Eschwege: Schaf vermutlich in Wanne ertränkt

(ots) – Die Polizei in Eschwege ermittelt aktuell wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Besitzer einer Schafzucht zeigten den Beamten am Sonntagnachmittag 06.02.2022 den Fall eines ertrunkenen ca. 1,5-jährigen Kamerun-Schafes an, dass die Besitzer in ihrem Schafstall in der Rasenstraße in Aue in einer mit Wasser gefüllten Wanne aufgefunden hatten.

Es besteht hier der Verdacht, dass Unbekannte das Tier mutwillig ertränkt haben. Der Vorfall geschah offenbar zwischen Samstagabend 19.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.30 Uhr. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Fahrzeug beim Ausparken übersehen – Schaden 1000 Euro

Beim Ausparken vom Parkplatz der Sparkasse Werra-Meißner in Reichensachsen ist ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Sonntagabend gegen 18.35 Uhr mit einem haltenden Pkw zusammengestoßen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Espenau hatte zuvor im Steinweg in Höhe des Sparkassenparkplatzes angehalten, um den 40-Jährigen rückwärts ausparken zu lassen. Der 40-Jährige übersah das Auto des 25-Jährigen und bei der folgenden Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro.

Aus Unachtsamkeit Auto gestreift und mit Fahnenmast kollidiert

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein 79-jähriger Autofahrer aus Waldkappel verursacht, als er am Sonntagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr in Reichensachsen auf das Gelände des “Back-Stopps” in der Landstraße fuhr.

Als der 79-Jährige sich hinter einem Pkw einordnen wollte, rutschte der Mann aus Unachtsamkeit vom Bremspedal und geriet stattdessen aufs Gaspedal. Dadurch streifte er einen anderen Pkw und prallte zudem gegen einen Fahnenmast. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Sontra

Unbekannte klauen Batterie von Baustelle

Von der Brückenbaustelle der A 44 (“Lindau-Tal-Brücke”) an der Kreisstraße K 28 nahe Sontra haben Unbekannte einen Batterieblock aus einer mobilen Hebebühne geklaut und dazu mehrere Stromkabel durchtrennt.

Die Tat geschah offenbar zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall – Auto muss abgeschleppt werden

Am Sonntagmorgen hat ein 29-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen einen Dachs überfahren, als er gegen 07.10 Uhr auf der Bundesstraße B 80 von Witzenhausen in Richtung Gertenbach unterwegs war. Das Tier verendete nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle, der Pkw wurde mit einem Schaden von 1.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Weil sein Auto zudem nicht mehr fahrbereit war, musste der 29-Jährige die Abschleppung seines Autos veranlassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen