johannesberg ein Topf mit heißem Fett in der Küche eines Einfamilienhauses im Ahornweg in Brand. Eigene Löschversuche der beiden im Haus befindlichen Familienmitglieder schlugen fehl, sodass sich das Feuer auf die gesamte Küche ausbreitete. Durch die Feuerwehren aus Bad Hersfeld, Kohlhausen und Asbach konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden. Die beiden Hausbewohner wurden dem ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst vorgestellt und waren unverletzt. Der Sachschaden im Haus wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt.