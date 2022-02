Feuerlöscher in Linienbus entleert

Niedenstein (ots) – Freitag, 04.02.2022, 14:00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 21:50 Uhr – In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufdrücken der Doppeltüren gewaltsam Zutritt zu einem, auf dem Schwimmbadparkplatz in Niedenstein, geparkten Bus. Hier entnahmen die unbekannten Täter einen bordeigenen 12 kg-Feuerlöscher aus der Halterung und entleerten den gesamten Inhalt des Feuerlöschers im kompletten Innenraum des Busses.

Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Der Feuerlöscher wurde durch die unbekannten Täter entwendet. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.

Einbruch in Bistro – Täter stehlen Münzgeld aus Automaten

Frielendorf (ots) – Sonntag 06.02.2022, 03:30 Uhr bis Sonntag 06.02.2022, 15:30 Uhr – In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Bistro in der Hauptstraße in Frielendorf.

Im Innenbereich des Bistros wurden durch die unbekannten Täter mehrere Geldspielautomaten gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. An den Geldspielautomaten und an dem Gebäude entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Höhe des Diebesgutes konnte bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Erneute ÖPNV Kontrollen – 3 Verstöße festgestellt

Borken/Fritzlar (ots) – Zeit: Donnerstag 03.02.2022 von 10-15 Uhr und Samstag 05.02.2022 von 11:30-12:30 Uhr – Durch Kräfte der Polizeistation Homberg, der Polizeistation Fritzlar sowie der regionalen Verkehrsdienste, wurden erneute Kontrollen bzgl. der Maskenpflicht und der Einhaltung der 3G-Regelung im ÖPNV durchgeführt.

Grundsätzlich sind nach dem Infektionsschutzgesetz die Gesundheitsbehörden sowie nach der Verordnung der Hessischen Landesregierung auch die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, geeignete Maßnahmen bzw. Kontrollen durchzuführen. Die hessische Polizei führt selbstverständlich im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung selbstständige Kontrollen bzgl. der Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durch.

Bei den aktuellen Maßnahmen in Borken und Fritzlar wurden mehrere Busse mit insgesamt ca. 100 Fahrgästen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden die Nachweise hinsichtlich der 3G-Regelung sowie die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. In lediglich drei Fällen konnten durch die Fahrgäste die erforderlichen Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nicht erbracht werden, weshalb entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Im Schwalm-Eder-Kreis sind auch weiterhin gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen geplant.

Taschendiebe in Lebensmittelmärkten unterwegs – Bargeld erbeutet

Homberg (ots) – Freitag, 04.02.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 04.02.2022, 16:30 Uhr – Am Freitag 04.02.2022 stahlen Unbekannte 2 Geldbörsen der Kunden in Lebensmittelmärkten in der Hersfelder Straße sowie in der Kasseler Straße in Homberg. In einem Fall wurde die Geldbörse aus einer Jackentasche und in dem anderen Fall aus dem mitgeführten Rucksack der geschädigten Kunden gestohlen. Insgesamt gelang es den unbekannten Tätern so Bargeld im unteren dreistelligen Bereich zu erbeuten.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verhaltenshinweise:

Tragen Sie die Geldbörse immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper – Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen sowie Rucksäcke verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm – Legen Sie die Geldbörse nicht oben in eine Einkaufstasche, einen Einkaufskorb oder den Einkaufswagen – Lassen Sie Ihre mitgeführte Tasche nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück; z. B. während Sie nach den verschiedenen Lebensmitteln suchen – Falls Sie während Ihres Einkaufes verdächtige Wahrnehmungen machen, scheuen Sie sich nicht das Personal der Lebensmittelmärkte anzusprechen oder informieren Sie gleich die Polizei – Achten Sie auch außerhalb der Lebensmittelmärkte; z. B. beim Einräumen der Lebensmittel in den Kofferraum des Pkw auf Ihre mitgeführten Wertgegenstände

Weitere Informationen zum Thema auch unter www.polizei-beratung.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen