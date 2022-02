Einbruch in Wohnhaus in Dauborn,

Hünfelden, Moselstraße, Freitag, 04.02.2022, 17:15 Uhr bis 19:30 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurde in Dauborn in ein Wohnhaus eingebrochen und Wertgegenstände daraus gestohlen. Unbekannte Täter betraten das Grundstück in der Moselstraße und hebelten die Terrassentür im Erdgeschoss auf der Rückseite des Gebäudes auf. Hierbei wurde auch der Glaseinsatz der Tür beschädigt. Aus dem Inneren wurden eine Bluetoothbox, ein Akkuträger und Liquid für eine E-Zigarette entwendet. Danach entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Autoscheibe für Zigaretten eingeschlagen, Limburg, Am Philippsdamm, Samstag, 05.02.2022, 21:00 Uhr bis Sonntag, 06.02.2022, 07:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Limburg eine Fensterscheibe an einem Auto eingeschlagen, um Zigaretten zu stehlen. Ein 54-Jähriger stellte seinen blauen Seat Ibiza am Samstagabend „Am Philippsdamm“ ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatten. Aus dem Inneren des Fahrzeuges war eine Packung Zigaretten entwendet worden. Der Schaden am Auto wird auf circa 500 EUR, der Wert der Beute auf acht Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Betrunken Auto gefahren,

Limburg, Bundesstraße 8, Sonntag, 06.02.2022, 04:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag erwischte die Polizei auf der B 8 bei Limburg einen Autofahrer mit erheblich zu viel Alkohol im Blut. Eine Streife der Limburger Polizei kontrollierte gegen 04:10 Uhr ein zu schnell fahrendes Auto. Der 22-Jährige Fahrer händigte den Beamten Führerschein und Zulassungsbescheinigung aus. Hierbei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Beim folgenden Atemalkoholtest erreichte der 22-Jährige einen Wert von 1,4 Promille. Er wurde festgenommen und musste mit zur Dienststelle kommen. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Anschließend durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Autobahnpolizei

Nach Tankbetrug davon gerast und andere gefährdet, Limburg, Bundesautobahn 3, Samstag, 05.02.2022, 13:35 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag tankte ein Mann an der Autobahntankstelle Limburg, floh dann ohne zu zahlen und gefährdete auf der Flucht einen anderen Autofahrer. Die Autobahnpolizei wurde gegen 13:35 Uhr informiert, dass soeben ein „giftgrüner“ Audi RS3 für fast 90EUR getankt und dann, ohne zu bezahlen, von dem Tankstellengelände gerast sei. Kurz darauf rief ein 20-Jähriger den Notruf 110 an, da er auf der A3 zwischen Limburg und Diez von dem „giftgrünen“ Audi gefährdet, rechts überholt und anschließend ausgebremst worden sei. Das flüchtige Fahrzeug konnte später von Kollegen der Autobahnpolizei in Nordrhein-Westfahlen angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 23-Jähriger aus Belgien. Er wurde zur Tat vernommen und durfte die Fahrt erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung fortsetzen. Nun muss er sich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Tankbetrug verantworten.