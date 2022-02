Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher in zwei Schulen – Zeugen gesucht

Korbach (ots) – Zwei Schulen in der Großen Allee in Bad Arolsen waren am vergangenen Wochenende (4. bis 7. Februar) das Ziel von unbekannten Tätern. An einer Schule versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, mussten sie ohne Beute flüchten.

In die zweite Schule konnten die Unbekannten eindringen. Hier brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten daraus eine geringe Menge Münzgeld. Anschließend durchsuchten sie noch weitere Räume, konnten aber keine weitere Beute machen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Diebstahl von Langholz nach Hinweis verhindert

Korbach (ots) – Am Freitag 04.02.2022 konnte die Polizei Bad Wildungen nach einem Hinweis eines aufmerksamen Mitarbeiters des Forstamtes Edertal den Diebstahl von Langholz im Wert von etwa 2.000 Euro verhindern. Der Mitarbeiter hatte in der Mittagszeit einen ausländischen Holzlastwagen bemerkt, der in einem Waldstück bei Edertal-Böhne Langholz aufladen wollte. Da ihm das verdächtig vorkam, verständigte er den zuständigen Forstamtsleiter, der wiederum die Polizei informierte.

An der beschriebenen Örtlichkeit trafen die Bad Wildunger Polizisten den ausländischen Lastwagenfahrer an, der das dort gelagerte Langholz aufladen wollte. Auf der Ladefläche des Sattelaufliegers befanden sich 24 Fichtenstämme. Da das Forstamt das Holz einer Holzlagerstellle in der Gemarkung Edertal-Wellen zuordnen konnte und dieses nicht verkauft wurde, ergab sich der Verdacht des Diebstahls. Das Holz im Wert von etwa 2.000 Euro wurde daraufhin sichergestellt.

Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der Lastwagenfahrer wieder entlassen werden.

