Pfefferspray eingesetzt

Wiesbaden, Wagemannstraße Samstag, 05.02.2022, 02:50 Uhr

(js) Im Rahmen von Streitigkeiten kam es am frühen Samstagmorgen gegen 02:50 Uhr

in der Wiesbadener Wagemannstraße zum Einsatz von Pfefferspray. Im Außenbereich

einer Gaststätte kam es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu einer

verbalen, später auch körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde aus einer

der Gruppen heraus durch eine noch nicht bekannte Person ein Reizstoffsprühgerät

verwendet. Zwei Personen, ein 30-jähriger Wiesbadener sowie ein 26-jähriger aus

Kaiserslautern erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten von

der Tatörtlichkeit. Es soll sich um 4-5 Personen, alle zwischen 20 und 30 Jahre

alt und dunkel bekleidet, gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten,

sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in

Verbindung zu setzen.

Person niedergeschlagen

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Sonntag, 06.02.2022, 02:48 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen, gegen 02:48 Uhr wurde ein 20-jähriger aus Walluf in der

Schwalbacher Straße in Wiesbaden niedergeschlagen. Der junge Mann hielt sich im

Bereich einer Gaststätte auf und pöbelte nach Angaben von Zeugen vorbeilaufende

Passanten an. Dies nahm ein bislang unbekannter Täter zum Anlass, den Wallufer

niederzuschlagen. Der Geschädigte stürzte hierbei auf den Boden und verletzte

sich leicht. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf

den Täter werden unter der Telefonnummer 0611/345-2140 entgegengenommen.

Taxi aufgebrochen

Wiesbaden, Bismarckring Sonntag, 06.02.2022 bis Montag 07.02.2022

(js) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein im Bismarckring abgestelltes

Taxi aufgebrochen. Der Geschädigte parkte sein Taxi am Sonntag, gegen 17:30 Uhr

im Bismarckring und stellte am Montagmorgen fest, dass eine Scheibe des Pkw

eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren wurden mehrere Gegenstände

entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden

unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet angegangen

Wiesbaden, Uhlandstraße / Am Kirchgarten, Kostheim, Gustavsburger Straße

Donnerstag, 03.02.2022 bis Sonntag 06.02.2022

(js) Im Verlauf des Wochenendes wurden bei der Wiesbadener Polizei drei

Aufbrüche von Fahrzeugen angezeigt. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag wurde in der Straße Am Kirchgarten in Sonnenberg ein schwarzer Audi

aufgebrochen und das Handschuhfach durchwühlt. In der Gustavsburger Straße in

Mainz-Kostheim versuchten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag

auf Samstag an einem dort abgestellten Peugeot. Augenscheinlich gelang es aber

nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag war

ein in der Wiesbadener Uhlandstraße geparkter Volvo Ziel von Dieben. Die

Autoaufbrecher drangen auf noch unbekannte Weise in den geparkten Pkw ein und

stahlen mehrere Gegenstände. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter

der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

Taschendiebe unterwegs

Wiesbaden, Fußgängerzone Samstag, 05.02.2022, zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr

(js) Am Samstagnachmittag wurden bei der Polizei mehrere Anzeigen wegen

gestohlener Geldbörsen angezeigt. Die Geschädigten berichteten in mindestens

drei Fällen, dass sie im Bereich der Fußgängerzone in der Wiesbadener Innenstadt

unterwegs waren und jeweils die Portemonnaies aus mitgeführten Taschen bzw.

Rucksäcken entwendet bekamen. Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Wie die

vorliegenden Fälle zeigen, ist auch ein Rucksack oder eine Umhängetasche kein

sicherer Aufbewahrungsort. Tragen Sie ihre Geldbörsen am Körper. Insbesondere im

Gedränge sollten Sie stets ein Auge auf Ihre Wertsachen haben. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter

werden unter der Telefonnummer 0611/345-2140 entgegengenommen.

