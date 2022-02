Exhibitionist onaniert im Garten – Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat sich am frühen Sonntagmorgen 06.02.2022 in der Schenkendorfstraße in Kassel entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anwohner hatten den Vorfall beobachtet und diesen später bei der Polizei gemeldet.

Wie die Anwohner den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderten, hatten sie den entblößten Mann, der im Garten eines Mehrfamilienhauses hockte, gegen 05:50 Uhr beim Blick aus dem Fenster entdeckt.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

30 bis 47 Jahre alt, rundes Gesicht, Bierbauch, etwas Bart (aber kein Vollbart), trug eine dunkle Jacke und ein dunkles T-Shirt.

Die Ermittler des K 12 bitten Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich der Schenkendorfstraße beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Drogenintoxikation – 27-Jährige verletzt Sanitäter

Kassel-Niederzwehren (ots) – Am Samstagnachmittag 05.02.2022 rief ein Mann gegen 16 Uhr den Rettungsdienst zu einer Wohnung in der Ludwig-Massie-Straße in Kassel, weil er sich Sorgen wegen einer möglichen Drogenintoxikation bei einem dort wohnenden 23-jährigen Angehörigen und seiner Lebensgefährtin machte. Da sich das Paar bei Eintreffen der Rettungssanitäter äußerst aggressiv zeigte, wurde zur Unterstützung eine Streife des Polizeireviers Süd-West zu der Anschrift entsandt.

Auch im Beisein der eingesetzten Polizisten beruhigten sich die beiden schreienden Bewohner, die offenbar erheblich unter Drogeneinfluss standen und dringend ärztliche Hilfe benötigten, nicht.

Als ihnen die Mitnahme in ein Krankenhaus eröffnet wurde, rastete die 27-Jährige aus und griff die Rettungskräfte sowie die Polizisten an. Sie biss die 32-jährige Sanitäterin in den Unterarm und trat ihr ins Gesicht. Auch der 36-jährige Sanitäter war durch Tritte in den Bauch verletzt worden und musste, wie seine verletzte Kollegin, in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide konnten ihren Dienst anschließend noch fortsetzen.

Während sich die 27-jährige Frau mit aller Kraft zur Wehr setzte, griff auch ihr Lebensgefährte die Polizisten an. Er konnte unter erheblicher Gegenwehr festgenommen werden. Zudem berichten die Beamten, dass sich während des Einsatzes mehrere Bewohner im Treppenhaus des Mehrparteienhauses versammelten, die sich mit dem Paar solidarisierten und die Polizisten aufs Übelste beleidigten.

Mithilfe weiterer Unterstützungskräfte wurde der 23-Jährige schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Die 27-Jährige wiesen die Beamten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus ein. Beide müssen sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Umgekippt – Volltrunken im ICE

Fulda (ots) – Ein 46-Jähriger aus Eppelborn (Landkreis Neuenkirchen, Saarland) hatte am Sonntag (6.2.) in einem ICE im Bahnhof Fulda offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Nach erheblichem Alkoholgenuss kippte der Mann im Bordrestaurant plötzlich um und sackte zu Boden.

Rettungswagen verständigt, über 2 Promille. Das Bordpersonal verständigte sofort einen Rettungswagen und die Bundespolizei. Da eine ärztliche Versorgung, nach Einschätzung des Rettungspersonals, nicht notwendig war, kam der Mann aufgrund seines erheblichen Alkoholisierungszustandes in den Polizeigewahrsam beim Polizeipräsidium Osthessen. Ein durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Hier musste der Mann zum Ausnüchtern über Nacht in die Gewahrsamszelle. Montagmorgen 07.02.2022 kam der Mann wieder frei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Erwischt – Dieb gibt Beute zurück

Fulda (ots) – Beim Versuch, einen Rucksack samt Smartphone zu stehlen, ist Sonntagvormittag 06.02.2022 ein 21-Jähriger aus Gießen aufgeflogen. Opfer wurde eine 40-Jährige aus Erfurt. Ein zunächst Unbekannter nutzte den Toilettengang der Frau, um ihren Rucksack zu stehlen.

Eine Zeugin hatte die Tat beobachtet. Ein mitgereister Polizist aus Neubrandenburg konfrontierte den Tatverdächtigen mit dem Tatvorwurf. Dieser gab daraufhin den Rucksack, samt Handy, an die Besitzerin zurück.

Der mutmaßliche Dieb musste anschließend die Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda zur Wache begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 21-Jährige wieder frei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 erbeten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen