Bundespolizeiinspektion Kassel

Fausthiebe im Zug – Musik zu laut

Langgöns (ots) – Opfer einer Gewaltattacke wurde am vergangenen Samstag 05.02.2022 ein 28-Jähriger aus Hamburg während der Zugfahrt von Frankfurt nach Gießen. 3 Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren gelten als tatverdächtig. Die Teenager sollen den 28-Jährigen beleidigt und mit Faustschlägen verletzt haben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht.

Musik war zu laut. Der Hamburger hatte sich zuvor über die laute Musik der Jugendlichen beschwert. Dies war offensichtlich der Grund für den Übergriff.

Nach Ankunft in der Universitätsstadt musste das Trio die Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen zur Wache begleiten. Alle 3 standen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Teenager an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dreiste Taschendiebe stehlen Handy aus Rucksack

Gießen (ots) – Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Samstagvormittag 5.2.2022 in der Bahnhofshalle in Gießen eine 44-jährige Frau aus Langgöns. Während die Frau mit ihrem Mobiltelefon über ihre kabellosen Kopfhörer telefonierte, griffen die Täter zu. Der Bundespolizei sagte die Frau, dass der Empfang plötzlich schlechter geworden wäre.

Erst kurz darauf hatte sie den Diebstahl bemerkt und Strafanzeige beim Bundespolizeirevier in Gießen erstattet. Bei dem Gerät handelte es sich um ein Smartphone der Marke Samsung (S 10). Der entstandene Schaden wird mit rund 1.000 Euro angegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Mann im Zug mit Bierflasche beworfen

Gießen (ots) – Die Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen aus Ranstadt (Wetteraukreis) und zwei bislang Unbekannten endete am vergangenen Freitagabend (4.2., 20 Uhr) mit einem Flaschenwurf. Das Wurfgeschoss verfehlte nur knapp den Kopf des 22-Jährigen und zerschellte im Zug. Der Vorfall ereignete sich während der Fahrt von Ranstadt nach Gießen.

Der Attacke mit der Flasche soll ein Streit vorausgegangen sein. Die beiden Unbekannten hätten während der Zugfahrt den Hund des 22-Jährigen permanent provoziert. Beim Ausstieg in Gießen kam es offensichtlich noch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten. Danach seien die beiden Männer in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Der 22-Jährige erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Bundespolizei in Gießen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Heller Hauttyp, schlank, kleinere Person, kurze dunkle Haare, Dreitagebart; Kleidung: Blaue Jeans, schwarze Schuhe, grünes oder blaues Langarmshirt, dunkle Jacke.

Täter 2: Heller Hauttyp, großer und kräftiger Körperbau, kurze dunkelbraune Haare, Dreitagebart; Kleidung: Blaue Jeans, dunkle Schuhe, schwarzes Shirt, kariertes Hemd und olivfarbene Jacke.

Wer Hinweise zu den beiden Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Schranke am Bahnübergang beschädigt

Großen-Buseck (ots) – Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt seit vergangenen Freitag (4.2., ca. 7:30 Uhr) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Ein bislang Unbekannter beschädigte beim Überqueren des Bahnüberganges in der Edekastraße in Buseck einen Schrankenbaum so stark, dass dieser abbrach.

Der Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet und entfernte sich vom Unfallort. Techniker der Deutschen Bahn AG haben den Schaden bereits wieder behoben. Die Sicherungstechnik am Bahnübergang ist wieder funktionsfähig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zum Unfallverursacher sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Gießen: Hauswand beschmiert

Mit schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte eine Hauswand in der Bahnhofstraße. Die Schmierfinken brachten das Graffiti zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr am Samstag (05.02.2022) an. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel: (0641) 7006-3755.

Gießen: Ohne Zulassung und unter Drogeneinfluss gefahren

Um 08.35 Uhr kontrollierten Polizisten am Samstagmorgen (04.02.2022) Polizisten einen 48-jährigen Autofahrer in der Ludwigstraße. An seinem Audi A4 war ein entstempeltes Kennzeichen angebracht. Auf Fragen der Beamten gab der Fahrer an, auf dem Weg zur Zulassungsstelle zu sein. Eine Nachfrage bei dortiger Stelle ergab, dass der aus Gießen stammende Fahrer keinen Termin hatte.

Zudem ergaben sich den Ordnungshütern Hinweise auf Drogenkonsum. In seiner Jacke fanden sie eine geringe Menge Marihuana. Der 48-Jährige musste mit zur Polizeistation. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Drogen. Nach den polizeilichen Maßnahmen trat er seinen Nachhauseweg an. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Fahren ohne Zulassung, Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss zu.

Gießen: Nach Streit ins Krankenhaus eingeliefert

Am Sonntag (06.02.2022), um 01:50 Uhr, gerieten zwei Männer in einer Gaststätte in der Katharinengasse zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf dessen schlug ein 36-Jähriger seinem 42-jährigen Kontrahenten mit einer Flasche auf den Kopf. Der aus einem Gießener Stadtteil stammende 42-Jährige sackte zusammen.

Auf dem Boden liegend schlug und trat der ebenfalls aus Gießen stammende 36-Jährige weiterhin auf sein Opfer ein. Der Verletzte trug außerdem eine Stichwunde im Lendenbereich davon. Offensichtlich hatte der Angreifer ihm die Verletzung mit der zerbrochenen Flasche zugefügt.

Ein Unbeteiligter zog den 36-Jährigen von seinem Opfer weg und konnte so den Angriff beenden. Der 42-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gießener Polizisten nahmen den Angreifer fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Gießen: Falsche Personalien angegeben – Schwindel fliegt auf

Eine Anzeige wegen Drogenbesitz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und eine Ordnungswidrigkeit kommt auf 23-jährige Zwillinge zu. Ordnungshüter kontrollierten am Samstag (05.02.2022), um 18:50 Uhr ein Auto im Leihgesterner Weg. Der 23-jährige Fahrer gab bei der Kontrolle die Personalien seines Zwillingsbruders an. Auf dem Beifahrersitz saß sein Zwillingsbruder, der wiederrum die Personalien des Bruders nutzte. Die misstrauisch gewordenen Polizeibeamten nahmen die beiden Brüder zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle.

Dort konnten die Identitäten nun zweifelsfrei geklärt werden. Auf den Fahrer, der sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt hatte, kommt eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Unter dem Beifahrersitz des Beifahrers fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana.

Die Drogen wurden sichergestellt, Anzeige wegen Drogenbesitz und ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der falschen Namensangaben folgen für den Zwillingsbruder.

Langgöns-Oberkleen: BMW aufgebrochen

Zwischen Samstag (05.02.2022), 16:00 Uhr und Sonntag (06.02.2022), 07:22 Uhr machten sich Diebe an einem 3-er BMW zu schaffen. Der weiße BMW stand auf einem Parkplatz in der Pfingstweide, als Unbekannte das Auto aufbrachen und das Bedienelement der Multimedia-Einheit stahlen.

Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg: Auto gestohlen, Unfall verursacht und geflüchtet

Wegen mehrerer Delikte ermittelt die Gießener Polizei. Ein 56-Jähriger parkte seinen grauen BMW am Freitagabend (04.02.2022) auf einem Parkplatz der Kfz-Werkstatt in der Heggrabenstraße und ging zu einer Feierlichkeit. Im Zeitraum zwischen 20:10 Uhr und 01:31 Uhr am Samstag (05.02.2022) stahl ein Unbekannter offenbar den Fahrzeugschlüssel aus der Jacke des 56-Jährigen. Der Dieb begab sich zu dem BMW 316i, startete das Auto und fuhr mit diesem in Richtung Hauptstraße.

Am Abzweig zur Inselstraße kam der graue 3-er von der Fahrbahn ab und krachte aus bisher noch nicht bekannter Ursache gegen eine Laterne. Am BMW entstand Totalschaden. Der unbekannte Unfallfahrer flüchtete. Der Unfallschaden beläuft sich auf 9.000 Euro. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Diebstahl und Unfallflucht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 20-25 Jahre alten, etwa 185 cm großen Mann. Er trug eine dunkle Jacke und einen Kapuzenpullover. Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Wer hat den Unfallfahrer beobachtet? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel: (0641) 7006-3755.

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg: Wände mit roter Farbe besprüht

Mehrere Hauswände besprühten Unbekannte in der Burgstraße. Mit roter Farbe brachten die Vandalen ihre Schmierereien an den Wänden an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat zwischen dem 01.02.2022 und dem 02.02.2022 etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel: (0641) 7006-3755.

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: In Wohnung eingestiegen

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße. Zwischen Samstagnachmittag (08.02.2022), 15:30 Uhr und Sonntag (06.02.2022), 01:30 Uhr schlugen die Diebe einen Glaseinsatz in der Haustür einer Wohnung des Mehrparteienhauses ein. Durch die zerschmetterte Scheibe stiegen die Diebe in die Wohnung.

Offenbar ohne Beute flüchteten die Unbekannten. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: gefälschten Impfausweis vorgelegt

Offensichtlich um einen digitalen Impfnachweis zu erlangen, legte ein Mann zwei gefälschte Impfpässe in der Apotheke am Marktplatz vor. Der Schwindel viel am Samstag (05.02.2022) um 10:45 Uhr auf. Die aufmerksame Apothekerin stellte keinen digitalen Impfpass aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Fälschung von Gesundheitszeugnissen.