Fenster eines Cafes beschädigt

Wiesbaden, Eintrachtstraße Freitag, 04.02.2022 bis Samstag, 05.02.2022

(js) Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Fenster eines in

der Eintrachtstraße gelegenen Cafes durch Unbekannte beschädigt. Der oder die

Täter besprühten die Scheiben des Restaurants mit Farbe und beschädigten diese

hierdurch. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Wer

Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an das 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer 0611/345-2140.

Unfallflucht

Wiesbaden-Biebrich, OT Gräselberg, Erich-Ollenhauer-Straße Samstag, 05.02.2022

bis Sonntag, 06.02.2022

(js) 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht in der Nacht

von Samstag auf Sonntag in der Erich-Ollenhauer-Straße. Erheblich beschädigt

wurde ein VW Golf, welcher am Fahrbahnrand der Erich-Ollenhauer-Straße geparkt

war. Der Verursacher müsste nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrzeug in

Richtung Biebrich gefahren sein, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen sein und hat hierbei den abgestellten Golf an der linken

Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Nummer 0611/345-2240 entgegen.

Unfall im Drive-In – Fahrerin betrunken

Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 05.02.2022, 00:10 Uhr

(js) Einen Auffahrunfall verursachte die 24-jährige Fahrerin eines VW-Golf in

einem Drive-In eines Schnellrestaurants in der Mainzer Straße in Wiesbaden. Am

Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde die Polizei zu einem

Schnellrestaurant gerufen, da es hier zu einem Unfall im dortigen Drive-In

gekommen sei. Ein VW war in der Warteschlange auf einen vor ihm fahrenden

Mercedes aufgefahren. Die Ursache war für die aufnehmenden Beamten schnell

gefunden. Die 24-jährige Wiesbadenerin war nicht unerheblich alkoholisiert. Dies

hatte für sie eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier sowie die Sicherstellung

ihres Führerscheines zur Folge.

Schwerer Unfall auf der A66 bei Wiesbaden, Wiesbaden, Bundesautobahn 66,

Freitag, 04.02.2022, 18:45 Uhr

(wie) Am Freitagabend kam es auf der A66 zu einem Unfall mit fünf beteiligten

Fahrzeugen bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Eine

21-Jährige befuhr mit ihrem Mitsubishi die A66 in Richtung Rüdesheim. Sie war

gerade von der A643 auf die A 66 gewechselt. Sie setzte zum Überholen an und

wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den roten Ford

Kleinbus eines 23-Jährigen und fuhr seitlich dagegen. Eine nachfolgende

18-Jährige in einem Suzuki erkannte die Situation rechtzeitig, wich nach rechts

aus und kam zum Stehen. Der dahinter fahrende 54-Jährige in seinem Volvo fuhr

zwischen dem Suzuki und der Mittelschutzplanke durch und streifte beide dabei.

Ein dahinter fahrender 28-Jähriger in einem Mercedes versuchte nach rechts

auszuweichen und prallte dabei gegen das Heck des Suzuki. Durch die Wucht des

Aufpralls drehte sich der Suzuki um die eigene Achse und kam quer zur Fahrbahn

zum Stehen. Bei den Kollisionen wurden die 21-Jährige Unfallverursacherin und

eine Mitfahrerin in dem Suzuki verletzt. Die 18-Jährige Mitfahrerin wurde in ein

Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 27.500 EUR.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A66 in Richtung Rüdesheim für

fast drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die A 643 abgeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tag des europäischen Notrufs: Twittergewitter bei Feuerwehr Wiesbaden

Am Freitag, 11. Februar (11.2.), ist es wieder soweit: Zum europäischen Tag des Notrufs zieht ein Twittergewitter über Deutschland. Auch in diesem Jahr werden etliche Feuerwehren über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge, Spezialeinheiten und vieles mehr live auf ihren Twitterkanälen berichten und dabei viele interessante und spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr geben. Auch die Feuerwehr Wiesbaden ist in diesem Jahr wieder dabei.

