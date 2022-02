Mann bedroht Ex-Partnerin – Festnahme

Frankfurt-Seckbach (ots)-(ne) – Sonntagabend 06.02.2022 konnte die Polizei einen 35-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmshöher Straße festnehmen. Der Mann bedrohte zuvor seine Ex-Partnerin. Gegen 20:30 Uhr drohte der 35-Jährige seiner 27-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin per Telefon, ihr etwas antun zu wollen. Wenig später erschien der Mann an der Wohnanschrift seiner Ex.

Per Notruf wurde die Polizei verständigt. Da der 35-Jährige ein Messer bei sich gehabt haben soll, kamen mehrere Streifen und durchsuchten umgehend das Haus nach dem 35-Jährigen. Letztlich konnte der Mann in einer Wohnung des Hauses bei seinem Bekannten aufgefunden und festgenommen werden.

Das angebliche Messer war zwar nicht auffindbar, jedoch stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem 35-Jährigen fest. In der Vergangenheit kam es bereits zu gewalttätigen Angriffen seitens des Mannes gegen die 27-Jährige. Der 35-Jährige kam daher in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Zwei verletzte Personen

Frankfurt (ots)-(fue) – Wie ermittelt werden konnte, kam es in einem Lokal in der Moselstraße am Sonntag 06.022022 gegen 10.20 Uhr, zu einem Streit unter etwa 10 beteiligten Personen. Dieser Streit verlagerte sich auf die Straße, bis hin zur Ecke Moselstraße/Taunusstraße.

Die Auseinandersetzung artete schließlich in eine wilde Schlägerei aus, bei der auch Pfefferspray, Dachlatten und ein Elektroroller benutzt wurden. Bei Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten bereits geflohen, lediglich zwei mittels Messer leicht verletzte Männer, 29 und 40 Jahre alt, waren noch vor Ort und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Über die Hintergründe der Schlägerei ist nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-10400 an das 4. Polizeirevier zu wenden.

Regionalzug großflächig mit Farbe beschmiert

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Regionalzug der Deutschen Bahn AG im Außenbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes mit Farbe beschmiert und einen Schaden von etwa 6.000 Euro hinterlassen. Mitarbeiter der Bahn hatten den beschmierten Zug entdeckt und die Bundespolizei verständigt.

Beamte stellten vor Ort fest, dass der Zug auf über 70 Quadratmeter mit unterschiedlichsten Farben besprüht wurde. Seitens der Deutschen Bahn AG wird ein erheblicher Arbeitsaufwand nötig sein, um den Zug wieder zu reinigen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Ladendiebin festgenommen und Haftbefehl vollstreckt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof wurde am Sonntagmittag 06.02.2022 eine 56-jährige wohnsitzlose Frau von Beamten der Bundespolizei festgenommen, die in einem Drogeriemarkt in der Einkaufspassage als Ladendiebin in Erscheinung getreten ist und mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Bei der Überprüfung der Frau stellte sich heraus, dass sie wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Frankfurt gesucht wurde. Nachdem ihr in der Wache der Haftbefehl eröffnet wurde, ging es für die 56-Jährige direkt in die Justizvollzugsanstalt, wo sie ihre noch offenen 30 Tage Haft antreten durfte.

Verkauf eines E-Scooters führt zur Festnahme

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) Zivilbeamte nahmen am Freitag 04.02.2022, einen 16-Jährigen und zwei 18-Jährige in Sachsenhausen fest, die versuchten, einen gestohlenen E-Scooter zu verkaufen. Bereits zwischen dem 01.02. und dem 02.02.2022 war es im Stadtteil Kalbach in einem Mehrfamilienhaus zum Diebstahl eines E-Scooters gekommen. In der Folge entdeckte ein Familienangehöriger des Geschädigten den gestohlenen E-Scooter inden sozialen Medien, in welchen dieser angeboten wurde.

Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Anbieter und der Hinzuziehung der Polizei sollte nun in Sachsenhausen am Diesterwegplatz ein Verkaufsgeschäft stattfinden. Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr, erschienen 3 junge Männer mit dem angebotenen E-Scooter tatsächlich am vereinbarten Treffpunkt.

Der Verkauf der Ware verlief zur Überraschung der 3 wohl anders als erwartet. Denn nun traten Zivilfahnder in Erscheinung und ließen bei den zwei 18-Jährigen und einem 16-Jährigen die Handschellen klicken. Der E-Scooter konnte im weiteren Verlauf als der entwendete des Geschädigten identifiziert und an diesen wieder ausgehändigt werden.

Die drei Festgenommenen mussten die Beamten auf ein Polizeirevier begleiten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Buntmetalldiebstahl

Frankfurt-Niederrad (ots)-(fue) – Einer Funkstreife fiel am Sonntag 06.02.2022 gegen 03.40 Uhr, in der Lyoner Straße ein weißer Transporter auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Aus diesem Grund sollte das Fahrzeug angehalten und dessen Fahrer überprüft werden Noch bevor die Beamten an das Fahrzeug herantreten konnten, flüchtete dessen Fahrer in einen hinter dem Transporter wartenden Pkw, welcher sofort in Richtung der Autobahn davonfuhr.

In dem Transporter fanden sich Kupferkabel verschiedener Durchmesser im Wert von rund 20.000 EUR sowie zwei gestohlene Kennzeichen aus Aschaffenburg bzw. Gießen. Die Ermittlungen ergaben, dass das entwendete Kabel von einem Grundstück in der Colmarer Straße stammte. Dort werden verschiedenste Kabeltrommeln aufbewahrt. Der Zaun zu dem Gelände war durchschnitten worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-11000 an das 10. Polizeirevier zu wenden.

