Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Kronberg im Taunus, Katharinenstraße, 04.02.2022, 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr (pa)Am Freitag wurde in Kronberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an der Terrasse des in der Katharinenstraße gelegenen Wohnhauses auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume, bevor sie schließlich mit Schmuck und Bargeld von der Örtlichkeit flüchteten. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Bäckerladen,

Oberursel, Stierstadt, Zimmersmühlenweg, 05.02.2022, 16.00 Uhr bis 06.02.2022, 06.10 Uhr (pa)In Oberursel Stierstadt kam es von Samstag auf Sonntag zu einem Einbruch in den Verkaufsladen einer Bäckerei. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 Uhr nachmittags und 06.10 Uhr morgens im Zimmersmühlenweg. Durch gewaltsames Öffnen einer Schiebetür gelangten die Einbrecher in die Verkaufsräumlichkeiten einer in einem dortigen Supermarkt ansässigen Bäckerei. Da sie in den Kassen kein Bargeld vorfanden, plünderten die Täter die Trinkgeldkasse der Angestellten. Der angerichtete Sachschaden ist mit etwa 300 Euro über zehnmal so hoch wie der Wert des Diebesgutes. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Duo bricht in Tabakgeschäft ein,

Steinbach, Industriestraße, 07.02.2022, gg. 00.45 Uhr (pa)In der Steinbacher Industriestraße wurde in der Nacht zum Montag ein Tabakwarengeschäft zum Ziel eines Einbruchs. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 00.45 Uhr. Zwei Männer hebelten die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere des Ladens, der bereits im Januar schon einmal von Einbrechern heimgesucht worden war. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, jedoch liegt eine Beschreibung des Täterduos vor. Beide werden auf 18 bis 25 Jahre geschätzt, trugen dunkle Mützen und verdeckten ihre Gesichter bis über die Nase mit einem schwarzen Mundnasenschutz oder Schal. Einer trug eine rote Kapuzenjacke mit weißem „Nike“-Emblem, sein Komplize einen grauen Pullover mit Kapuze. Hinweise zur Tat sowie auf die Identität der Täter nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Diebe nehmen Gartenhütten ins Visier

Friedrichsdorf, Nacht zum 05.02.2022 (pa)In der Nacht zum Samstag waren in Friedrichsdorf Diebe unterwegs, die es auf Gartenhütten bzw. deren Inhalt abgesehen hatten. So wurden am Samstag gleich sechs Taten angezeigt, wovon sich zwei im Erlenweg und jeweils eine in der Landgraf-Friedrich-Straße, dem Agricolaweg, dem Kiefernweg sowie der Straße „Am Felsenkeller“ ereigneten. Teils wurden die betroffenen Gartenhütten aufgebrochen, teils unverschlossene Hütten betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Im Kiefernweg entwendeten die Diebe ein schwarzes Pedelec der Marke „Cube“ – Modell „Reaction Hybrid SL 500“ im Wert von über 3.200 Euro. Im Erlenweg wurde ebenfalls ein Elektrofahrrad gestohlen, wobei es sich um ein schwarzes Modell des Herstellers „Saxonette“ im Wert von rund 1.500 Euro handelt. In der Landgraf-Friedrich-Straße schoben die Täter ein E-Bike aus einem Schuppen, aus unbekannten Gründen ließen sie es jedoch am Tatort zurück. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte bei der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Kugelgrill aus Gartenhütte entwendet

Kronberg im Taunus, Im Tries, 05.02.2022, 17.00 Uhr bis 06.02.2022, 13.10 Uhr (pa)Von Samstag auf Sonntag kam es in Kronberg zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Straße „Im Tries“ ein Gartenhäuschen gewaltsam geöffnet. Die Unbekannten stahlen unter anderem einen grünen Kugelgrill und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Züge beschmiert,

Bahnhöfe Usingen und Grävenwiesbach, Festgestellt: 07.02.2022 (pa)Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten Sprayer im Verlauf des Wochenendes im Usinger Land an abgestellten Zügen. Wie am Montag zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte an den Bahnhöfen in Usingen und Grävenwiesbach insgesamt drei Triebwagen mit Farbe beschmiert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.