Mitglieder des Medienteams der Feuerwehr Wiesbaden geben zwölf Stunden lang einen Echtzeit-Einblick in die Arbeit der Rettungskräfte in Wiesbaden. Die Tweets können unter dem Hashtag #Wiesbaden112 von 8 Uhr bis 20 Uhr online auf Twitter verfolgt werden (@FeuerwehrWI oder https://twitter.com/FeuerwehrWI). Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der teilnehmenden Feuerwehren, verstreut über das ganze Bundesgebiet, sichtbar.

Aufgrund der im Datum enthaltenen Notrufnummer (11.2.) hat die EU im Jahr 2009 den 11. Februar zum jährlichen Europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt, insbesondere um auf die europaweite Gültigkeit des Euronotrufs 112 hinzuweisen und um die Vorteile der europaweiten Notrufnummer bekannter zu machen. Der europaweite Notruf 112 wurde 1991 eingeführt, um – zusätzlich zu den nationalen Notrufnummern – eine einheitliche Notrufnummer in allen EU-Mitgliedstaaten verfügbar zu machen und Rettungsdienste leichter erreichbar zu machen. In Wiesbaden laufen Notrufe über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden auf, welche den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst im Stadtgebiet koordiniert.

Das Twittergewitter der deutschen Berufsfeuerwehren findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt, über fünfzig Berufsfeuerwehren aus dem ganzen Bundesgebiet sind mit von der Partie.

Verletzte bei Schlägerei in Wohnhaus in Nauroth,

Heidenroth-Nauroth, Kirchstraße, Samstag, 05.02.2022, 23:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Menschen bei einer

Schlägerei in einem Wohnhaus in Nauroth verletzt. Der 66-Besitzer eines Hauses

in der Kirchstraße rief die Polizei gegen 23:20 Uhr, da es in dem vermieteten

Gebäude zu einer Schlägerei gekommen war. Mehrere betrunkene Bewohner hatten

aufeinander und die Inneneinrichtung eingeschlagen. Da die Kommunikation

aufgrund von Sprachbarrieren und der unübersichtlichen Situation schwierig war,

wurden insgesamt vier Polizeistreifen am Tatort eingesetzt. Nach

Inaugenscheinnahme und Befragung aller Bewohner wurde schließlich klar, dass

drei Personen verletzt worden waren, von denen einer zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden musste. Im Haus waren mehrere Türen und andere

Gegenstände beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Einbruch in Orlen,

Taunusstein-Orlen, Pfahlgrabenweg, Samstag, 05.02.2022, 08:45 Uhr bis 21:30 Uhr

(wie) Am Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Orlen ein und

klauten Schmuck. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner einer

Wohnung im Erdgeschoss im Pfahlgrabenweg und brachen die Terrassentür auf. Das

Innere durchsuchten sie und entwendeten Schmuck. Hierbei wurden auch Behältnisse

mit Werkzeug aufgebrochen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Der Wert

des Stehgutes wird auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Aufmerksame Nachbarn und Brandmelder retten Bewohner, Geisenheim, Winkeler

Straße, Samstag, 05.02.2022, 03:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mann in Geisenheim dank

seiner aufmerksamen Nachbarn und einem Rauchmelder vor Schlimmeren bewahrt.

Nachbarn hatten in der Winkeler Straße die lauten Warnzeichen eines Rauchmelders

aus einer Wohnung gehört. Da auf Klingeln und Klopfen die Wohnungstür nicht

geöffnet wurde, riefen die Helfer die Polizei. Die Streife konnte von außen

erkennen, dass sich an der Wohnungsdecke Rauch sammelte und alarmierte die

Feuerwehr. Über eine Leiter konnte ein Fenster geöffnet werden. Dies weckte dann

auch endlich den 25-Jährigen Bewohner, der seine Wohnungstür öffnete. Der Mann

hatte eine Pizza im Backofen vergessen und war eingeschlafen. Die Feuerwehr

entsorgte die nun pechschwarze Köstlichkeit und lüftete die Wohnung. Nachdem der

Rettungsdienst den 26-Jährigen untersucht hatte, konnte er in seiner Wohnung

verbleiben.