Verkehrsunfälle:

Lich: Beim Wenden Zaun beschädigt

Vermutlich beim Wenden beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen Freitag (04.Februar) 16.30 Uhr und Samstag (05.Februar) 12.45 Uhr einen Metallzaun in der Mengesstraße. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Berührung im Begegnungsverkehr

Am Montag (07.Februar) gegen 12.40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Grünberger in einem VW die Landstraße 3125 von Stangenrod nach Grünberg. In einem Kurvenbereich kam den VW-Fahrer ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um ein graues Abschleppfahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte zwischen Mittwoch (02.Februar) 13.00 Uhr und Samstag (05.Februar) 12.45 Uhr offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Gießener Straße (Höhe 68) geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Gold Plus zurückkam, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 57-jähriger Mann in einem LKW befuhr am Sonntag (06.Februar) gegen 06.45 Uhr die Bundesautobahn 5 von Reiskirchen in Richtung Fernwald. Offenbar aufgrund von Sekundenschlaf kam der LKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.650 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Linden: Sonne blendet PKW-Fahrer – Zusammenstoß mit Pedelec

Am Samstag (05.Februar) gegen 14.20 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Linden in einem Skoda den Kreisverkehr der Siemensstraße aus Richtung Robert-Bosch-Straße. Vermutlich wurde die Skoda-Fahrerin von der Sonne geblendet und übersah eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin, die zwischen der Siemensstraße und der Robert-Bosch-Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 65-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 7.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Vorfahrt missachtet

Eine 66-jährige Frau aus Laubach in einem Toyota befuhr am Samstag (05.Februar) gegen 15.15 Uhr den Bürgelweg und beabsichtigte in die Schillerstraße abzubiegen. Offenbar übersah die Laubacherin dabei den entgegenkommenden Ford eines 40-Jährigen Grünbergers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Fords, sowie eine 37-jährige Mitfahrerin und ein 4 Monate altes Kind verletzten sich leicht und wurden mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

Ein 27-jähriger Mann aus Langgöns in einem Mercedes bog am Samstag (05.Februar) gegen 16.00 von der Ostanlage kommend an einer grünen Ampel nach links in die Nordanlage ab. Beim Abiegen kam der Mercedes-Fahrer mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante, fuhr anschließend auf eine Grünfläche und stieß gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Entgegenkommenden VW übersehen

Am Sonntag (06.Februar) gegen 14.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Renault die Wilhelmstraße und bog nach links auf das Gelände einer Tankstelle ab. Vermutlich übersah der Renault-Fahrer dabei den VW eines entgegenkommenden 41-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag (06.Februar) gegen 18.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes von Klein-Linden die Auffahrt Bergwerkswald zur Bundesstraße 49. Dabei kam der Gießener von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Bankette. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Gießen: Ins Schleudern geraten

Sonntagabend (06.Februar) gegen 19.40 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Gießen in einem Citroen den Zubringer zur Bundesstraße 3 von der Bundesautobahn 480 von Wettenberg in Richtung Staufenberg. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf dem unbefestigten Seitenstreifen zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen entfernte den Citroen von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Überholvorgang führt zu Unfall

Am Freitag (04.Februar) gegen 18.50 Uhr befuhren ein 19-jähriger Mann in einem BMW und ein 20-jähriger Pohlheimer in einem Audi die Landstraße 3132 von Watzenborn-Steinberg nach Gießen. Der Audi-Fahrer überholte dabei den BMW des 19-Jährigen und streifte beim Einscheren den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß mit Linienbus

Ein 20-jähriger Mann aus Wetzlar in einem VW befuhr am Montag (07.Februar) gegen 11.50 Uhr die Alte Schulstraße in Richtung Rabenauer Straße. An der Einmündung zur Rabenauer Straße übersah der VW-Fahrer offenbar den Linienbus eines 41-Jährigen, der die Rabenauer Straße in Richtung Alten-Busecker-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Parkmanöver Mercedes touchiert

Bei einem Parkmanöver auf einem Parkplatz in der Südanlage beabsichtigte am Montag (07.Februar) gegen 08.20 Uhr ein 77-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Renault einzuparken. Dabei touchierte der Wettenberger einen geparkten Mercedes im Heckbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Gießen: Zu schnell in Kurve gefahren

Eine 20-jährige Frau in Einem KIA befuhr Montagmorgen (07.Februar) gegen 08.05 Uhr die Bundesstraße 49 von Wetzlar in Richtung Gießen. An der Anschlussstelle Gießen Uniklinikum fuhr die KIA-Fahrerin offenbar zu schnell in die Kurve, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Pfosten. Dabei einstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 270 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Gießen: Vorfahrt missachtet

Montagmorgen (07.Februar) gegen 07.20 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Lollar in einem Daimler die Bundesstraße 49 von Wetzlar in Richtung Gießen. Im Kreisverkehr der Abfahrt Uniklinikum übersah der Lollarer eine 49-jährige Frau in einem Dacia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