Ohne Führerschein, dafür unter Alkoholeinfluss Auto gefahren, Idstein,

Auroffer Straße, Sonntag, 06.02.2022, 23:15 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend erwischte die Polizei eine junge Frau in Idstein,

die alkoholisiert und ohne Führerschein Auto fuhr. Eine Streife der Polizei

Idstein kontrollierte gegen 23:15 Uhr ein Fahrzeug in der Auroffer Straße.

Plötzlich raste ein Hyundai mit laut aufheulendem Motor vom Parkplatz eines

Schnellrestaurants. Am Steuer saß eine 19-Jährige, die daraufhin einer Kontrolle

unterzogen wurde. Die Frau war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da sie

offensichtlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das

Ergebnis war mit über 2,4 Promille erheblich zu hoch und die Frau wurde

festgenommen. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Strafanzeigen gegen die 19-Jährige und den Halter des Hyundai wurden gefertigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau die Dienststelle

wieder verlassen.

Straßenglätte führt zu Unfall

B 417, Höhe Hünstetten-Kesselbach

Samstag, 05.02.2022, 08:00 Uhr

(js) Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr kam eine 20-jährige Fahrerin eines Opel

bei Kesselbach mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei

leicht. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte verlor die junge Frau aus

Hünstetten auf der B 417 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der

Schutzplanke der Fahrbahnbegrenzung. Die 20-jährige wurde durch den Unfall

leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr

Pkw wurde durch den Unfall allerdings erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt

den entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro.

Kreislaufprobleme ursächlich für Verkehrsunfall, Eltville, Martinsthal,

Schiersteiner Straße, Samstag, 05.02.2022, 13:40 Uhr

(he)Am Samstagmittag kam es in Eltville Martinsthal zu einem Verkehrsunfall, bei

dem eine VW-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro entstand. Gegen 13:40 Uhr befuhr die 85-jährige Rheingauerin die

Schiersteiner Straße in Martinsthal, als sie in Höhe der Hausnummer 35 plötzlich

nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten Audi A6

kollidierte. Von dort wurde der PKW der Dame abgewiesen und kam auf der

Gegenfahrbahn zum Stehen. Den ersten Angaben der 85-Jährigen zufolge könnten

Kreislaufprobleme unfallursächlich gewesen sein. Die Verkehrsteilnehmerin wurde

zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Autobahnpolizei

Vier Verletzte bei Unfall auf der A3 bei Idstein, Idstein, Bundesautobahn 3,

Samstag, 05.02.2022, 08:10 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Idstein

vier Menschen verletzt. Eine 69-Jährige aus den Niederlanden befuhr mit einem VW

die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen Idstein und Niedernhausen wurde sie

nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und fuhr, auf dem mittleren der

drei Fahrstreifen, gegen das Heck eines Skoda, der von einem 86-Jährigen aus

Düsseldorf gefahren wurde. Bei der Kollision wurden drei Insassen des VW und die

Beifahrerin des Skoda verletzt. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser

gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten der linke und mittlere

Fahrstreifen für zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 33.000

EUR geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Stationärer Blitzer beschädigt

Bad Schwalbach (ots) – Taunusstein, Mühlfeldstraße,

Sonntag, 06.02.2022, 08:00,

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte eine Bürgerin, dass die stationäre

Geschwindigkeitsmessanlage in der Taunussteiner Mühlfeldstraße beschädigt wurde.

Unbekannte hatten sich vermutlich in der Nacht zuvor mit brachialer Gewalt an

dem Automaten zu schaffen gemacht, um entweder bereits aufgenommene Fotos zu

vernichten oder künftige zu verhindern. Dabei wurde die Messanlage erheblich

beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch nicht bekannte Höhe.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad

Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124-70780 zu melden.